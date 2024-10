Les rêves de penthouse de Meghan Markle brisés

Un expert vient de faire la lumière sur les rêves de « penthouse » que Meghan Markle a construits sans aucune base solide pour l’équilibrer.

Les affirmations sur tout cela ont été partagées par l’expert en marketing Matt Yanofsky.

Il a tout cassé en parlant à RadarOnline.

Au cours de son séjour au sein du média, l’expert a déclaré : « J’aurais de grandes inquiétudes si j’étais un investisseur. »

Parce que « si je suis un investisseur, je lui dis : « vous devez trouver un PDG avec un plan d’affaires direct qui montrera une rentabilité, ou au moins un plan de revenus, dans les 60 à 90 prochains jours. » Sinon, je retire mon argent.»

À un moment donné au cours de la conversation, M. Yanofsky a également accusé Meghan d’avoir tenté de « construire un penthouse sans construire de fondations ».

Avant de signer, il a cependant admis : « Je serais heureux de manger mes mots et bonne chance à elle, mais pour le moment, [ARO] on dirait que ce n’est pas le bon produit et les mauvaises personnes.