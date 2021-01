Dans le deuxième épisode de BYJU’S Young Genius, l’animateur Anand Narasimhan a accueilli pour la première fois l’enfant prodige Pooja Bishnoi, qui détient le record du monde de parcourir une distance de 3 km en 12,50 minutes et 10 km en 48 minutes dans la catégorie des moins de 10 ans. .

Venant d’un petit village, Pooja a été inspirée par son oncle maternel et entraîneur Sarwan Budiya. Elle s’entraîne très dur plus de 8 heures par jour, dont 4 heures le matin de 3 h à 7 h avant l’école. Ses dépenses quotidiennes de voyage et de formation sont prises en charge par la Fondation Virat Kohli.

Pooja vise à concourir aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et à remporter une médaille pour l’Inde en athlétisme, « Je me prépare pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse et je m’entraîne pendant 8 heures par jour et suis mon régime », a déclaré Pooja pendant le spectacle, ajoutant qu’elle se réveillait se lever à 3 heures du matin pour s’entraîner avant d’aller à l’école. Elle met encore quatre heures à s’entraîner le soir. Elle détient également le record du monde de la plus jeune asiatique avec un pack de 6 abdos.

L’actuelle championne nationale indienne du 100 mètres féminin, Dutee Chand, a rejoint le spectacle virtuellement et a loué le dévouement de la jeune fille de neuf ans. «Je suis tellement heureuse qu’à un si petit âge, elle rêve grand et vise à remporter une médaille pour l’Inde en 2024. Elle se sacrifie tellement à ce jeune âge et s’efforce d’atteindre ses objectifs, je lui souhaite tout le meilleur », dit Chand.

Le joueur de tennis Leander Paes, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996, a également rejoint le spectacle, et il a donné de précieux conseils à Pooja en tant que mentor sur ce qu’il faut pour devenir champion olympique. « Il y a beaucoup d’athlètes et seuls quelques-uns deviennent champions; mais pour devenir champion olympique, vous devez vous concentrer sur l’aspect mental et émotionnel de la forme physique ainsi que sur la forme physique. »

Le deuxième enfant prodige à rejoindre le spectacle était Aswatha Biju, 13 ans, qui a reçu le «Global Child Prodigy Award 2020» dans la catégorie Education-Paleontologist et a été certifié en tant que «Young Paleontologist of India» par le Dr Mahendra Pal Singh, Président de la société de paléontologie de l’Inde et Dr Vandhana Prasad, directeur de l’Institut Birbal Sahni de paléontologie.

Son intérêt pour la paléontologie a commencé à l’âge de 5 ans lorsqu’elle a collecté un fossile et l’a pris pour une coquille. Elle l’a identifié dans une encyclopédie et a commencé à en apprendre davantage sur eux. Elle a ensuite collecté près de 120 spécimens d’invertébrés, de vertébrés, de chordés, de flore et de microfossiles.

« J’ai formé plus de 6700 étudiants et par conséquent, à l’avenir, il y a une chance que les gens du monde entier poursuivent également la paléontologie sous une forme passionnée, plutôt que de la choisir comme passe-temps », a déclaré Aswatha lors de l’émission.

Aswatha a également apporté des échantillons de fossiles et a ensorcelé l’hôte avec sa connaissance des différents fossiles qu’elle a collectés dans trois bassins fluviaux sous lesquels elle a travaillé, y compris un fragment d’os de dinosaure vieux de 252 millions d’années.

Ayant reçu le Young Paleontologist Award du India Book of Records (IBR) et bien d’autres, Aswatha a de nombreux titres prestigieux à son actif. Elle a travaillé dans trois lits de fossiles; à savoir le bassin de la rivière Cauvery (Ariyalur), le bassin du Palarriver (Gunduperambedu) et le bassin de Godawaririver (Maharashtra) qui relève de l’ère mésozoïque.

