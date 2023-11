Les revenus du label NCT Dream SM Entertainment augmentent de 11,8 % sur un an pour atteindre plus de 200 millions de dollars au troisième trimestre

Le géant de la K-pop SM Entertainment affirme étendre sa recherche de talents en composition de chansons dans le monde entier, après avoir enregistré ses revenus et bénéfices trimestriels les plus élevés jamais enregistrés au troisième trimestre.

La société basée à Séoul a annoncé mercredi 8 novembre que les revenus du troisième trimestre 2023 s’élevaient à 266,3 milliards KRW (203 millions de dollars américains au taux de change moyen du troisième trimestre), en hausse 11,8 % sur un an.

Le résultat opérationnel consolidé atteint un niveau record de 50,5 milliards de KRW (38,5 millions de dollars), en haut 69,8 % sur un an.

“Les ventes trimestrielles record d’albums ont entraîné une augmentation des revenus au troisième trimestre”, a déclaré Jang Jeon Min, directeur financier de SM, lors d’un appel aux investisseurs.

Le bénéfice net de l’entreprise s’élève à 84,2 milliards KRW (64,2 millions de dollars), une augmentation de 188,8% par rapport au 29,2 milliards KRW il a chronométré à la même période un an plus tôt.

SM continue de bénéficier de la popularité de la K-pop en dehors de la Corée du Sud, ainsi que d’une liste d’artistes nouveaux et établis qui ont propulsé les ventes d’albums de la société à des niveaux records au cours du trimestre.

L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires équivalent à 8,71 millions albums, soit plus du double du 4,15 millions il s’est vendu au même trimestre l’année dernière, ce que SM décrit comme un « exploit extraordinaire ».

Les ventes ont été portées par la popularité de NCT Dream, une sous-unité du boys band NCT, dont le troisième album, ISTJvendu 4,32 millions copies, y compris 3,65 millions copies dans sa première semaine. Les groupes SM EXO, NCT et Riize ont également réalisé plus de 1 million des ventes de leurs derniers albums.

La société connaît également un essor des ventes de billets de concert. SM a repris les concerts hors ligne au second semestre 2022, suite à un arrêt dû à la pandémie de Covid, entraînant une augmentation massive des revenus au troisième trimestre 2022.

La croissance s’est poursuivie au troisième trimestre de cette année, avec des artistes SM organisant 83 concerts et réunions de fans dans le monde au cours du trimestre.

Les rapports sur les résultats de SM détaillent les revenus de la société autonome et de ses filiales. SM elle-même a déclaré des revenus de 188,7 milliards KRW (155,6 millions de dollars) en haut 39,7 % sur un an.

Revenus des albums et de la musique numérique atteints 113,4 milliards KRW (93,5 millions de dollars), en haut 57,5 % sur un analors que les revenus des concerts ont atteint 24,5 milliards de KRW (20,2 millions de dollars) , en haut 124,2 % sur un an. Les revenus des licences ont été le seul point faible, en baisse 31,7 % sur un an à 28,9 milliards KRW (23,8 millions de dollars).

Au sein de sa division filiales, SM a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 10,5 % sur un anà 122,3 milliards KRW (100,8 millions de dollars), ce qui, selon la société, était principalement dû à « une exécution prudente des coûts de marketing » par les clients de SM C&C, l’agence artistique, la production télévisuelle et la société de voyages de SM Entertainment. Le chiffre d’affaires de la filiale a chuté 28,9 % sur un an à 33,9 milliards KRW (27,9 millions de dollars).

Les revenus ont également chuté chez KeyEast, filiale d’agences artistiques de SM. 40,6 % sur un an à 9,6 milliards de KRW (7,9 millions de dollars).

Ils sont tombés 28,5 % sur un an dans la société de production de divertissement en direct Dream Maker. UN 1,9 % sur un an augmentation des revenus de la société de distribution de contenu SMC, à 24,0 milliards KRW (19,8 millions de dollars), n’a pas suffi à compenser ces baisses.

Pour l’avenir, la société s’attend à des revenus « robustes » en matière d’albums et de musique au quatrième et premier trimestre 2024, grâce à un album de retour prévu de NCT 127, un nouveau single de Riize et un nouveau mini-album au troisième trimestre, ainsi qu’un nouvel album complet. au premier trimestre, du groupe de filles aespa, entre autres sorties.

Aespa devrait sortir l’année prochaine un album complet en anglais, a indiqué la société, “destiné à un public mondial”.

SM s’attend à une légère diminution de l’activité des concerts au dernier trimestre 2024, les concerts et autres apparitions d’artistes étant concentrés aux deuxième et troisième trimestres. Il s’attend à une reprise du nombre de spectacles en direct au premier trimestre 2024.

Lors de l’appel aux investisseurs de la société mercredi, le PDG Jang Cheol Hyuk a déclaré que la filiale d’édition récemment lancée de la société, KMR, « recrutait de manière agressive des écrivains internationaux ».

« À court terme, nous prévoyons de sécuriser 80 créateurs sous KMR au cours de cette année. Grâce à cela, nous améliorerons la qualité des chansons de nos artistes en garantissant un approvisionnement stable en chansons de qualité », a déclaré Jang.

« À cette fin, nous poursuivons diverses collaborations avec des éditeurs nationaux et étrangers… À l’échelle mondiale, nous prévoyons de recruter activement des écrivains étrangers qui souhaitent progresser dans la K-pop en créant des filiales à l’étranger. De plus, nous prévoyons d’internaliser les redevances et de vendre de la musique à des labels et agences externes à l’avenir, ce qui constituera une autre nouvelle source de revenus pour SM Entertainment.

Comme son plus grand rival, HYBE, SM Entertainment a jeté son dévolu sur le monde en dehors de la Corée du Sud pour sa croissance future. Le nouveau boys band de la société, Riize, s’est associé à Sony Music Entertainment [1,503 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/sony/sony-music-group/sony-music-entertainment/”>RCA Records, propriété de Sony Music, avant les débuts du groupe en septembre. Dans un contexte symboliquement important déménagement, le groupe a fait ses débuts sur scène à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Plus tôt au cours du trimestre, SM a annoncé un partenariat avec la société de médias coréenne Kakao Entertainment pour créer une filiale commune aux États-Unis. SM et Kakao Entertainment sont tous deux contrôlés par le géant des télécommunications Kakao, qui a remporté une bataille avec HYBE pour le contrôle de SM plus tôt cette année.

“L’Amérique du Nord étant la plaque tournante de l’industrie mondiale du divertissement, la société intégrée servira de base solide pour la coopération commerciale et le partage des connaissances”, ont déclaré Kakao et SM dans un communiqué commun.

« Les sociétés prévoient d’étendre leur présence sur les marchés mondiaux, y compris en Europe, afin de renforcer leur présence en tant qu’acteur clé. [in the] industrie musicale mondiale.Entreprise de musique dans le monde