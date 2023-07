Les revenus de Netflix montrent de la force au milieu du chaos médiatique

Le principal plat à emporter de Netflix Le bénéfice du deuxième trimestre est que les affaires sont … bonnes.

C’est exact. L’activité fondamentale d’une grande entreprise de médias et de divertissement est très bien.

Netflix a ajouté 5,9 millions d’abonnés au cours du trimestre, signe que ses deux principales initiatives de 2023 – la répression du partage de mots de passe et le lancement d’un niveau de publicité moins cher à 6,99 $ par mois – attirent de nouveaux abonnés. Netflix a ajouté 1,2 million d’abonnés aux États-Unis et au Canada au cours du trimestre – son plus grand gain trimestriel régional depuis 2021.

Ce n’est pas l’histoire du reste de l’industrie des médias. Disney et Découverte de Warner Bros. a passé l’année à réduire le contenu de ses services de streaming pour éviter de payer des résidus et d’économiser sur les frais de licence. Les deux sociétés ont licencié des milliers d’employés au cours des 12 derniers mois pour augmenter leur flux de trésorerie disponible. Paramount mondial et Comcast NBCUniversal de NBCUniversal ont tous deux déclaré que 2023 serait la plus grande perte annuelle jamais enregistrée pour leurs activités de streaming.

Pendant ce temps, Netflix a augmenté son estimation de flux de trésorerie disponible à 5 milliards de dollars pour l’année. Auparavant, la société avait estimé qu’elle aurait 3,5 milliards de dollars, mais les grèves des acteurs et des écrivains réduiront les dépenses de contenu. Cela signifie que Netflix aura en fait encore plus d’argent qu’il ne l’avait prévu auparavant.

Au prochain trimestre, les gains d’abonnés prévus par Netflix seront à nouveau d’environ 6 millions. La société a déclaré que les revenus s’accéléreront au second semestre de l’année car elle voit « tous les avantages » de sa répression du partage de mots de passe et de la croissance régulière de son plan financé par la publicité.