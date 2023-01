Les revenus de Microsoft augmentent de 2%, mais les bénéfices chutent de 12%

Face à l’évanouissement économique auquel les investisseurs s’attendaient, Microsoft a annoncé mardi sa croissance la plus lente en six ans, alors que les consommateurs et les entreprises du monde entier ont freiné leurs dépenses.

Le géant de la technologie a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 2% par rapport à l’année précédente pour atteindre 52,7 milliards de dollars pour les trois mois qui se sont terminés en décembre. Le bénéfice a chuté de 12% à 16,4 milliards de dollars.

Les deux étaient en deçà des attentes de Wall Street, selon FactSet, mais le cours de l’action de Microsoft a augmenté de plus de 4% après les heures de négociation, en grande partie grâce à son activité de cloud computing.

Les investisseurs surveillent de près l’activité de cloud computing de Microsoft et Azure, son produit cloud phare, en raison de leur importance pour l’avenir de l’entreprise. En octobre, la société a dit aux investisseurs de s’attendre à ce que la croissance d’Azure ralentisse de cinq points de pourcentage au cours du trimestre. Mais la croissance des ventes d’Azure a ralenti à 31 %, un peu mieux que ne le craignaient les analystes, et le segment global qu’il appelle Intelligent Cloud a augmenté de 18 %, ce qui correspond à peu près aux attentes.