Les rêves d’étudier au Canada s’évanouissent pour les étudiants indiens

Dilraj Singh a passé la plupart de ses années de lycée dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, rêvant d’étudier à l’étranger au Canada, mais il a maintenant abandonné ce projet.

« Au Canada, les étudiants souffrent vraiment pour trouver un emploi », a déclaré Singh.

Singh, 21 ans, a déclaré qu’il a également entendu récemment des commentaires négatifs de la part d’amis vivant au Canada sur le coût de la vie élevé et la faiblesse du marché du travail dans un pays qui accepte plus d’Indiens comme étudiants internationaux que toute autre nationalité.

« Je ne sais pas si c’est un mythe ou une réalité », a-t-il déclaré. « Mais c’est pourquoi je ne considère pas le Canada comme ma meilleure option pour le moment. »

Il postule plutôt pour aller en Australie, où vit son frère aîné et où il aimerait peut-être poursuivre une maîtrise en administration des affaires.

Le déclin de l’intérêt pour le Canada en tant que destination d’études pour les étudiants indiens est une tendance qui s’intensifie, selon de nombreuses sociétés de conseil en études à l’étranger basées au Pendjab qui se sont entretenues avec CBC News.

Des étudiants indiens écoutent Jim Whiteway, à gauche, doyen de l’école de commerce international du Loyalist College de Belleville, en Ontario, lors d’un salon canadien de l’éducation à Amritsar, en Inde, le 16 septembre 2015. Quelque 550 étudiants ont assisté à l’événement présentant 32 Collèges et universités canadiens. (Narinder Nanu/AFP/Getty Images)

L’annonce récente du gouvernement canadien selon laquelle il réduirait le nombre de permis d’étudiants internationaux qu’il distribue ajoute au trouble pour les futurs étudiants. de 10 pour cent supplémentairessuivant un plafond temporaire institué plus tôt cette année.

Cette politique sème la confusion parmi les étudiants potentiels, a déclaré Sumit Jain, directeur de Jain Overseas, une société de conseil en immigration et études à l’étranger basée à Jalandhar, au Pendjab.

« Plus de questions que de réponses »

« Toute l’année, le Canada a été [releasing] informations par bribes », a déclaré Jain.

« Ils ne parviennent pas à obtenir des informations concrètes d’un seul coup. Cela conduit donc à chaque fois à plus de questions que de réponses. »

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a traité 15 % de demandes de permis d’études en moins en provenance de l’Inde en 2023 que l’année précédente.

Les données les plus récentes du ministère fédéral montrent que de janvier à juillet 2024, il y avait un total de 107 385 titulaires de permis d’études indiens au Canada, avec une baisse de 20 % en juin de cette année par rapport à juin 2023.

Jain travaille dans le domaine des études à l’étranger depuis 15 ans et le Canada a toujours été l’option la plus attrayante pour les étudiants. Mais maintenant, Jain a déclaré qu’environ 70 pour cent des étudiants que son entreprise aide sont « dans le flou » et adoptent une approche attentiste avant de postuler pour étudier au Canada.

Vingt pour cent de ses étudiants ont déjà traversé le Canada et opté pour d’autres pays comme l’Allemagne, les États-Unis ou le Royaume-Uni, a-t-il ajouté.

Règles modifiées

Dans le cadre des règles modifiées, Ottawa impose de nouvelles limites aux permis de travail pour les conjoints des travailleurs étrangers et des étudiants des programmes de maîtrise. Le gouvernement a également plus que doublé les exigences financières liées au coût de la vie pour les candidats étudiants internationaux.

Ces mesures interviennent dans un contexte d’inquiétude quant à l’impact du nombre croissant d’étudiants internationaux sur le marché du logement. Le nombre d’étudiants internationaux au Canada a presque triplé au cours de la dernière décennie, passant d’environ 350 000 en 2015 à plus d’un million l’année dernière, selon les données du gouvernement.

Les chiffres d’IRCC montrent que l’Inde est le pays qui envoie le plus d’étudiants au Canada, suivi de loin par la Chine. Il n’y a pas beaucoup de réglementation sur le secteur, ce qui conduit à des accusations selon lesquelles certains collèges privés recrutent des étudiants étrangers en raison de leurs frais de scolarité élevés en proposant une voie d’accès à la résidence permanente.

Expliquer les règles récemment modifiées est un défi pour de nombreux consultants pédagogiques en Inde.

Les étudiants assistent à un cours international sur le système de test d’anglais dispensé par Western Overseas, un institut proposant un encadrement pour les tests de compétence en anglais et des conseils en matière de visa, à Ambala, en Inde, le 4 août 2022. (Anushree Fadnavis/Reuters)

« Je sais que leurs rêves sont en suspens. C’est très difficile à dire [students] à ce sujet », a déclaré Jain.

La baisse d’intérêt des étudiants indiens est constante, a déclaré un représentant d’une autre société de conseil en études à l’étranger.

« Nous avions l’habitude d’envoyer des milliers d’étudiants, mais à l’heure actuelle, ce nombre est tombé à 25 pour cent de ce que nous faisions l’année dernière », a déclaré Pavneet Sidhu, qui travaille avec Gem Overseas, basé à Chandigarh.

« Je dirais que 60 à 70 pour cent des étudiants ont perdu tout intérêt pour [in Canada] ».

Sidhu a déclaré que de nombreux étudiants qui voulaient aller au Canada posent désormais des questions sur l’Allemagne, la France et la Finlande.

« Ce sont des pays dont nous ne savions même pas que les étudiants parlaient [going to] avant. »

Dilraj Singh a déclaré que les pays autres que le Canada sont une priorité pour la plupart des membres de son cercle d’amis à Jalandhar, alors qu’il travaille sur sa demande d’obtention d’un permis d’études australien.

« Tous mes amis me suggèrent de ne pas aller au Canada », a-t-il déclaré. « Ils ne considèrent pas du tout le Canada comme leur option. »