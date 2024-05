Les rêves atténuent la détresse des souvenirs émotionnels

Résumé: Rêver aide à prioriser et à diminuer la gravité des souvenirs chargés d’émotion. Les participants qui ont déclaré avoir rêvé avaient une meilleure mémoire et étaient moins réactifs aux images négatives.

La recherche suggère que les rêves transforment activement les réponses émotionnelles en réduisant la réactivité émotionnelle du lendemain. Cela pourrait conduire à des interventions qui améliorent le rêve pour faciliter le traitement émotionnel.

Faits marquants:

Traitement émotionnel: Les rêves donnent la priorité et diminuent la gravité des souvenirs chargés d’émotion. Rappel de rêve: Les participants qui se souvenaient de leurs rêves ont montré un meilleur traitement de la mémoire émotionnelle. Influence positive: Les rêves positifs étaient corrélés à une réponse émotionnelle plus positive aux expériences négatives du lendemain.

Source: Université de Californie à Irvine

Une nuit passée à rêver peut vous aider à oublier le banal et à mieux gérer l’extrême, selon une nouvelle étude de l’Université de Californie à Irvine.

De nouveaux travaux menés par des chercheurs du laboratoire de sommeil et de cognition de l’UC Irvine ont examiné comment le rappel des rêves et l’humeur affectaient la consolidation de la mémoire et la régulation des émotions le lendemain.

Les résultats, publiés récemment dans Rapports scientifiquesindiquent un compromis dans lequel les souvenirs chargés d’émotion sont priorisés, mais leur gravité est diminuée.

« Nous avons découvert que les personnes qui déclarent rêver présentent un meilleur traitement de la mémoire émotionnelle, ce qui suggère que les rêves nous aident à surmonter nos expériences émotionnelles », a déclaré l’auteur correspondant Sara Mednick, professeur de sciences cognitives à l’UC Irvine et directrice du laboratoire.

« C’est important parce que nous savons que les rêves peuvent refléter nos expériences de veille, mais c’est la première preuve qu’ils jouent un rôle actif dans la transformation de nos réponses à nos expériences de veille en donnant la priorité aux souvenirs négatifs par rapport aux souvenirs neutres et en réduisant notre réponse émotionnelle du lendemain. pour eux. »

L’auteur principal Jing Zhang, titulaire d’un doctorat. en sciences cognitives à l’UC Irvine en 2023 et est maintenant chercheur postdoctoral à la Harvard Medical School, a ajouté : « Notre travail fournit le premier soutien empirique à l’implication active du rêve dans le traitement de la mémoire émotionnelle dépendant du sommeil, suggérant que rêver après une expérience émotionnelle pourrait aide-nous à nous sentir mieux le matin.

L’étude a porté sur 125 femmes – 75 via Zoom et 50 au Sleep and Cognition Lab – qui étaient dans la trentaine et faisaient partie d’un projet de recherche plus vaste sur les effets du cycle menstruel sur le sommeil.

La séance de chaque sujet a commencé à 19h30 avec la réalisation d’une tâche d’image émotionnelle dans laquelle ils ont visionné une série d’images illustrant des expériences négatives et neutres (comme un accident de voiture ou un champ d’herbe), notant chacune sur une note de neuf points. échelle pour l’intensité de la sensation qu’elle a suscitée.

Les participants ont ensuite immédiatement subi le même test avec de nouvelles images et seulement un échantillon d’images précédemment visionnées.

En plus d’évaluer leurs réponses émotionnelles, les femmes devaient indiquer si chaque image était ancienne ou nouvelle, ce qui a aidé les chercheurs à développer une base de référence pour la mémoire et la réponse émotionnelle.

Ensuite, les sujets allaient dormir soit chez eux, soit dans l’une des chambres privées du laboratoire du sommeil. Tous portaient une bague qui surveillait les habitudes veille-sommeil.

Au réveil le lendemain, ils ont évalué s’ils avaient rêvé la nuit précédente et, si c’était le cas, ont enregistré dans un journal du sommeil les détails du rêve et leur humeur générale, en utilisant une échelle de sept points allant d’extrêmement négatif à extrêmement positif.

Deux heures après leur réveil, les femmes ont effectué la deuxième tâche d’image émotionnelle de la veille pour mesurer le rappel d’image et la réaction.

« Contrairement aux études classiques sur les journaux de sommeil qui collectent des données sur des semaines pour voir si les expériences diurnes apparaissent dans les rêves, nous avons utilisé une étude d’une seule nuit axée sur des éléments chargés d’émotion et avons demandé si la capacité du sujet à se souvenir de son rêve était associée à un changement dans la mémoire. et une réponse émotionnelle », a déclaré Zhang.

Les participants qui ont déclaré avoir rêvé avaient une meilleure mémoire et étaient moins réactifs aux images négatives qu’aux images neutres, un schéma qui était absent chez ceux qui ne se souvenaient pas d’avoir rêvé.

De plus, plus le rêve est positif, plus l’individu évalue positivement les images négatives le lendemain.

« Cette recherche nous donne un nouvel aperçu du rôle actif que jouent les rêves dans la façon dont nous traitons naturellement nos expériences quotidiennes et pourrait conduire à des interventions qui augmentent le rêve afin d’aider les gens à surmonter des expériences de vie difficiles », a déclaré Mednick.

Les preuves du rôle actif du rêve dans le traitement de la mémoire émotionnelle montrent que nous rêvons d’oublier.

Le rêve est un comportement humain universel qui a inspiré des recherches de sens dans de nombreuses disciplines, notamment l’art, la psychologie, la religion et la politique, mais sa fonction reste mal comprise.

Compte tenu du rôle suggéré du sommeil dans le traitement de la mémoire émotionnelle, nous avons étudié si les rêves nocturnes et le contenu des rêves étaient associés à des changements de la mémoire émotionnelle et de la réactivité dépendant du sommeil, et si le rêve jouait un rôle actif ou passif.

Les participants ont réalisé une tâche d’imagerie émotionnelle avant et après une nuit complète de sommeil et ont enregistré la présence et le contenu de leurs rêves au réveil le matin.

Les résultats reproduisent le compromis en matière de mémoire émotionnelle (images négatives maintenues au détriment de souvenirs neutres), mais uniquement chez ceux qui ont déclaré avoir rêvé (rappeleurs de rêves), et non chez les non-rappeleurs de rêves.

Les résultats ont également reproduit les réductions de la réactivité émotionnelle liées au sommeil, mais uniquement chez les personnes se souvenant de leurs rêves, et non chez celles qui ne se rappellent pas leurs rêves. De plus, plus le rapport du rêve est positif, plus la réactivité émotionnelle du lendemain est positive par rapport à la nuit précédente.

Ces résultats impliquent un rôle actif du rêve dans le traitement nocturne de la mémoire émotionnelle et suggèrent un cadre mécaniste dans lequel le rêve peut améliorer les expériences émotionnelles saillantes via l’oubli d’informations moins pertinentes.