Les revers de la guerre en Ukraine diminuent l’influence de la Russie auprès des alliés régionaux

RIGA, Lettonie – La guerre de la Russie contre l’Ukraine, et son échec jusqu’à présent à subjuguer son petit voisin, a révélé la faiblesse du président Vladimir Poutine à d’autres petits voisins, y compris les pays d’Asie centrale longtemps considérés par Moscou comme faisant partie de sa sphère légitime d’influence ex-soviétique . Le résultat – des rebuffades polies mais évidentes ces derniers mois du Kazakhstan au Tadjikistan – marque un réalignement régional qui ne fera que s’accentuer à mesure que les sanctions internationales, un abandon mondial des combustibles fossiles et un isolement politique approfondi érodent le pouvoir économique de la Russie.

Le changement du Kazakhstan est le plus significatif. La puissance pétrolière tentaculaire d’Asie centrale a approfondi ses liens avec la Chine, la Turquie et l’Europe, et courtisé des centaines d’entreprises occidentales qui ont quitté la Russie en réponse à la guerre toxique du Kremlin, envoyant à Moscou un message sans équivoque. Le Kazakhstan a également servi de relais à des dizaines de milliers d’hommes russes fuyant la conscription militaire.

Symbole fort de la recherche par l’Asie centrale de partenaires alternatifs en Occident, en Turquie et en Asie, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a rencontré mardi à Paris le président français Emmanuel Macron pour évoquer l’approfondissement des liens économiques, énergétiques et éducatifs. C’était la première visite d’un dirigeant kazakh en sept ans.

Le voyage de Tokayev a suivi les rencontres du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev avec Macron à Paris la semaine dernière, ainsi qu’une réunion inhabituellement amère de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par Moscou, qui s’est terminée par la colère du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan face à un manque de soutien. dans la poursuite du conflit militaire entre son pays et l’Azerbaïdjan. Pashinyan a même semblé faire un effort concerté pour se distancer de Poutine lors d’une photo de groupe.

Tokayev a été réélu le 20 novembre pour un mandat de sept ans parmi cinq candidats peu connus, lors d’un vote qui, selon l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, “manquait de compétitivité”.

Mais avec la Russie affaiblie, l’Europe courtise les pays d’Asie centrale, en particulier le Kazakhstan, comme source d’énergie alternative pour remplacer les hydrocarbures russes. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est rendu en Asie centrale pour rencontrer les dirigeants en octobre, suivi par le chef de la politique étrangère européenne, Josep Borrell, ce mois-ci.

Et le secrétaire d’État adjoint américain Donald Lu s’est rendu dans la région au début du mois, offrant 25 millions de dollars pour stimuler les routes commerciales et attirer les investissements, un voyage qui, selon le département d’État, était conçu pour soutenir leur indépendance et leur intégrité territoriale.

Poutine, le grand frère fanfaron qui s’attend à ce que ses voisins respectent les règles de Moscou, était connu pour être le type perpétuellement en retard et important qui a autrefois fait attendre la reine Elizabeth II pendant 14 minutes.

Une vidéo du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan en septembre a révélé que Poutine était une figure diminuée, arrivant à l’heure et attendre pour les dirigeants de l’Inde, de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et du Kirghizistan.

Le président russe a pris l’habitude de mettre en garde ses partenaires d’Asie centrale contre les “outsiders” (code pour les Occidentaux) afin de ruiner la confiance entre eux.

Mais Poutine a terni sa propre crédibilité régionale avec son invasion brutale, mettant à nu sa vision de la Russie en tant que grande puissance mondiale ayant le droit de dominer les petites nations périphériques. La piètre performance de la Russie a révélé la coquille évidée de son armée.

Tokaïev a exprimé à plusieurs reprises le soutien du Kazakhstan à la souveraineté territoriale de l’Ukraine, signe que les autres voisins de la Russie étaient profondément perturbés par l’invasion.

La Russie a d’abord tenté de gifler Tokayev lorsqu’il a refusé d’approuver la guerre de Poutine, d’aider la Russie à contourner les sanctions occidentales ou de reconnaître les États mandataires de Moscou dans l’est de l’Ukraine.

Moscou a répondu en suspendant temporairement les opérations de l’oléoduc Caspian qui transportent le pétrole kazakh vers la mer Noire l’été dernier, tandis que les nationalistes russes ont averti que le Kazakhstan devrait être le prochain sur la liste d’invasion de Moscou.

Pendant ce temps, Poutine a mutilé à plusieurs reprises le nom de Tokayev lors de réunions et a évité de le rencontrer au sommet en Ouzbékistan.

Les erreurs de prononciation de Poutine « n’étaient pas perçues comme « c’est un vieil homme qui oublie les noms ». Non, cela a été considéré comme un acte délibéré de Poutine », a déclaré Temur Umarov, analyste de l’Asie centrale au Carnegie Endowment for International Peace.

Mais Tokaïev a refusé de cligner des yeux. Il a eu un invité bien plus puissant en septembre lorsque le président chinois Xi Jinping a effectué sa première visite hors de Chine depuis la pandémie pour rencontrer Tokayev à Astana, où il a ostensiblement promis de soutenir l’intégrité territoriale kazakhe. Une promesse similaire a été émise par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une visite en octobre.

