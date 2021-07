Les revenus de TSMC augmentent en raison d’une pénurie de puces

TSMC est responsable d’environ 28 % de la fabrication de puces dans le monde et son portefeuille de matériels va des consoles et smartphones aux PC et voitures. Malgré la pénurie continue de puces, la société parvient à enregistrer une croissance impressionnante d’une année sur l’autre.

Le dernier rapport financier indique un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de dollars, ce qui représente un bond considérable de 20 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Le PDG de la société prévient cependant que la pénurie de puces se poursuivra tout au long de l’année, même si les constructeurs automobiles sentiront la pression se relâcher progressivement.

Avec TSMC en tête du marché, la société investira environ 100 milliards de dollars dans l’expansion de sa production au cours des deux prochaines années. Et j’espère que le géant de la technologie sera en mesure de répondre à la forte demande de puces de ses clients. Le fabricant de semi-conducteurs a déjà investi environ 12 milliards de dollars dans sa nouvelle usine en Arizona alors qu’il continue d’améliorer et d’étendre ses opérations en Chine.

