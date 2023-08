Les revenus de l’Inter Miami atteindront 224 millions de dollars en 2024

Selon le directeur marketing du club, la présence de Lionel Messi aura une influence sans précédent sur l’Inter Miami, multipliant par quatre les revenus.

Les nouveaux accords de parrainage avec Adidas et Apple font partie de l’offre salariale annuelle de 60 millions de dollars de Messi avec l’Inter Miami. Il est arrivé en juillet et est en feu depuis.

L’Argentin compte 11 buts en seulement neuf matchs dans trois compétitions différentes. Il a aidé Miami à remporter son premier trophée avec la Coupe des Ligues. Il a joué un rôle majeur dans les demi-finales de l’US Open Cup. Puis, lors de ses débuts en MLS en tant que remplaçant, il a de nouveau marqué. Messi est sans conteste le meilleur atout du club. Cependant, les avantages de la décision des Herons d’acquérir le champion de la Coupe du monde vont bien au-delà du terrain de jeu.

Xavier Asensi s’attend à une augmentation des revenus de l’Inter Miami grâce à Messi

Après 11 ans à Barcelone, Xavier Asensi, directeur commercial de l’Inter Miami, s’y est installé en 2021 et a déclaré que les revenus du club avaient considérablement augmenté grâce à la présence de Messi (à hauteur de plus de 200 millions de dollars).

« Il faut clarifier cela : l’arrivée de Leo est avant tout pour gagner sur le terrain », a déclaré Asensi dans une interview à Marca.

« De toute évidence, Leo est le joueur qui vend le plus commercialement au monde. Modric, Ramos, Griezmann ou Busquets vous donnent un petit coup de pouce, mais Leo est une autre dimension sur le plan commercial, il est hors de ce monde. Pour avoir une idée, en 2024 on multipliera par quatre les revenus de l’Inter avant Leo. Il y a un avant et un après Messi pour Miami et pour toute la MLS.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Miami a préparé le terrain pour l’arrivée de Messi en 2020

Selon Joe Pompliano, l’Inter Miami a gagné 56 millions de dollars en 2022 ; si les prévisions d’Asensi sont exactes, le club pourrait récolter un bénéfice gigantesque de 224 millions de dollars en 2024. Asensi a déclaré que Mas avait joué un rôle important dans le coup d’État de Messi par l’Inter Miami en élaborant un plan pour acquérir l’Argentin à partir de 2020.

«Quand je suis arrivé à Miami, j’ai vu que l’idée de Jorge Mas était d’être la référence du football en Amérique du Nord. Et même si le football est une affaire, il concerne avant tout les joueurs. Si ce qui se passe à l’intérieur est bon, alors les affaires sont plus importantes.

« Pour cette raison, il n’y avait pas de meilleure affaire que Leo Messi, qui est le numéro un de tous les temps. Et j’ai dit à Mas s’il était l’homme de la situation. C’était presque ma première conversation avec Jorge fin 2020.

«Quand ils l’ont expulsé du Barça, la porte s’est ouverte. S’ils ne l’avaient pas expulsé, il serait toujours là, c’est sûr. Mais l’option était ouverte, et c’est là que nous tous sommes entrés. Puis il est parti à Paris et nous n’avons rien pu faire jusqu’en juin 2023. C’est vrai que tout le monde regardait vers l’Arabie Saoudite, mais nous avons continué à travailler seuls, à planifier son arrivée. Je vais vous dire un fait : si vous regardez bien, personne n’a joué avec le numéro 5 ou le numéro 10 à Miami… »

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire