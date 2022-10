Les Rhinos de Leeds entreront dans l’histoire en 2023 en versant aux joueuses des primes et des paiements méritocratiques pour le succès | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs de Leeds Rhinos célèbrent leur victoire en Super League Grand Final

Leeds entrera dans l’histoire en 2023 en devenant la première équipe de la ligue britannique de rugby à verser des paiements à ses joueuses le jour du match.

Les Rhinos, qui sont les championnes en titre de la Super League féminine de Betfred, cherchent à étendre leurs activités féminines, ce qui inclura un bonus gagnant pour chaque match la saison prochaine, ainsi que des paiements méritocratiques pour le succès dans les compétitions Challenge Cup et Grand Final.

Leeds paie déjà ses joueuses pour la promotion du jeu et contribue à leurs frais de voyage et affirme que la dernière décision est une autre étape vers une équipe féminine professionnelle.

Le directeur général de Leeds, Gary Hetherington, a déclaré: “L’équipe féminine des Rhinos de Leeds fait partie intégrante de notre club et nous souhaitons les voir progresser et inspirer davantage de femmes et de filles à Leeds à jouer à la ligue de rugby.

“Il y a eu d’énormes progrès dans le football féminin dans ce pays au cours des cinq dernières années et nous espérons que nous pourrons aller encore plus loin au cours des cinq prochaines années.”

L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Lois Forsell, a déclaré: “C’est formidable de voir la croissance et le développement du programme féminin des Leeds Rhinos depuis 2018.

“Année après année, il a grandi, le club a de grandes ambitions et ces étapes sont toutes positives dans la bonne direction qui visent à développer le jeu de manière durable.”

Leeds, qui compte sept joueuses dans l’équipe d’Angleterre, accueillera le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine à Headingley mardi avec les hôtes affrontant le Brésil, suivi de l’affrontement des PNG Orchids avec le Canada.