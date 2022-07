« Les rêves deviennent réalité » – Shaw Local

SYCOMORE – Philip Montgomery a prêté serment en tant que nouveau juge du 23e circuit judiciaire vendredi, passant à un banc judiciaire de circuit dans les comtés de DeKalb et Kendall après avoir été juge associé pendant plus de sept ans.

juge de la Cour suprême de l’Illinois, Michel Burke, a pris la parole lors de la cérémonie d’assermentation de Montgomery vendredi au palais de justice du comté de DeKalb à Sycamore. Burke a déclaré qu’il était honoré de recommander Montgomery – qui a été nommé après qu’un poste est devenu vacant en raison du départ à la retraite du juge du comté de DeKalb, Thomas Doherty, à la retraite le 4 juillet – pour le poste.

“Il y a beaucoup de responsabilités qui accompagnent le fait d’être juge de circuit”, a déclaré Burke. “Je ne peux pas penser à une meilleure personne pour occuper ce poste.”

Le juge Philip Montgomery est assermenté en tant que juge de la cour de circuit pour la 23e Cour de circuit judiciaire par le juge Bradley Waller alors que sa femme Lisa Montgomery tient la bible le vendredi 15 juillet 2022 au palais de justice du comté de DeKalb à Sycamore. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

Burke a déclaré qu’il faisait toujours de son mieux pour assister à des événements comme celui-ci. “Je pense qu’il est important que la Cour suprême, vous savez, soit impliquée dans les cérémonies d’assermentation chaque fois que nous le pouvons.”

Tout en parlant à la foule rassemblée pour le regarder prêter serment, Montgomery a déclaré que si on lui avait dit il y a huit ans cet été qu’il serait nommé juge associé, puis quelques années plus tard nommé juge de circuit complet, il ne le serait pas. Je n’y ai pas donné crédit.

” Inutile de dire que je vous aurais regardé et dit: “Je ne crois pas que ce soit exact” “, a déclaré Montgomery. “Mais je me tiens devant vous comme un exemple du fait que les rêves deviennent réalité.”

Représentant d’État Jeff Kecher, R-Sycamore, faisait partie des personnes présentes dans une salle d’audience bondée 300 vendredi. Il a dit qu’il était ravi de voir Montgomery entrer dans son nouveau rôle.

“Nous avons besoin de personnes intègres pour siéger sur le banc, et je ne pense pas que quiconque incarne cela mieux que le juge Montgomery”, a déclaré Keicher.

Au début de sa carrière, Montgomery a travaillé comme avocat en cabinet privé, puis a été procureur adjoint dans le comté de DuPage de 1989 à 1998. À partir de 2008, Montgomery a été procureur adjoint au bureau du procureur du comté de DeKalb à Sycamore jusqu’à ce qu’il a été nommé juge adjoint de la cour de circuit le 9 octobre 2014.

Montgomery, qui a obtenu un diplôme Juris Doctor de l’Université Drake en 1987, a travaillé comme avocat pendant 26 ans avant de prendre ses fonctions au tribunal de circuit en novembre 2014.

Le juge en chef du 23e circuit judiciaire, Bradley Waller, a déclaré qu’il ne connaissait pas Montgomery avant sa nomination il y a huit ans. Waller a dit qu’il se souvenait, cependant, que Montgomery avait posé des questions aux juges, ce qui est atypique pour la plupart des candidats.

“Il en savait un peu sur chacun de nous, ce qui m’a un peu effrayé”, a déclaré Waller.

“Bien que je pense qu’il se soit concentré sur le fait de se démarquer, Phil l’a fait de la manière la plus humble et la plus modeste possible”, a déclaré Waller. “Je suis fier de l’appeler un collègue et un ami.”

Montgomery a été nommé juge de circuit résident le 14 mars, après la retraite de Doherty, après la retraite de Doherty, selon un document de la Cour suprême de l’État de l’Illinois

Lors de la cérémonie, Montgomery a déclaré que sa plus grande crainte lorsqu’il a appris que le juge Burke allait assister à sa prestation de serment était qu’il avait été pris pour quelqu’un d’autre.

“Il n’y a pas de reprise là-bas”, a déclaré Montgomery.

Le juge Burke a déclaré qu’il avait rencontré Montgomery pour la première fois lorsqu’il était venu au bureau du procureur du comté de DuPage.

“Le simple fait de voir sa carrière grandir et ensuite devenir juge ici”, a déclaré Burke, “j’étais très fier d’être associé à lui.”