“Il était très important pour le Kazakhstan que Xi Jinping vienne et annonce que la Chine continuera à soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté du Kazakhstan”, a déclaré Umarov, ajoutant qu’il envoyait un message à la Russie “que toute la rhétorique belliciste sortant de Moscou en ce moment, également envers le Kazakhstan, n’est pas acceptable.

Tokayev a ordonné au Kazakhstan de diversifier ses routes pétrolières, a gelé un certain nombre de projets avec la Russie en raison des sanctions et a ouvert les portes aux jeunes hommes russes fuyant la campagne de mobilisation de Poutine.

De nombreux Kazakhs sympathisent avec l’Ukraine dans la guerre, car le Kazakhstan, comme l’Ukraine, abrite une importante population ethnique russe dans le nord, a déclaré l’analyste Dimash Alzhanov, fondateur de l’organisation pro-démocratie Erkin Qazaqstan.

« Fondamentalement, nous pouvons dire que la société est du côté de l’Ukraine », a déclaré Alzhanov. “Après toutes ces insultes contre le Kazakhstan de la part de responsables russes, contre l’intégrité territoriale du Kazakhstan, les gens sont très prudents vis-à-vis de la Russie”, a-t-il déclaré. “La violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine est également liée à la société kazakhe car ils ont peur que la même chose puisse se produire avec le Kazakhstan, en particulier dans le territoire nord du Kazakhstan.”

Tokaïev n’est pas le seul dirigeant régional à défier Poutine.

La semaine dernière, Pashinyan a accusé l’OTSC dirigée par la Russie d’avoir laissé tomber son pays et a refusé de signer une déclaration au sommet, alors que Poutine jetait son stylo sur la table.

En octobre, le président kirghize Sadyr Japarov a snobé le 70e anniversaire de Poutine, ainsi qu’un sommet de la Communauté des États indépendants à Saint-Pétersbourg. Japarov, qui était furieux des escarmouches en septembre lorsque les forces tadjikes ont pénétré en territoire kirghize, a également annulé les exercices militaires de l’OTSC.

La réprimande publique la plus étonnante est venue du président tadjik Emomali Rahmon, un proche allié de Poutine issu des nations post-soviétiques les plus pauvres, qui, lors d’un sommet en octobre à Astana, la capitale kazakhe, a mis en garde Poutine contre l’ignorance des petits pays.

Affirmant que le Tadjikistan a toujours respecté la Russie, Rahmon a ajouté : “Nous voulons être respectés en retour”.

“Je vous demande de ne pas poursuivre une politique envers les pays d’Asie centrale comme [if they are] l’ex-Union soviétique », a-t-il déclaré.

Les voisins de la Russie ont des intérêts individuels, souvent divergents, et Moscou reste la puissance régionale dominante. Mais la guerre a révélé les risques de dépendre principalement de la Russie pour la sécurité ou le commerce, compte tenu de son déclin économique probable en raison des sanctions.

Umarov a déclaré que la Chine n’avait pas encore écarté la Russie dans le jeu d’influence en Asie centrale, mais que le commerce et les investissements de Pékin dans les chemins de fer et les pipelines augmentaient. “A long terme, je pense que la position de la Russie en Asie centrale est un déclin inévitable”, a-t-il déclaré.

L’Occident ne débordera peut-être jamais ses voisins comme la Russie et la Chine, mais la présence occidentale dans la région a alarmé Moscou.

Lorsque Borrell, le chef de la politique étrangère européenne, s’est rendu au Kazakhstan, il a mis en garde contre les dangers de trop compter sur un seul partenaire, “indépendamment de l’histoire ou de la géographie”. Plus tôt en novembre, l’UE a signé un protocole d’accord avec le Kazakhstan sur la fourniture d’hydrogène vert et de métaux des terres rares.

Boudé et isolé par les dirigeants occidentaux et contraint d’expliquer sa guerre brutale aux dirigeants désapprobateurs de la Chine et de l’Inde, Poutine a affiché sa paranoïa à propos de l’Occident lors d’un sommet de la Conférence de 27 membres sur l’interaction et le renforcement de la confiance en Asie, dans la capitale kazakhe. , Astana, en octobre. Là, le dirigeant russe a lancé sa théorie du complot préférée sur une ombre d’élite du “milliard d’or” complotant pour asservir la Russie et engloutir ses ressources.

“La Russie a besoin de l’Asie centrale beaucoup plus que jamais, car la Russie est tellement isolée, et chaque pays qui continue d’avoir des relations alliées avec la Russie est devenu tellement plus précieux”, a déclaré Umarov.

Invitant Tokayev à s’arrêter à Moscou sur le chemin de Paris, Poutine a semblé désireux de démontrer l’importance continue de la Russie pour le Kazakhstan, et il a félicité avec enthousiasme son collègue dirigeant autoritaire pour sa réélection lundi.

Poutine a hésité un peu avant de prononcer le nom de Tokaïev mais, cette fois, il a réussi à bien faire les choses.