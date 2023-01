Les revenus de Microsoft augmentent de 2%, mais les bénéfices chutent de 12%

Il a déclaré que la société tentait de fidéliser ses clients à long terme en les aidant à fonctionner plus efficacement. Étant donné qu’une grande partie du cloud computing est souvent facturée en fonction de la puissance de calcul utilisée par un client, aider les clients à être plus efficaces peut réduire les ventes de Microsoft à court terme. Mais M. Nadella a fait valoir que cela aide également à prouver la valeur du cloud computing pour permettre aux clients de “faire plus avec moins”.

Le plus gros ralentissement est venu de l’activité informatique personnelle de Microsoft, où les ventes ont chuté de 19% et le bénéfice d’exploitation de 47%. L’entreprise a explosé pendant la première partie de la pandémie. Mais les expéditions de nouveaux PC dans le monde sont en chute libre depuis des mois, et les ventes du système d’exploitation Windows installé sur les nouveaux ordinateurs ont diminué de 39 %. La société a déclaré aux investisseurs qu’elle s’attendait à ce que la lenteur de la demande de PC persiste et qu’elle ressemblerait davantage à ce qu’elle était avant la pandémie.

Lors de l’annonce des licenciements la semaine dernière, Microsoft a déclaré que les coûts de refonte atteindraient 1,2 milliard de dollars, y compris les indemnités de départ, la résiliation des baux immobiliers et les “modifications de notre portefeuille de matériel”, qui se compose principalement de sa gamme de tablettes et d’ordinateurs portables Surface. Les ventes d’appareils ont baissé de 39% au dernier trimestre, dont certaines imputées à des «défis d’exécution» non spécifiés lors du lancement de nouveaux produits dans sa gamme Surface.

Les revenus publicitaires de l’entreprise, qui comprennent son moteur de recherche Bing et LinkedIn, ont été légèrement moins bons que prévu, a déclaré M. Iversen.

Les résultats ont également montré des coûts continus dus aux fluctuations des devises étrangères, la force du dollar réduisant la croissance des ventes de cinq points de pourcentage.