Les revenus et les bénéfices d’Apple baissent alors que les ventes d’iPhone ralentissent

Les actions de la société ont baissé d’environ 4% dans les échanges après les heures normales de bureau, annulant la plupart des gains du début de la journée lorsque les actions technologiques se sont redressées après le rapport sur les résultats de Meta mercredi. Wall Street avait prévu 122 milliards de dollars de ventes et 31 milliards de dollars de bénéfices.

Bien que son activité ait ralenti, Apple n’a pas décidé de supprimer des emplois. Contrairement à certains de ses pairs, tels que Google et Meta, qui ont embauché de manière agressive au cours des premières années de la pandémie pour répondre à la demande, Apple est resté discipliné, ajoutant 24 000 nouveaux travailleurs, soit seulement 3 000 de plus qu’au cours des trois années précédant 2020.

Pourtant, de nombreux investisseurs ont réduit leur participation dans Apple par crainte que son activité ne soit touchée par le ralentissement de l’économie. Les dépenses de consommation aux États-Unis, le plus grand marché d’Apple, ont diminué, ce qui pose un défi potentiel aux ventes d’iPhones coûteux.

“Cela a un impact sur la volonté de dépenser des consommateurs haut de gamme et cela aura un impact sur l’entreprise la plus précieuse au monde”, a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui gère environ 5 milliards de dollars et investit dans Apple.

Apple a enregistré 65,78 milliards de dollars de ventes d’iPhone, un 8 % de baisse par rapport à l’année précédente. La baisse modeste témoigne du sens aigu de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Après que la société a fermé sa plus grande usine d’iPhone en novembre, elle a transféré une partie de la production vers d’autres usines, selon Counterpoint, une société d’études de marché.