Les revenus publicitaires d’Amazon sont désormais deux fois plus élevés que ceux de Snap, Twitter, Roku et Pinterest réunis

La croissance majeure de l’unité publicitaire d’Amazon signifie que sa contribution aux revenus est maintenant 2,4 fois supérieure à celle de Snap, Twitter, Roku et Pinterest combinés, et qu’elle augmente 1,7 fois plus rapidement, selon Loop Capital.

L’unité « Autres » d’Amazon, qui est principalement composée de publicité mais comprend également des ventes liées à d’autres offres de services, a augmenté son chiffre d’affaires de 77% en glissement annuel à plus de 6,9 ​​milliards de dollars au premier trimestre, a rapporté la société le mois dernier. Et l’industrie évolue, comme les récentes modifications logicielles d’Apple, qui permettent aux utilisateurs d’empêcher plus facilement les annonceurs de les suivre, semblent sur le point d’ajouter plus de carburant à la croissance d’Amazon.

«Les annonces de performance sur les sites de commerce électronique alimentées par le trafic hautement intentionnel d’Amazon et les informations inégalées des utilisateurs offrent une valeur significative aux vendeurs et aux marques», ont écrit les analystes de Loop Capital dans la note de lundi.

Ils ont également cité la présentation de la société lors du récent IAB NewFronts qui a discuté des efforts de la société dans le domaine du streaming. Amazon a déclaré au début du mois que son contenu vidéo en streaming financé par la publicité atteignait désormais plus de 120 utilisateurs mensuels chaque mois, grâce à des plates-formes telles que Twitch.

« Avec la technologie, l’échelle, la portée des appareils et la connectivité d’Amazon avec le consommateur, nous pensons que ces nouveaux efforts sont positionnés pour devenir un contributeur très important dans un laps de temps relativement court », ont écrit les analystes. « Compte tenu du profil de marge des services de publicité numérique à l’échelle d’Internet, nous pensons que cela ne se reflète pas de manière adéquate dans le stock. »

Amazon a généré 22,4 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours des 12 derniers mois, en hausse de 65% d’une année sur l’autre, selon Loop. Cela représentait 2,4 fois le total des revenus combinés de 9,3 $ des plates-formes publicitaires à moyenne capitalisation Snap, Twitter, Roku et Pinterest, qui ont augmenté de 38% au cours de la même période.

Amazon est sur le point de conclure un accord pour acquérir MGM Studios, copropriétaire de la franchise James Bond et d’autres séries cinématographiques et télévisées, pour un montant compris entre 8,5 et 9 milliards de dollars, a rapporté lundi CNBC. Une transaction pourrait être annoncée dès mardi.

– CNBC Michael Bloom contribution aux rapports.