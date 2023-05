Les revenus d’Under Armour envoient un signe d’avertissement potentiel sur les bénéfices des détaillants

Sous protection Les actions de Wall Street ont chuté mardi, même après que le détaillant de vêtements et de chaussures de sport ait dépassé les prévisions de revenus et de bénéfices trimestriels de Wall Street.

La raison de la baisse peut donner un aperçu des défis auxquels sont confrontés d’autres détaillants.

L’entreprise a augmenté ses ventes, en partie en offrant des prix plus bas. Under Armour a raté les attentes du quatrième trimestre fiscal en matière de marge brute, car il s’appuyait davantage sur les promotions que prévu.

Les actions ont chuté de plus de 6% dans les échanges de l’après-midi.

Le directeur financier de la société, David Bergman, a attribué la baisse de la marge à des promotions plus élevées, car Under Armour a réduit les marchandises des saisons précédentes et les a vendues au détail à bas prix.

Under Armour a averti que les problèmes pourraient persister. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les marges soient toujours sous pression, car les promotions plus élevées l’emportent sur la baisse des coûts de transport. Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre une perte de 3 cents et une perte de 5 cents au premier trimestre, en deçà des bénéfices attendus de 6 cents par action, selon FactSet. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les marges s’améliorent au fil de l’année.

Les résultats d’Under Armour pourraient causer des problèmes aux détaillants qui publieront des résultats trimestriels dans les semaines à venir. Le rapport pourrait signaler que pour déplacer des marchandises, les entreprises pourraient devoir offrir des remises et sacrifier une plus grande partie de leurs bénéfices.

Dans les semaines à venir, les détaillants, y compris Walmart, Cible , Meilleur achat et Macy’s , mettront en lumière la santé des consommateurs et révéleront leur pouvoir de fixation des prix. Cela aidera également à illustrer à quel point les problèmes d’Under Armour sont spécifiques à l’entreprise, plutôt que représentatifs de le contexte général de l’industrie et de l’économie.

Les niveaux de promotion ont considérablement augmenté en raison de tendances liées à la pandémie. Au cours des premières années de Covid, les détaillants avaient des démarques inférieures à la normale alors qu’ils luttaient pour garder les étagères approvisionnées en raison des retards de la chaîne d’approvisionnement. Ils ont ensuite bénéficié d’énormes dépenses de consommation alimentées par les paiements de relance.

Le pendule a toutefois basculé au printemps dernier. Cible, Kohl’s , Écart et d’autres ont soudainement eu une surabondance d’inventaire supplémentaire – y compris de nombreuses catégories populaires de pandémie comme les meubles de patio et les loisirs sportifs qui étaient tombées en disgrâce. L’offre excédentaire a inauguré une vague de remises importantes.

Maintenant, les détaillants font face à une autre dynamique. Les consommateurs sont réfléchir à deux fois aux dépenses discrétionnaires alors qu’ils accumulent de plus grosses factures à l’épicerie ou réservent des voyages au lieu de remplir leurs placards.

Simeon Siegel, analyste de la vente au détail pour BMO Capital Markets, a déclaré que la pandémie a donné aux détaillants une chance d’appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cependant, leur détermination s’est estompée.

« Très peu d’entreprises ont le courage de renoncer au volume pour des raisons de profit en dehors d’une pandémie mondiale », a-t-il déclaré. « Il est très facile de se rabattre sur le médicament promotionnel lorsque les choses se gâtent. »

À mesure que les coûts de transport et de chaîne d’approvisionnement augmentent, il s’attend à ce que de nombreux détaillants n’en voient pas l’avantage car ils « reviennent aux promotions sur les pots à biscuits ».

Les résultats de l’entreprise reflètent les défis propres à l’entreprise ainsi que les tendances de consommation. La société a récemment fait appel à Stephanie Linnartz en tant que nouvelle PDG pour diriger les efforts visant à développer son activité en ligne, à rafraîchir sa marque et à mieux concurrencer ses rivaux Nike et Lululemon. Elle est entrée dans le rôle fin février.

Certaines des ventes les plus faibles de la société au cours du dernier trimestre provenaient d’Amérique du Nord. Les ventes nettes dans la région ont augmenté de 2,5 % au cours de la période de trois mois, contre une croissance de 13,8 % en Europe et une croissance de 23,6 % dans la région Asie-Pacifique.

Lors d’un appel aux résultats, Linnartz a déclaré que la société « continue de gérer un héritage d’activités promotionnelles plus élevées que souhaité sur notre marché domestique ».

Elle a déclaré que la marque de vêtements et de chaussures était en partie responsable de la tendance en raison d’un marketing incohérent et d’une présentation décevante dans les magasins. Elle a déclaré que la société renforcerait sa marque au cours de l’année à venir.

Les niveaux de stocks sont également un facteur pour certains détaillants. À la fin du trimestre, Under Armour avait près de 1,2 milliard de dollars d’inventaire, en hausse de 44 % d’une année sur l’autre.

Bergman a déclaré qu’environ la moitié de ces stocks correspondaient à l’inventaire qu’Under Armour avait choisi d’emballer et de conserver pour les ventes futures.

Pour son quatrième trimestre fiscal, Under Armour a annoncé un bénéfice ajusté par action de 18 cents, supérieur aux attentes des analystes de 15 cents par action, selon Refinitiv.

Le bénéfice net de la société pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 mars était de 170,5 millions de dollars, ou 38 cents par action, contre une perte nette de 59,6 millions de dollars, ou 13 cents par action, au cours de la période de l’année précédente. Les ventes ont bondi de 8% à 1,4 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars il y a un an. Cela a dépassé les attentes des analystes de 1,36 milliard de dollars, selon Refinitiv.

