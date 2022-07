Les revenus généraux de l’État dépassent les 50 milliards de dollars pour la première fois au cours de l’exercice 2022 – Shaw Local

Les recettes fiscales de l’État ont augmenté de 5,5 milliards de dollars au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin, dépassant 50 milliards de dollars pour la première fois dans l’histoire de l’Illinois, selon un nouveau rapport d’une agence budgétaire de l’État.

La croissance de 12% des revenus de base au cours de l’exercice 2022 a donné aux législateurs une flexibilité presque sans précédent au cours de l’exercice budgétaire en cours.

Cela a permis à l’Assemblée générale d’approuver 1,8 milliard de dollars d’allégements fiscaux, de payer 500 millions de dollars de plus aux pensions de l’État que ne l’exigent les lois, de rembourser plus tôt des centaines de millions de dollars de dettes générant des intérêts et de faire monter le fonds de l’État pour les « jours de pluie » à son niveau le plus élevé. toujours plus de 1 milliard de dollars.

Cela a également aidé l’État à atteindre un cycle zéro jour des comptes fournisseurs – ce qui signifie qu’il a été rattrapé par ses factures – pour la première fois depuis des décennies.

Mais le rapport de la Commission sur les prévisions et la responsabilité du gouvernement a également noté que les moteurs de croissance liés à la pandémie, qui ont entraîné des recettes exceptionnelles à l’échelle nationale pour presque tous les gouvernements des États, devraient s’estomper dans les mois à venir.

C’est quelque chose que le gouverneur JB Pritzker a déclaré à Capitol News Illinois la semaine dernière que les législateurs avaient prévu en avril lorsqu’ils ont projeté les revenus de l’exercice 2023 à 46,5 milliards de dollars, soit une baisse de 8% par rapport aux chiffres finaux de l’exercice 2022.

“Nous avons écrit cela dans le budget, c’est une diminution des revenus juste pour l’année à venir”, a déclaré Pritzker dans une interview. “Donc, nous comprenons qu’il y avait une certaine nature temporaire des revenus qui arrivaient.”

Au total, les revenus de base de l’exercice 2022 ont atteint 50,3 milliards de dollars sans inclure l’aide fédérale directe. Le nombre grimpe à 51,1 milliards de dollars en incluant un transfert direct de 736 millions de dollars de dollars de secours COVID-19.

Les revenus de base étaient de près de 8 milliards de dollars au-delà des projections de mai 2021 sur lesquelles était basé le budget de l’exercice 2022. L’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés a augmenté de 6,1 milliards de dollars par rapport aux prévisions de mai 2021, tandis que les recettes de la taxe de vente étaient d’environ 979 millions de dollars par rapport aux projections.

Bien que les recettes exceptionnelles n’atténueront pas les pressions budgétaires de longue date, telles qu’un passif de retraite non capitalisé de 130 milliards de dollars qui exige environ un quart des fonds de recettes générales de l’État chaque année, c’est un niveau de bonnes nouvelles financières que les Illinois n’ont pas l’habitude d’entendre – et un niveau de progrès Pritzker a accroché son chapeau alors qu’il brigue un second mandat.

«Un excédent important et un cycle de paiement zéro jour signifient que nos écoles sont financées, nos routes sont reconstruites et nos prestataires de soins de santé sont payés à temps – et les contribuables de l’Illinois ne sont plus confrontés à des centaines de millions de dollars en paiements d’intérêts parce que le gouvernement n’a pas fait son travail », a déclaré Pritzker dans un communiqué la semaine dernière. “L’énorme arriéré de factures de l’Illinois – éliminé depuis que je suis entré en fonction – contenait autrefois des factures en souffrance depuis 500 jours.”

Le rapport COGFA a noté que même si l’aide fédérale directe n’était pas incluse dans le calcul des revenus de base, les effets indirects des mesures de relance fédérales ont joué un rôle majeur dans la croissance inattendue.

Si important, en fait, que les revenus ont dépassé les prévisions initiales dans 49 États au cours de l’exercice.

