Les revenus de l’App Store d’Apple ont chuté en septembre, selon Morgan Stanley

Le chiffre d’affaires net de l’App Store d’Apple a chuté d’environ 5 % en septembre, selon Morgan Stanley, la plus forte baisse pour l’entreprise depuis que la banque a commencé à modéliser les données en 2015.

L’App Store a connu des baisses sur des marchés tels que les États-Unis, le Canada et le Japon, a écrit lundi l’analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, dans un rapport. Son analyse était basée sur les données de Sensor Tower, une entreprise qui suit les téléchargements et les ventes d’applications.

Morgan Stanley a déclaré que le principal responsable de la baisse était les revenus des jeux, qui ont baissé de 14% en septembre, selon les données. Les clients d’Apple pourraient dépenser moins en raison de problèmes économiques, a écrit Woodring. Dans une grande partie du monde, les consommateurs sont confrontés à une inflation galopante et à des risques de récession.

“Nous pensons que les récents résultats de l’App Store montrent clairement que le consommateur mondial a quelque peu atténué les dépenses de l’App Store à court terme, car les revenus discrétionnaires sont réaffectés aux domaines de demande refoulée”, écrit Woodring dans la note.

Les analystes de Morgan Stanley s’attendent également à voir une baisse des ventes sur Google Play, le principal magasin d’applications Android. Ils estiment que les revenus y ont chuté de 9% en septembre.

Apple prend entre 15% et 30% des achats d’applications et des achats intégrés effectués sur les iPhones et autres appareils Apple. Apple ne rapporte pas les ventes de l’App Store, mais les inclut dans le cadre de l’activité de services, qui englobe également les garanties et les abonnements tels que Apple One. Morgan Stanley s’attend à ce que le chiffre d’affaires total des services d’Apple affiche une augmentation de 8 % au cours du trimestre de septembre.

L’unité de services d’Apple a été un point focal pour les investisseurs, qui veulent voir les clients iPhone et Mac dépenser plus après avoir acheté leurs appareils. Au cours du trimestre de juin, Apple a annoncé une augmentation de 12 % des revenus des services à 19,6 milliards de dollars.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a déclaré en juillet que la société s’attendait à une croissance des services inférieure à 12 % au cours du trimestre de septembre en raison de l’environnement macroéconomique et de la force du dollar américain.

Maestri a également imputé des comparaisons difficiles à des résultats de services élevés pendant la pandémie de Covid-19.

“Il y a un an, notre activité de services a beaucoup augmenté et la comparaison est donc un peu difficile. Nous n’avons donc pas de chiffre très précis à donner aujourd’hui”, a déclaré Maestri. “Bien sûr, nous nous attendons à grandir.”

