Les revenus ont pris un bon départ. La semaine prochaine, c’est le grand test pour la technologie

Les actions se sont redressées cette semaine alors que la saison des bénéfices s’est accélérée et est si loin d’avoir un début meilleur que prévu. Avec 20% du S & P 500 ayant publié des états financiers jusqu’à présent, les résultats des ventes ont jusqu’à présent été de 1,4% supérieurs aux attentes tandis que les résultats des bénéfices sont de 5,4% supérieurs aux attentes, dans l’ensemble. Bien que les estimations aient baissé ces dernières semaines, cela pourrait signaler que les investisseurs deviennent un peu trop baissiers à court terme. Cela pourrait nous préparer à plus de hausse si les résultats ultérieurs étaient également meilleurs que prévu. Les trois principales moyennes sont terminées pour la semaine. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont gagné plus de 4 %, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 5,2 %. Le marché obligataire reste toutefois aux commandes. La hausse des bons du Trésor à 2 ans, qui a atteint un sommet de 15 ans de 4,6 % vendredi, a pesé sur les cours des actions. Cette corrélation inverse entre les rendements obligataires et les actions était suffisamment puissante pour l’emporter sur les rapports positifs sur les bénéfices. En conséquence, nous nous attendions à une semaine relativement plate avant vendredi. Mais les moyennes ont rebondi à la suite d’un rapport du Wall Street Journal qui laissait entendre que la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme des hausses après les 75 points de base attendus lors de la prochaine réunion du 2 novembre, réduisant ainsi le potentiel d’un ralentissement plus marqué et plus long. Bien que ce ne soit pas exactement un pivot, cela représenterait un changement par rapport à la position belliciste que la Fed a maintenue toute l’année. Jeudi, selon le CME FedWatch Tool, les investisseurs tablaient sur une probabilité de 75 % pour une hausse de 75 points de base en décembre. Cela est tombé à 45% vendredi. Reste à savoir si ces bavardages sur les futures hausses suffiront à limiter la hausse des rendements du Trésor, à stabiliser les principales moyennes des actions et à obtenir un peu de rebond. Cependant, quelle que soit la trajectoire à court terme des actions, comme nous en avons discuté vendredi, nous pensons qu’un portefeuille bien équilibré et diversifié positionnera les investisseurs pour la suite. Sous le capot, il s’agissait d’un rallye généralisé avec tous les secteurs en hausse pour la semaine, menés par l’énergie, la technologie et les matériaux. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain a oscillé autour du niveau 112. L’or se maintient à 1 660 $ l’once. Les prix du brut WTI restent au milieu des 80 $ et le rendement du bon du Trésor à 10 ans a progressé à 4,2 %. Rétrospective Sur le front des bénéfices, nous avons obtenu les résultats de Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) et Danaher (DHR). Sur le front macroéconomique : mardi, la production industrielle aurait augmenté de 0,4 % en septembre, dépassant les attentes d’une progression mensuelle de 0,1 %, tandis que l’utilisation des capacités s’est établie à 80,3 %, au-dessus des 80 % attendus. Mercredi, les mises en chantier auraient chuté de 8,1% par mois à un taux annuel désaisonnalisé (SAAR) de 1,439 million en septembre, en dessous du taux de 1,47 million que la rue attendait. Les permis de bâtir ont augmenté de 1,4 % en septembre, en deçà de la progression de 1,5 % attendue. Jeudi, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 15 octobre se sont élevées à 214 000, une baisse de 12 000 par rapport à la semaine précédente et inférieure aux attentes de 232 000. Jeudi également, les ventes de maisons existantes auraient chuté de 1,5% par mois et de 23,8% par an en septembre pour atteindre un SAAR de 4,71 millions, la hausse des taux hypothécaires ayant des répercussions sur l’abordabilité. Ce qui nous attend La saison des résultats s’intensifie la semaine prochaine pour le Club. Au sein du portefeuille, nous entendrons Halliburton (HAL) mardi avant la cloche d’ouverture; de Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) mardi après la cloche de clôture ; de Meta Platforms (META) et Ford (F) mercredi après la cloche ; de Linde (LIN) et Honeywell (HON) jeudi avant la cloche ; d’Amazon (AMZN), Apple (AAPL) et Pioneer Natural Resources jeudi après la cloche de clôture ; et d’AbbVie (ABBV) le vendredi avant la cloche d’ouverture. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller dans la semaine à venir : Lundi 24 octobre Avant la cloche : Royal Philips (PHG), Dorman Products (DORM), Bank of Hawaii (BOH), Schnitzer Steel (SCHN), Kirby Corp (KEX) Après la cloche : Logitech (LOGI), Brown & Brown (BRO), Range Resources (RRC), Packaging Corp (PKG), Crane (CR), Discover Fin (DFS), Zions Bancorp (ZION), Qualtrics (XM), Crown Holdings (CCK) Mardi 25 octobre Avant la cloche : United Parcel (UPS), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Cleveland Cliffs (CLF), General Electric (GE), 3M ( MMM), Jet Blue (JBLU), Valero (VLO), Raytheon (RTX), Synchrony (SYF), Archer-Daniels (ADM), Kimberly-Clark (KMB), Centene (CNC), Novartis (NVS), Sherwin- Williams (SHW), Biogen (BIIB), SAP (SAP) Après la cloche : Visa (V), Enphase (ENPH), Chipotle (CMG), Spotify (SPOT), Texas Instruments (TXN), Mattel (MAT), Chemours (CC) Mercredi 26 octobre Avant la cloche : Boeing (BA), Waste Management (WM), Bristol-Myers (BMY), Hilton (HLT), Kra ft Heinz (KHC), Harley-Davidson (HOG), Otis (OTIS), General Dynamics (GD), Thermo Fisher (TMO), Seagate (STX), Boston Scientific (BSX), ADP (ADP) Après la cloche : Teledoc (TDOC), ServiceNow (NOW), Quantumscape (QS), Upwork (UPWK), KLA Corp (KLAC), O’Reilly Auto (ORLY), EQT Corp (EQT), Align (ALGN), VF Corp (VFC), Agnico-Eagle (AEM), Netgear (NTGR) 10h00 ET : Ventes de maisons neuves jeudi 27 octobre Avant la cloche : Shopify (SHOP), Caterpillar (CAT), McDonalds (MCD), Matercard (MA), Southwest ( LUV), Merck (MRK), Altria (MO), Western Digital (WDC), Comcast (CMCSA), American Electric Power (AEP), Stanley Black & Decker (SWK), International Paper (IP), Textron (TXT) Après la cloche : Intel (INTC), Pinterest (PINS), US Steel (X), T-Mobile (TMUS), Gilead (GILD), First Solar (FSLR), Capital One (COF), Dexcom (DXCM), Zendesk ( ZEN), L3Harris (LHX) 8 h 30 HE : Demandes initiales d’assurance-chômage 8 h 30 HE : Commandes de biens durables 8 h 30 HE : Produit intérieur brut Vendredi 28 octobre Avant la cloche : Chevron (CVX), E xxon (XOM), Colgate-Palmolive (CL), Booz Allen (BAH), LuondellBasell (LYB), DaVita (DVA) 8 h 30 HE : Dépenses personnelles (voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust .) 