Les revenus des jeux sur Internet dans le New Jersey ont établi un nouveau record en septembre à 208 millions de dollars

ATLANTIC CITY, New Jersey — Le marché brûlant du jeu sur Internet du New Jersey a établi un autre record en septembre avec les casinos d’Atlantic City et leurs partenaires techniques et en ligne gagnant plus de 208 millions de dollars.

Les chiffres publiés jeudi par la Division de l’application des jeux de hasard de l’État montrent que les casinos et leurs partenaires ont dépassé pour la première fois les 200 millions de dollars de gains mensuels sur Internet, démontrant à quel point le jeu en ligne prend de l’importance ici alors que les gains de nombreux casinos physiques s’estompent.

Mais cette réserve d’argent doit être partagée avec des parties extérieures telles que les fournisseurs de technologie et n’est pas réservée uniquement aux casinos. C’est pour cette raison que les salles de jeux considèrent l’argent gagné grâce aux joueurs en personne comme leur activité principale.

Et cette activité progresse de manière inégale, car de nombreux casinos gagnent encore moins d’argent dans leurs salles de casino qu’en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe.

Alors que les casinos ont collectivement dépassé de 6 millions de dollars leurs revenus totaux de septembre 2019 en personne, cinq des neuf casinos ont gagné moins d’argent en personne en septembre qu’il y a cinq ans.

L’essor des jeux d’argent sur Internet, ainsi que celui, plus modeste, des paris sportifs, ont poussé les revenus totaux des casinos, deux hippodromes qui portent les paris sportifs et leurs partenaires, à 558 millions de dollars le mois dernier. Cela représente une augmentation de 7,1 % par rapport à septembre 2023.

« Le succès continu des jeux sur Internet a contribué à propulser les revenus totaux des jeux d’Atlantic City à leur chiffre le plus élevé pour le mois de septembre depuis plus d’une décennie », a déclaré James Plousis, président de la Commission de contrôle des casinos du New Jersey. « Pour le troisième mois consécutif, les revenus totaux des jeux ont dépassé les 500 millions de dollars. L’année dernière, les revenus totaux des jeux n’ont éclipsé les 500 millions de dollars qu’en août.

Jane Bokunewicz, directrice de l’Institut Lloyd Levenson de l’Université de Stockton, qui étudie le marché des jeux d’argent d’Atlantic City, a déclaré que les chiffres de septembre étaient « mitigés », avec une hausse des revenus d’Internet qui « semblait laisser de côté les revenus des jeux physiques ».

« Depuis le début de l’année, les jeux sur Internet continuent de représenter une part importante du mix de revenus des opérateurs d’Atlantic City, contribuant à 40,8 % des revenus totaux de l’industrie au cours des trois premiers trimestres de l’année », a-t-elle déclaré.

En termes de gains en personne, Borgata a gagné 62,4 millions de dollars en septembre, en hausse de 15 % ; Hard Rock a gagné 44,6 millions de dollars, en baisse de 4,7 % ; Ocean a gagné 28,4 millions de dollars, en baisse de 28 % ; Caesars a gagné 20,5 millions de dollars, en baisse de 4,1 % ; Harrah’s a gagné 18,6 millions de dollars, en baisse de 16,3 % ; Tropicana a gagné 17,9 millions de dollars, en baisse de 16,3 % ; Les complexes hôteliers ont gagné 14,3 millions de dollars, en baisse de 3,9 % ; Bally’s a gagné 12,5 millions de dollars, en baisse de 4,4 %, et Golden Nugget a gagné 11 millions de dollars, en baisse de 12,5 %.

Si l’on inclut les revenus d’Internet et des paris sportifs, Borgata a gagné 120,2 millions de dollars, en hausse de 12 % ; Les complexes hôteliers ont gagné 106,5 millions de dollars, en baisse de 3,4 % ; Golden Nugget a gagné 72,8 millions de dollars, en hausse de 25,8 % ; Hard Rock a gagné 64,4 millions de dollars, en hausse de 10,8 % ; Ocean a gagné 33,9 millions de dollars, en baisse de 24 % ; Bally’s a gagné 24,1 millions de dollars, en hausse de 19,2 % ; Caesars a gagné 20,6 millions de dollars, en baisse de 3,4 % ; Harrah’s a gagné 18,7 millions de dollars, en baisse de 16,6 % ; et Tropicana a gagné 18,1 millions de dollars, en baisse de 16 %.

Les casinos et les deux hippodromes qui acceptent les paris sportifs et leurs partenaires ont conservé 119,5 millions de dollars de revenus sur un montant total misé de près de 1,1 milliard de dollars.

___

Suivez Wayne Parry sur X sur www.twitter.com/WayneParryAC