Les revenus des transactions Coinbase chutent de 44% alors que l’activité des utilisateurs diminue au troisième trimestre

Alors que les mauvaises conditions du marché ont entraîné une baisse des revenus de l’échange de crypto au troisième trimestre, ses efforts pour réduire les dépenses ont conduit à une certaine rationalisation.

L’échange de crypto Coinbase a connu une énorme baisse de ses revenus d’action de groupe au troisième trimestre lorsque l’activité a chuté au milieu d’une détérioration plus large du marché, mais a réussi à réduire ses pertes en [*fr1] par rapport au trimestre précédent.

Dans sa lettre aux actionnaires publiée le 3 novembre, la société a partagé que les revenus des actions de groupe étaient passés de 655,2 millions de dollars au deuxième trimestre à 365,9 millions de dollars, soit une baisse de 44%.

La société a cité de mauvaises conditions macroéconomiques, avec une capitalisation cryptographique moyenne quotidienne en baisse de 30% et des volumes de commerce s’éloignant des États-Unis en raison du manque de clarté restrictive comme raisons de la baisse.

Il affirme également que les chiffres sur les diplômes d’associé augmentent la quantité de clients de détail détenant, tandis que les commerçants avancés utilisent des plates-formes alternatives avec de nombreux produits compliqués sur le marché.

Malgré les mauvais chiffres, le dirigeant et co-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a semblé optimiste tout au long de la décision sur les résultats du troisième trimestre, commentant que l’environnement restrictif pourrait être l’un des «plus grands déblocages» pour développer l’entreprise et même fournir «des prix pour revenir». en haut:”

«Je suppose qu’il y a une chance que les coûts de cryptographie se découplent probablement de l’environnement macro plus large. et que nous ne savons pas si cela va se produire, mais je pense que c’est l’une des chances et la clarté restrictive est l’une des choses qui pourraient faciliter le lancement.

Lors de la décision sur les bénéfices, la trésorière en chef de Coinbase, Alesia Haas, a été conjointement interrogée sur la possibilité ou non de s’attendre à des bénéfices positifs au cours du dernier trimestre.

Haas a répondu par une communication vocale que ce n’était pas leur objectif principal et qu’ils essayaient carrément de continuer à investir pour la croissance tout au long du cycle tout en minimisant les pertes, ajoutant :

“Lorsque nous sommes en période de hausse, nous tentons de créer des bénéfices, une fois que nous sommes en baisse, nous tentons de prendre des pertes prudentes.”

Coinbase semble avoir atteint son objectif, le dernier compte de résultat montrant qu’il a réussi à réduire ses dépenses d’exploitation de 38% par rapport au trimestre précédent grâce à des suppressions d’emplois et à des mesures alternatives.

Dans l’ensemble, les revenus de Coinbase au troisième trimestre ont été de 576,4 millions de dollars, en baisse de 28 % par rapport au deuxième trimestre, tandis que sa perte Internet a été réduite de 50 % à 544,6 millions de dollars.

Coinbase a noté que la baisse des revenus a été partiellement compensée par une augmentation des revenus d’abonnement et de services – qui sont revenus de ses services de jalonnement et de garde et du gain financier d’intérêts – qui ont augmenté de quarante tiers par rapport au trimestre précédent.

Les actions de Coinbase ont chuté de plus de 8 % au cours de la période commerciale, les revenus de la société pour le trimestre étant revenus en deçà des attentes de Bloomberg de 649,2 millions de dollars.

