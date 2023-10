Les revenus de Tilray Brands augmentent et les pertes diminuent à mesure qu’elle s’éloigne du cannabis

La société a déclaré avoir augmenté ses revenus liés au cannabis au Canada de 16,5 % et renforcé sa position de leader en termes de part de marché dans le pays à 13,4 %. Le Canada est l’un des rares marchés majeurs où le cannabis récréatif est légal au niveau fédéral.

Tilray est une société multinationale de cannabis basée au Canada. Mais elle s’est de plus en plus étendue à d’autres segments, en particulier l’industrie américaine de la bière artisanale, alors qu’elle évolue dans un environnement juridique incertain pour la marijuana à travers le monde.

La société a également réduit sa perte nette à 55,9 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 65,8 millions de dollars un an plus tôt.

Producteur de cannabis Marques Tilray Mercredi, a annoncé une augmentation de ses revenus à mesure qu’elle diversifie son portefeuille et s’enfonce plus profondément dans l’industrie de la bière.

Des travailleurs inspectent les plants de cannabis à l’intérieur de la salle de culture de l’usine Aphria Inc. Diamond à Leamington, Ontario, Canada, le mercredi 13 janvier 2021.

Lors d’une conférence téléphonique mercredi, le PDG Irwin Simon a déclaré que les récentes fusions et acquisitions de boissons de la société accéléreraient la croissance et étendraient l’empreinte de la société au-delà de son activité de cannabis récréatif, car la drogue reste illégale sur les marchés clés du monde, y compris au niveau fédéral aux États-Unis. États-Unis et dans une grande partie de l’Europe.

« Nous attendons que la légalisation ait lieu aux États-Unis », a déclaré Simon séparément lors d’une apparition sur « Squawk on the Street » de CNBC mercredi. « Si cela se produit, ce sera formidable et nous sommes bien placés. »

Si la légalisation aux États-Unis n’a pas lieu, Simon a déclaré que l’entreprise se rabattrait sur son activité de boissons en plein essor.

Ces dernières années, la société s’est lancée dans une frénésie d’achats, concluant des accords sur des marchés qu’elle considère comme à croissance rapide, tels que les bières artisanales et les boissons infusées au cannabis.

Plus tôt cette semaine, Tilray a finalisé l’acquisition de huit marques de bière de Anheuser-Busch InBev qu’il avait annoncé au cours de l’été. La société a déclaré que cet accord en faisait le cinquième marché américain de la bière artisanale.

À peu près au même moment, la société a acquis la participation restante de 57,5 ​​% du fabricant de boissons infusées au cannabis Truss Beverage auprès de Molson Coors Canada.

Les prix des deux transactions n’ont pas été divulgués.

Les revenus des boissons alcoolisées de Tilray ont bondi de 17 % pour atteindre 24 millions de dollars au premier trimestre, contre 21 millions de dollars pour la période de l’année précédente. Il a cité en partie la croissance de sa filiale Montauk Brewing Company. Tilray a acquis Montauk, un brasseur à croissance rapide dans la région métropolitaine de New York, en 2022.

« Nous avons stratégiquement diversifié notre entreprise à l’échelle mondiale au cours des dernières années et, par conséquent, Tilray est désormais idéalement positionné pour saisir un large éventail d’opportunités dans de multiples secteurs », a déclaré Simon dans le communiqué de résultats.