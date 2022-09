Les actions de Smith & Wesson Brands Inc. ont baissé vendredi matin après que la société a déclaré que la demande pour ses armes était revenue aux niveaux d’avant la pandémie.

Le fabricant d’armes à feu avait annoncé jeudi des ventes nettes de 84,4 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal, soit une baisse de 69 % par rapport à la même période l’an dernier. Le PDG de Smith & Wesson, Mark Smith, a imputé le trimestre “difficile” au retour à des niveaux de demande normaux et à la nécessité pour l’entreprise de corriger les niveaux de stocks.

“L’industrie a connu son premier ralentissement estival normal en trois ans”, Smith a déclaré dans un communiqué de presse. De plus, il a déclaré que les commandes des fabricants étaient “artificiellement déprimées” car les partenaires de la société vendaient via les stocks existants.

La demande d’armes à feu avait augmenté fin 2021 et début 2022 au milieu de la pandémie et des troubles civils liés aux meurtres par la police de Noirs non armés et à l’élection présidentielle.

Smith & Wesson a également fait l’objet d’un examen minutieux par le Congrès après que les législateurs ont critiqué la manière dont les fabricants d’armes à feu ont commercialisé leurs produits, en particulier auprès des jeunes hommes.

Pour son trimestre fiscal clos le 31 juillet, Smith & Wesson a déclaré un bénéfice net de 3,3 millions de dollars, contre 76,9 millions de dollars il y a un an.

“Bien que déçus des résultats qui ont manqué nos estimations, nous pensons que la société reste disciplinée dans son approche de la croissance à long terme et de la gestion prudente de l’inventaire des canaux”, a déclaré un analyste de Lake Street dans une note.

L’action Smith & Wesson a baissé d’environ 6% dans les échanges du matin. Les actions de la société étaient en baisse d’environ 25% jusqu’à présent cette année à la clôture de jeudi.