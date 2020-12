Une pandémie mondiale est peut-être le pire moment pour couper l’accès à la recherche scientifique, mais l’Inde est peut-être en passe d’y parvenir.

Une plainte pour violation du droit d’auteur déposée par trois géants de l’édition contre Sci-Hub et Libgen, deux publications en accès libre, devant la Haute Cour de Delhi le 21 décembre 2020 pourrait être la fin du « matériel académique gratuit » en Inde.

Les trois géants sont Elsevier, Wiley et American Chemical Society, et la première date d’audition est le 24.

Dans le procès, les sociétés allèguent que la défenderesse (Alexandra Elbakyan, fondatrice de SciHub) est « bien consciente de la nature contrefaisante du contenu disponible sur le site Web de Sci-Hub » et « ignore complètement les revendications intellectuelles proprement dites. »

Il note également que les plaignants avaient adressé des notifications juridiques antérieures à Elbakyan, qui les avait ignorées, les forçant à engager cette action en justice.

Sci-Hub a partagé une copie de l’avis juridique sur Twitter.

Selon Le fil, les quatre plaignants dans l’affaire ont un motif: ils publient tous des revues scientifiques, dont la plupart sont payantes.

Le premier est le géant de la publication Elsevier, qui publie plus de 2500 revues, dont The Lancet. Comme le montrent les déclarations de la poursuite, ScienceDirect, la base de données exclusive à travers laquelle Elsevier donne généralement accès au contenu de leurs revues, agit comme un péage pour un quart des journaux scientifiques, techniques et médicaux en texte intégral évalués par des pairs dans le monde. Littérature.

Les deuxième et troisième pétitionnaires sont Wiley India Pvt. Ltd. et Wiley Periodicals Pvt. Ltd., et ensemble, ils représentent le géant de la publication Wiley. Selon le procès, Wiley publie plus de 2 articles lakh chaque année dans plus de 1700 revues.

Le quatrième plaignant est l’American Chemical Society, qui publie plus de 60 revues. Plus de 2000 articles sont publiés chaque année dans son Journal de l’American Chemical Society seul.

La première accusée dans l’affaire est Alexandra Elbakyan, la fondatrice de Sci-Hub. Le second est Libgen, qui offre un accès gratuit aux ebooks. Les défendeurs 3 à 11 sont divers fournisseurs de services Internet (FAI) en Inde. Le défendeur 12 est le Département des télécommunications (DoT) et le # 13 est le Ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY).

Les éditeurs affirment également que Sci-Hub et Libgen ont créé – et continuent de créer – de nombreux domaines sur le Web afin de pouvoir donner accès à des articles ou à des chapitres de livres publiés par les plaignants, même si certains de leurs domaines ont été bloqués par des ordonnances judiciaires. dans d’autres pays.

Ce que le procès s’efforce essentiellement de faire est de couper complètement tout accès gratuit, ce qui laisserait les chercheurs indiens complètement dépendants d’un accès payant aux revues scientifiques – ce qu’une grande majorité ne peut se permettre.

Comme recherche sur le Covid-19 est publié dans des revues scientifiques, l’accès à cette recherche est également limité. Par exemple, Sclérose en plaques en 2020: un bon cru ON The Lancet qui se concentrait sur « la possibilité d’une sensibilité accrue aux COVID-19[feminine chez les patients atteints de sclérose en plaques est rapidement devenue une question importante. Un âge plus élevé, un score de l’échelle élargie de l’état d’incapacité de 6 ou plus et l’obésité ont été identifiés comme des facteurs de risque indépendants de COVID-19[feminine dans une cohorte d’observation multicentrique française, « est payant. Le coût d’accès à la revue en ligne pendant seulement 24 heures est de 31,50 $ US, soit 2327,82 Rs.

Vous paierez près d’une centaine de roupies par heure pour accéder à la recherche scientifique, pendant seulement 24 heures. Sur Sci-Hub, c’est gratuit. Mais il ne sera plus disponible en Inde.

Si la question de l’achat est mise de côté, elle laisse un dilemme moral: dans quelle mesure est-il éthique d’utiliser réellement des sites en libre accès? Les chercheurs indiens vous diraient qu’ils n’ont aucun scrupule. Sur Twitter, beaucoup ont exprimé leur désaccord sur ce qui pourrait entraîner une éventuelle interdiction.

Sci-Hub m’a aidé à traverser Uni en particulier la partie de la thèse d’écriture, et est d’une grande aide pour les futurs chercheurs, vraiment un héros méconnu. https://t.co/1PoFpSIPou – 🔆 (@tarakaii) 21 décembre 2020

Les gens réalisent-ils à quel point l’interdiction de @Sci_Hub sera pour les étudiants en Inde? Nous n’avons pas d’argent pour payer un travail scientifique, surtout quand cela coûte 30 $ pour 1 article, 200 $ pour UN 1 livre. Oui, je suis en colère. Si votre vie universitaire était remplie d’iniquités, vous le seriez aussi. – Alankrita Datta (@PleaseSayPSYCH) 21 décembre 2020

La seule raison pour laquelle les étudiants d’établissements indiens sous-financés de manière flagrante parviennent à faire des recherches de qualité est à cause de plates-formes comme Sci-Hub et Libgen. Si vous les bloquez, vous bloquez la recherche. Période. https://t.co/ZjMR82TqcN – Sushmita Pati (@PostitAcademic) 21 décembre 2020

Dans un pays comme l’Inde, où l’accès institutionnel est limité aux privilégiés, SciHub et LibGen sont parfois la seule plateforme disponible pour les chercheurs. Les groupes fermés sur Facebook qui permettent aux utilisateurs de partager des fichiers PDF à travers les pays pour fournir des recherches payantes ne présentent pas de dilemme moral. Personne d’autre non plus, quand ils recherchent un film récemment sorti avec « Tamil Rockers » à la fin du nom sur Google.