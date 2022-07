Les revenus de Twitter chutent alors qu’il peine à attirer des annonceurs.

Les analystes financiers s’attendaient à environ 1,3 milliard de dollars de revenus. Le cours de l’action Twitter a chuté de plus de 2% dans les échanges avant commercialisation.

La société de médias sociaux a déclaré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente. C’est loin du rythme de croissance de 20% qu’il prévoyait autrefois pour l’année. Alors que les coûts et les dépenses augmentaient, la société a enregistré une perte nette de 270 millions de dollars, une baisse importante par rapport à un bénéfice de 66 millions de dollars au même trimestre l’an dernier.

Twitter, impliqué dans une lutte juridique exténuante avec Elon Musk alors qu’il tente de se retirer d’une acquisition de 44 milliards de dollars de la société, a révélé vendredi ce qui pourrait être des problèmes encore plus profonds auxquels son entreprise est confrontée alors qu’elle lutte pour être une destination pour les annonceurs et générer un profit.

Le rapport sur les résultats médiocres pourrait alimenter le désir de M. Musk de mettre fin à son accord d’achat de Twitter. M. Musk, qui dirige également le constructeur de voitures électriques Tesla, a accepté d’acheter Twitter en avril et a déclaré qu’il le privatiserait. Il a déclaré en privé aux investisseurs qu’il pourrait quintupler les revenus de l’entreprise d’ici 2028 et les porter à 931 millions d’utilisateurs la même année.

Le procès de Twitter : Après que M. Musk ait tenté de se retirer de l’acquisition de la plate-forme de médias sociaux, la société a poursuivi M. Musk, expliquant qu’il ne pouvait pas reculer avec ces arguments juridiques.

La réponse de Musk : M. Musk a accusé Twitter d’avoir obscurci les faits et de ne pas l’avoir informé des changements de direction, dans sa première réponse officielle à la poursuite.

Robots de spam : Qu’est-ce qu’un compte de spam bot ? Combien existent actuellement sur Twitter ? Ces questions sont susceptibles d’être au cœur des batailles juridiques sur l’accord.

Enquête SEC : La Securities and Exchange Commission continue d’enquêter pour savoir si M. Musk a correctement divulgué son investissement dans Twitter et ses intentions pour l’entreprise.

Mais alors que le marché boursier vacillait, faisant chuter les actions de Tesla – qui est sa principale source de richesse – M. Musk a fait des commentaires de plus en plus acérés sur Twitter. Ce mois-ci, il a décidé de mettre fin à l’accord. Twitter l’a depuis poursuivi en justice pour finaliser l’achat, et un procès de cinq jours pour statuer sur l’affaire est prévu en octobre devant le Delaware Chancery Court.

“Twitter a maintenant un acquéreur qui n’en veut plus, il a un PDG et un conseil d’administration qui veulent s’en débarrasser, et une base d’employés qui est prise au milieu”, a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester. “Rien de tout cela n’est bon pour Twitter.”

Dans son état des résultats, Twitter a attribué les résultats décevants aux “vents contraires de l’industrie de la publicité associés au macroenvironnement ainsi qu’à l’incertitude liée à l’acquisition imminente de Twitter par une filiale d’Elon Musk”.