Les revenus époustouflants de Peter Kay révélés après que sa tournée se soit vendue en quelques minutes

PETER KAY a 22,6 millions de livres sterling sur les comptes de sa société – et la bande dessinée superstar ne fonctionne même pas.

Le chiffre publié hier vient juste avant sa prochaine tournée, qui sera une autre énorme source de revenus.

Le comique Peter Kay a 22,6 millions de livres sterling dans les comptes de sa société avant sa tournée à guichets fermés[/caption]

Une source a déclaré: «Les comptes prouvent à quel point Peter est un énorme succès.

“Ses redevances et ses marchandises continuent de tourner chaque année, malgré sa récente inactivité.

“Il est également très avisé avec son argent, car il a fait de nombreux investissements judicieux.”

Les comptes de sa société principale, Hussein Traders Ltd, ont montré qu’il avait 22,6 millions de livres sterling d’investissements et un bénéfice de 10,5 millions de livres sterling. Peter a pris du temps loin des projecteurs depuis 2017 lorsqu’il a annulé sa tournée au Royaume-Uni en raison de “circonstances familiales imprévues”.

Ses apparitions au cours des dernières années se sont limitées à une projection surprise lors d’une projection caritative de sa série Car Share en 2018, une apparition dans l’émission Radio 2 de Cat Deeley en janvier 2021 et l’organisation de deux événements caritatifs pour collecter des fonds pour Laura. Nuttall sept mois plus tard.

Il a également fait un bref retour en avril 2020 pour Big Night In de la BBC, lorsque Children In Need et Comic Relief se sont combinés.

Depuis qu’il a annoncé son retour plus tôt ce mois-ci, Peter est de retour sous les projecteurs.

Il est apparu sur Radio 2 Breakfast Show de Zoe Ball pour promouvoir sa nouvelle résidence mensuelle à l’O2 Arena de Londres, qui se déroulera du 16 décembre au 18 novembre de l’année prochaine, après avoir déjà annoncé des dates de tournée à travers le Royaume-Uni.





Le favori de Phoenix Nights est le premier comédien à obtenir un tel accord.

Il a déclaré: “Il y a eu essentiellement moi et Prince qui l’avons fait – et regardez ce qui lui est arrivé.

“Michael Jackson, c’était un autre, il était censé faire 50 nuits. J’ai eu ses émissions.

Chacun des concerts est sûr d’être un thriller.

LA DOSE DE RÉALITÉ DE MARK

MARK WRIGHT sera rejoint par les grands et les bons de la télé-réalité lorsque sa dernière émission débarquera dans la nouvelle année.

Il est à la tête de The Challenge pour Channel 5, une série d’aventures qui fait déjà un tabac aux États-Unis.

Mark Wright présente The Challenge pour Channel 5 dans la nouvelle année[/caption]

Les stars de la réalité s’affrontent dans des tâches d’action à travers le monde pour gagner des prix en argent et éviter l’élimination.

Je peux révéler que Ashley McKenzie, finaliste de Celebrity Big Brother et olympienne de judo, est à bord.

Un autre nom est la beauté de Love Island 2018, Kaz Crossley, qui a déjà expérimenté la version Stateside.

Ils rejoindront ceux dont la rumeur dit déjà qu’ils figurent, notamment James Lock de Towie, Tristan Phipps de Made In Chelsea et d’autres Love Islanders Arabella Chi, Marcel Somerville et Kaz Kamwi.

Avec les propres racines Towie de Mark, il est parfait pour le travail.

La fête de Shirley SHIRLEY Ballas révélera ses souvenirs festifs à l’actrice comique Sally Phillips dans Ma vie à Noël. L’émission – l’une des nombreuses nouvelles émissions sur la religion et l’éthique de la BBC le mois prochain – mettra également en vedette l’ancien concurrent de Strictly Come Dancing, Richard Coles.

LE BRUIT DE GAZZA EST UNE PRISE

DAVID SEAMAN et Paul Gascoigne auraient pu être les Ant & Dec de la pêche à la ligne.

Les anciens coéquipiers anglais ont filmé une spéciale unique avec le site Web Fishing Republic – et il y avait de l’espoir que la paire aurait pu décrocher une série.

Getty Images – Getty

Mais cela ne ressemble pas à un spectateur, ce qui pourrait soulager David, qui a trouvé son copain un peu trop bruyant. Le grand gardien de but a expliqué: «Je pars normalement seul, donc c’était génial d’emmener un ami.

“C’était Gazza ces derniers mois mais il est un peu trop bruyant. Il va bien, il a des hauts et des bas. Il adore sa pêche et c’était génial de faire un programme avec lui.

Ils se sont associés pour promouvoir la campagne de santé mentale Hats On For Mind, avec des bonnets disponibles à l’achat chez GO Outdoors, Fishing Republic, Blacks et Millets.

David a également révélé qu’ils n’avaient pas perdu l’avantage concurrentiel et a ajouté : « Il veut tellement gagner à tout. Mais il ne me bat jamais.

ENDERS LOUANGE DANS LEXI WOE

IL y a eu des scènes émouvantes sur EastEnders hier soir lorsque la jeune Lexi Mitchell a découvert que sa mère Lola Pearce avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Le feuilleton BBC One a travaillé en étroite collaboration avec Hope Support Services pour s’assurer que les scènes de la coiffeuse Lola, jouée par Danielle Harold, sont dépeintes avec la plus grande sensibilité possible pour tous les enfants dont les parents sont en phase terminale.

Lorna Russell, de Hope Support Services, a déclaré: “Beaucoup de familles comprendront à quel point cela peut être pénible pour les enfants lorsqu’une personne qu’ils aiment a un cancer, nous sommes donc ravis de voir EastEnders se concentrer sur la façon dont Lexi est affectée par la tumeur de Lola.”