L’un des facteurs déterminants, selon le rapport, a été la “poursuite d’un changement lié à la pandémie” dans les dépenses de consommation des ventes de services non taxées vers des biens taxables, ce qui a créé des “conditions de marché solides” qui ont conduit à une augmentation des recettes fiscales des entreprises. profits et plus-values.

Les républicains ont également attribué les pics de revenus au moins en partie à un «sucre élevé induit par l’inflation», notant qu’à mesure que les prix augmentent, les revenus de la taxe de vente augmentent également.

“L’influence de ces facteurs particuliers devrait diminuer à mesure que l’État entre dans l’exercice 2023, ce qui entraînera une réduction des attentes de revenus pour l’exercice à venir”, note le rapport COGFA.

Néanmoins, les recettes de juin sont demeurées solides, augmentant de 736 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

En conséquence, les revenus finaux de l’exercice 2022 étaient supérieurs de 2,6 milliards de dollars à l’estimation d’avril du Bureau de la gestion et du budget du gouverneur qui a servi de base aux négociations budgétaires de cette année.

Un porte-parole du GOMB a déclaré mercredi dans un e-mail que l’excédent n’avait conduit à aucune discussion sur la modification du budget de l’exercice 2023 au cours de la première semaine du nouvel exercice. Mais il est susceptible de permettre une certaine flexibilité.

“Les revenus de l’exercice 2022 ont continué de dépasser les attentes au cours du dernier trimestre de l’exercice”, a déclaré la porte-parole du GOMB, Carol Knowles, dans un e-mail. “Cela permettra à l’État d’être mieux positionné au cours de l’année à venir alors que nous continuons à surveiller les perspectives économiques nationales.”

Knowles a noté que les revenus plus élevés que prévu ont contribué à l’amélioration de la situation budgétaire que le contrôleur Susana Mendoza et Pritzker ont souligné dans une paire de communiqués de presse la semaine dernière.

Ces communiqués notaient que l’Illinois avait effacé son «arriéré de factures», terminant l’exercice avec un cycle de paiement des fonds généraux de zéro jour à compter de la réception des bons par le bureau du contrôleur de l’État.

Le solde des comptes créditeurs de 1,8 milliard de dollars était bien loin du sommet de l’impasse budgétaire de deux ans de l’État entre le gouverneur républicain Bruce Rauner et les démocrates à l’Assemblée générale, lorsque l’arriéré de factures atteignait 16,7 milliards de dollars.

Pritzker a également vanté – et les agences de notation des obligations l’ont noté – que l’Illinois a concentré une grande partie de ses dépenses de dollars excédentaires sur l’allègement de la dette accumulant des intérêts. L’Illinois a vu six mises à niveau de sa cote de crédit – deux de chacune des trois principales agences – au cours de l’année écoulée.

Dans un communiqué de presse la semaine dernière, Pritzker a comparé ces mises à niveau aux huit déclassements que l’État a reçus pendant le mandat de Rauner, que Pritzker a renversé en 2018.

Alors que les mises à niveau de cette année marquent la première rupture à la hausse par rapport à une tendance à la baisse qui a commencé sous l’administration Blagojevich, l’Illinois reste dans le pire état de tous les États, à en juger par les agences de notation.

Et tandis que les législateurs de l’Illinois ont consacré 1 milliard de dollars au fonds des jours de pluie, Mendoza a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle ferait pression pour des lois imposant des contributions plus importantes aux fonds de stabilisation budgétaire lorsque l’Illinois aura des performances de revenus plus fortes que prévu à l’avenir.

“Le fait que nous aurons économisé un milliard de dollars dans notre fonds pour les jours de pluie pour nous aider pendant les ralentissements défavorables aide certainement, mais l’Illinois doit économiser davantage lorsque nous le pourrons avec des recettes de revenus plus fortes que prévu afin que nous renforcions notre capacité pour traverser ces crises inattendues », a-t-elle déclaré.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.