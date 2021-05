Les rêves de la finale de la FA Cup de Leicester deviennent réalité alors que Chelsea échoue à Wembley

LONDRES – Étiré au-dessus de la majorité des supporters de Leicester, logé en demi-cercle derrière le but de Wembley dans lequel Youri Tielemans a déchaîné une majestueuse frappe de 25 verges pour battre Chelsea 1-0 en finale de la FA Cup, était une bannière à l’image du propriétaire décédé du club, Vichai Srivaddhanaprabha.

Treize mots accompagnaient son image, arborant un sourire chaleureux et les mains jointes: « Nos rêves peuvent se réaliser si nous avons le courage de les poursuivre. »

Cela fait 20 mois que Vichai a tragiquement perdu la vie dans un accident d’hélicoptère au King Power Stadium, une catastrophe qui a renforcé les liens dans un club animé par un but et une émotion sous la direction de son fils Aiyawatt, connu sous le nom de Khun Top.

Au milieu du pandémonium qui a accueilli le sifflet permanent, Khun Top a pointé le ciel tout en retenant ses larmes. Le gardien Kasper Schmeichel a révélé plus tard que les joueurs de Leicester avaient une photo de Vichai à l’intérieur de leurs maillots.

Il reste proche de leur cœur, un propriétaire dont la générosité d’esprit se situe à l’extrémité opposée du spectre auquel Chelsea et les autres clubs dits « Big Six » – ainsi qu’une demi-douzaine d’autres espagnols et allemands – a choisi de se placer en s’inscrivant au projet Super League le mois dernier.

Contrairement à beaucoup de propriétaires absents de ces clubs, la famille Srivaddhanaprabha est fiancée, des gardiens actuels qui ont favorisé l’unité entre tous ceux qui sont liés à Leicester depuis l’achat du club en 2010. Khun Top, qui n’avait pas pu assister à un match depuis plus d’un an. en raison de la pandémie de coronavirus, est arrivé la semaine dernière. Et maintenant ceci.

Rien ne rivalisera jamais avec la victoire du titre de Premier League 2015-16, un exploit étant donné la cote de 5000-1 au départ qui est non seulement devenu l’un des succès les plus improbables de l’histoire du sport, mais incarnera à jamais l’essence du football: cela le principe de la concurrence loyale signifie qu’une équipe donnée peut s’élever au sommet. Si, en effet, ils ont le courage de poursuivre leurs rêves.

Mais pour Leicester, l’équipe qui écrit des contes de fées pas comme les autres, ce n’était pas une mauvaise suite. Après tout, à son apogée, la FA Cup était l’apothéose de cette aspiration: une compétition à élimination directe dans laquelle David pouvait renverser Goliath, la résolution pouvait vaincre la ressource.

La compétition a été marginalisée au fil du temps par la croissance de la Ligue des champions, mais c’était une victoire pour l’opprimé de la Premier League moderne et, de manière significative, précisément le genre de résultat que la Super League cherchait à détruire. Si vaincre cette échappée était une victoire pour les fans, il en était de même, un autre rappel que la prééminence est le résultat de la performance, pas du privilège.

Le simple fait d’être ici était une sorte de victoire. Environ 21000 supporters ont filtré à Wembley pour la plus grande foule lors d’un événement sportif au Royaume-Uni depuis que Covid-19 a forcé le premier verrouillage national en mars 2020.

Il y a eu quelques échauffourées à l’extérieur alors qu’une minorité se faisait concurrence pour prouver qu’il y avait des choses que nous ne manquons pas d’avoir des foules de retour, tout comme les huées que certains ont dirigées vers les joueurs se mettant à genoux contre le racisme avant le coup d’envoi, mais dans l’ensemble, l’atmosphère et le niveau de décibels a atteint un niveau attendu d’un public beaucoup plus large.

Euphoria a englouti les joueurs et les fans de Leicester après le superbe but de Youri Tielemans. Alex Pantling / Getty Images

Le sentiment accru de l’occasion a peut-être inhibé les premiers stades du jeu. Les deux équipes ont joué en elles-mêmes, Chelsea ayant eu le meilleur d’une première mi-temps au cours de laquelle Timo Werner a gaspillé plusieurs situations prometteuses.

Les progrès réalisés sous Thomas Tuchel se sont produits alors même que Werner recherche quelque chose comme le formulaire qui l’a vu signer de RB Leipzig pour 47 millions de livres sterling l’été dernier, mais finalement sa débauche a dû s’avérer coûteuse, même s’il n’était pas le seul à blâmer.

La décision de Tuchel d’échanger Cesar Azpilicueta contre l’arrière droit, avec Reece James occupant le poste d’arrière central droit dans une formation 3-4-2-1, a eu l’avantage d’annuler le rythme de Jamie Vardy derrière la défense. , mais cela signifiait que Chelsea avait été privé de la prestation supérieure de James dans des situations offensives.

De plus, l’international anglais n’aurait jamais été dans la situation où il devait donner le ballon pour le but décisif. Après 63 minutes, la passe avant risquée de James a été interceptée par Ayoze Perez – d’abord par son genou avant que le rebond ne frappe sa main – et Luke Thomas a ramassé le ballon perdu pour trouver Tielemans en position centrale.

L’international belge a fait un pas en avant et a déclenché une puissante motivation qui a amené le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalaga, préféré comme partant à Edouard Mendy, serrant les bras et laissant des scènes de délire parmi les fans de Leicester vers les joueurs qui couraient vers eux pour célébrer.

À la recherche d’un égaliseur, Tuchel a jeté sur Ben Chilwell, Christian Pulisic, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Olivier Giroud et Chelsea a trouvé tardivement une menace de but soutenue alors que Schmeichel sauvait brillamment pour détourner la tête de Chilwell sur le poteau, puis produisait sans doute un encore meilleur. arrêtez de nier Mount.

À l’approche du temps d’arrêt, Chilwell pensait qu’il avait forcé un égaliseur – ce qui aurait été un but contre son camp calamiteux en tant que centre tiré et Caglar Soyuncu puis le remplaçant Wes Morgan – mais VAR est intervenu avec un appel de hors-jeu serré.

Chilwell était désemparé. Son désir de passer 50 millions de livres sterling de Leicester à Chelsea l’année dernière était un exemple de la montée en puissance des «Big Six» qu’ils représentent, mais c’est le recrutement de Leicester qui devrait être reconnu à la suite de ce dernier triomphe.

Après la gloire au titre, N’Golo Kante et Danny Drinkwater sont allés à Chelsea et Riyad Mahrez a rejoint Manchester City, tandis que Harry Maguire est entré et est ensuite passé à Manchester United. Dans leur sillage, les fonds ont été réinvestis intelligemment dans des joueurs comme Wesley Fofana, James Maddison et, à juste titre, Tielemans.

Après cette peur tardive, Leicester s’est accroché pour mettre fin à un record indésirable en tant qu’équipe avec le plus d’apparitions finales en FA Cup – quatre, en 1949, 1961, 1963 et 1969 – sans victoire. C’était le seul trophée national que le club n’avait jamais remporté, mais plus maintenant.

Alors que le manager Brendan Rodgers célébrait son premier trophée depuis son arrivée en 2019, Khun Top a été encouragé à célébrer avec les joueurs, à gérer le trophée et à poser pour des selfies au milieu de scènes jubilatoires. Leicester affrontera à nouveau Chelsea mardi dans ce qui pourrait s’avérer être une qualification pour la Ligue des champions, mais cela peut attendre.

Leurs rêves sont redevenus réalité.