Les revirements des Bucks leur ont coûté une défaite contre les Cavaliers: “C’est quelque chose sur lequel nous devons travailler”

CLEVELAND – Jrue Holiday a donné une évaluation directe de la défaite 114-102 des Bucks contre les Cavaliers de Cleveland samedi soir.

“Je sais que je l’ai retourné quelques fois là-bas et ils ont continué cette course”, a déclaré Holiday. “Je pense que lorsque l’autre groupe était là, ils ont ramené le match. Nous sommes montés, à égalité et ils ont appelé un temps mort et nous étions en baisse de deux, quatre ou peu importe. Puis, après ça, j’ai l’impression que juste quand je suis entré, tout est allé à s—.

Holiday méritait de se donner un peu plus de grâce. Pour le cinquième match consécutif, il était le seul membre du Big 3 des Bucks à jouer, car Khris Middleton (douleur au genou droit) et Giannis Antetokounmpo (douleur au genou gauche) ont raté un autre match. Holiday a ouvert la voie en marquant 28 points et a distribué 10 passes décisives. Mais les Bucks ont un peu trop retourné le ballon et n’ont pas trouvé de moyen de contenir le meneur Darius Garland, qui a assumé les principales responsabilités de meneur de jeu avec son partenaire en zone arrière Donovan Mitchell pour un troisième match consécutif avec une blessure à l’aine.

Après avoir traîné jusqu’à 11 points au troisième quart, Holiday et les Bucks ont réduit le déficit à cinq avant le quatrième. Avec Holiday sur le banc pour commencer le quart, les Bucks ont rapidement pris une avance d’un point alors que Pat Connaughton a frappé 3s lors des deux premiers voyages sur le sol. L’avance a été échangée deux fois de plus avant que les Cavaliers ne prennent un avantage de 99-95, et Mike Budenholzer a pris un temps mort pour remettre Holiday dans le match.

Lors de la première possession, Holiday a commis un chiffre d’affaires en direct, l’un de ses six records du match, qui a conduit à un seau.

Toute la saison, les Bucks ont eu du mal à s’occuper du ballon. Ils ont terminé entre sixième et 11e en pourcentage de chiffre d’affaires lors de chacune des quatre premières saisons de Budenholzer, mais sont 21e cette année, crachant le ballon sur 15,1% de leurs possessions offensives. (Pour le contexte, Toronto mène la ligue à 12,1 pour cent.)

Les Bucks sont conscients du problème. Il est régulièrement discuté. Ils ne l’ont tout simplement pas freiné, ce qui est logique étant donné que leurs meilleurs meneurs de jeu ont raté le plus de matchs cette saison.

“C’est quelque chose sur lequel nous devons travailler”, a déclaré Budenholzer. «Jrue vient d’avoir le ballon entre ses mains une tonne. Nous lui demandons beaucoup, le mettons dans beaucoup de choses, mais je pense qu’il peut être meilleur. Et quelques-uns des autres, je pense que nous pouvons nettoyer. Les gars essaient et nous avons nos étirements, nous avons nos moments où ça nous fait vraiment mal, mais c’est juste un domaine où nous pouvons nous améliorer.

Alors que les luttes de roulement continues nuisent à l’attaque, le principal problème des Bucks était leur incapacité à contenir Garland et les autres gardes des Cavaliers au point d’attaque.

“Les gars qui peuvent tirer le ballon, tirer le ballon de n’importe où sur le sol, avoir un flotteur, un milieu de gamme pull-up et un 3”, a déclaré Holiday lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le défi de défendre Garland et des gardes similaires autour de la ligue. . «Il sort des écrans et joue vraiment au jeu, au chat et à la souris avec le gros, vraiment juste capable de faire ces passes rebondies à Mobley. Ils jouent bien ensemble. »

Evan Mobley recevra naturellement beaucoup d’attention pour avoir marqué un sommet en carrière de 38 points samedi, mais 15 des 19 paniers de Mobley ont été aidés. Mobley devait encore faire les coups – et il y en avait des difficiles – mais ses coéquipiers lui créaient régulièrement un avantage et il en récoltait les bénéfices.

“Il a fait un peu des deux”, a déclaré Holiday. «Je pense qu’au début, ils ne faisaient que le nourrir et il frappait quelques coups – des coups durs – puis il a eu quelques jeux où il a conduit au panier et est allé en tête-à-tête. Encore une fois, chapeau à lui. Nous voulions qu’il fasse des jeux et il en a fait beaucoup.

Il suffit de regarder ces trois possessions offensives consécutives du deuxième quart-temps.

Mobley a fait la bonne coupe au bon moment à partir de la ligne de base gauche, mais Cleveland a marqué ces deux points parce que Garland a obtenu un avantage contre Holiday et a déposé une passe au bon moment à Mobley après avoir amené Brook Lopez à s’engager dans son tir.

C’était un tir difficile de Mobley. La plupart des grands hommes n’ont pas le toucher nécessaire pour contrôler le ballon sur une passe légèrement hors cible, puis frapper un crochet flottant au-dessus de Lopez, le leader de la ligue en tirs bloqués cette saison.

Le double écran de balle des Cavaliers au début de cette possession a donné un avantage à Garland, bien que Holiday ait travaillé dur pour se remettre dans le jeu et finalement éloigner Garland du bord. Mais Garland a attrapé Grayson Allen hors de position et a délivré une passe rebondissante à Cedi Osman, qui a attiré l’attention de Lopez et a délivré une jolie passe à Mobley pour le slam à deux mains au milieu de la voie.

Cette séquence de trois jeux résume la qualité qui a tourmenté la défense des Bucks tout au long de la nuit. Mobley a saupoudré quelques coups difficiles qui ont montré sa touche dans la voie et autour de la jante, mais pour la plupart, l’incapacité des Bucks à contenir les gardes est ce qui a conduit à ces bons regards.

“Les gardes, ce sont de bons meneurs de jeu”, a déclaré Budenholzer. «Ils sont bons dans le milieu de gamme. Leur timing sur les dépassements était excellent. Je pense que Mobley a marqué de nombreuses façons différentes. Il a en quelque sorte tout fait. Il a fait un peu de tout, certainement récipiendaire de beaucoup de bon travail par leur jeu de garde, mais il a fait des choses, vraiment un peu partout. Diable d’une nuit par lui. Nous n’avions pas assez pour surmonter cette nuit-là.

Sans Antetokounmpo et Middleton, les Bucks doivent être beaucoup plus proches de la perfection. Ils doivent prendre soin du ballon et frapper à 3 points en attaque, tout en contrôlant le point d’attaque en défense. Samedi, ils ont été incapables de faire ces choses et ils ont perdu un match qui leur aurait assuré le bris d’égalité contre les Cavaliers cette saison.

(Photo de Jrue Holiday : David Richard / USA Today)