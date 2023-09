Les Revs refusent de s’entraîner après que la ligue ait tenté de dissimuler ce qui s’est passé

Les joueurs du New England Revolution ont refusé de s’entraîner mardi après la démission de l’ancien entraîneur-chef Bruce Arena samedi. Arena faisait partie du club depuis 2019. Il a mené l’équipe au MLS Supporters’ Shield en 2021.

L’entraîneur en disgrâce a quitté l’équipe après une enquête menée par les responsables de la ligue. Arena a été mise en congé administratif par le club le 1er août. Les dirigeants de la MLS ont enquêté sur l’utilisation par l’entraîneur de remarques « inappropriées et insensibles ». La ligue a finalement confirmé certaines de ces allégations samedi, ce qui a finalement conduit Arena à démissionner de son rôle au sein du club.

Les joueurs annulent l’entraînement après une série de réunions

L’Athlétisme rapporte maintenant que les joueurs des Revs ont reçu lundi un courriel du président de l’équipe, Brian Bilello, concernant une réunion obligatoire le lendemain. Dans l’e-mail, Bilello a déclaré aux joueurs qu’il aborderait la situation de l’arène et répondrait à toutes les questions.

Après une réunion d’une heure, les commentaires de Bilello ont laissé les joueurs insatisfaits. Selon le média, les joueurs ont organisé une réunion séparée avec le staff technique. Cette réunion a duré deux heures et s’est concentrée sur le manager par intérim des Revs, Richie Williams.

Williams a repris les fonctions d’Arena pendant l’enquête. Cependant, Williams a déposé des plaintes contre Arena et a contribué à l’enquête de la ligue. Les joueurs auraient interrogé Williams à ce sujet, mais l’entraîneur n’a pas voulu en discuter. En conséquence, les joueurs des Revs ont refusé de s’entraîner mardi.

Williams a évoqué le manque de pratique avec les journalistes plus tard dans la journée. « Nous n’avons pas eu d’entraînement aujourd’hui car nous avons eu beaucoup de réunions entre les joueurs, les entraîneurs et la direction », a déclaré Williams. « La durée des réunions et ce qui a été discuté, nous avons décidé en groupe, collectivement, que nous n’aurions pas d’entraînement aujourd’hui et que nous serions absents demain. »

NE Revolution n’a pas encore remplacé Bruce Arena

Néanmoins, les Revs ont finalement pris la décision de remplacer Williams par Clint Peay mardi soir. Peay était auparavant l’entraîneur-chef de Revolution II et servira d’entraîneur par intérim de l’équipe senior. Les officiels de l’équipe ont également annoncé que les entraîneurs adjoints Dave van den Bergh et Shalrie Joseph avaient également quitté le club. Van Den Bergh et Joseph étaient du côté d’Arena au cours de l’enquête susmentionnée.

Peay mènera le club contre les Colorado Rapids le samedi 16 septembre. Les Revs sont actuellement deuxièmes du classement de la Conférence Est et regarderont à droite du navire avant de se lancer dans les séries éliminatoires.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire