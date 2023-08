Les revenus de la vente au détail montrent que les acheteurs dépenseront de l’argent pour la valeur, favorisant TJX et Costco

Une semaine chargée de revenus au détail a révélé que les consommateurs américains dépensent en gardant la valeur à l’esprit. C’est une tendance qui profite à deux noms de Club bien placés pour vendre le meilleur inventaire à des prix compétitifs. Target (TGT), Walmart (WMT) et TJX Companies (TJX) ont annoncé des résultats très différents au cours du deuxième trimestre au cours des derniers jours, ce qui montre que les consommateurs soucieux des coûts continuent de dépenser pour l’essentiel et les services, mais sont plus exigeants sur leurs achats discrétionnaires. En fin de compte, alors que les dépenses en services exercent une pression sur les dollars restant à dépenser en biens discrétionnaires, il est plus important que jamais d’avoir la bonne combinaison et d’offrir aux acheteurs une valeur qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. C’est là que les participations du Club TJX et Costco (COST) brillent. « Nous sommes dans une période où les gens ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour des choses et ils veulent de la valeur », a déclaré Jim Cramer jeudi lors de la réunion mensuelle d’août de l’Investing Club. « Le consommateur veut que chaque dollar aille plus loin qu’auparavant, peut-être parce qu’il veut que l’argent prenne la route et voie le monde après Covid », a-t-il ajouté. Les dépenses de consommation « restent élevées » à des normes historiques, a déclaré mercredi Matthew Shay, PDG de la National Retail Federation, dans une interview à CNBC. Les gens continuent de dépenser dans l’économie de l’expérience pour des choses comme les voyages, les loisirs, l’hospitalité et la restauration, a-t-il noté. Le reste des portefeuilles des acheteurs est alloué pour « dépenser plus en produits de première nécessité et être beaucoup plus délibéré sur les articles discrétionnaires », a-t-il ajouté. C’est en partie pourquoi les ventes au détail de juillet ont été meilleures que prévu, en hausse de 0,7 % pour le mois. Les achats dans les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ont augmenté de 1 %. Ailleurs, les ventes des magasins d’appareils électroniques et électroménagers ont chuté de 1,3 %. Cette disparité signale que certaines catégories de biens discrétionnaires fonctionnent alors que d’autres ne fonctionnent pas. Les détaillants qui ont la bonne marchandise au bon prix sont susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats que ceux qui n’en ont pas. WMT YTD mountain Performances de Walmart YTD Walmart a réalisé jeudi un solide deuxième trimestre avec des revenus en hausse de 5,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 161,63 milliards de dollars, mieux que prévu. Les ventes des magasins comparables aux États-Unis, hors carburant, ont augmenté de 6,4 %, quoique plus lentement que la croissance de 7,4 % du dernier trimestre. En outre, le détaillant a dépassé les estimations de bénéfices et a relevé ses prévisions. « Les personnes de toutes les cohortes de revenus viennent nous voir plus fréquemment pour économiser de l’argent sur les besoins quotidiens », a déclaré Doug McMillon, PDG de Walmart, lors de l’appel sur les résultats de l’entreprise. Les bons résultats ont été tirés par la vigueur des ventes de produits d’épicerie à un chiffre élevé en pourcentage et les ventes de la santé et du bien-être dans les années 1960. Cependant, les ventes de la catégorie General Merchandise de Walmart, qui représente les biens discrétionnaires, ont été plus faibles dans les chiffres négatifs inférieurs à un chiffre. Il est important de considérer la répartition de cette catégorie de marchandises générales pour avoir une meilleure idée de la raison pour laquelle elle a subi des pressions. Cela comprend l’électronique, les jeux vidéo, les vêtements et la maison. Ici aussi, nous voyons que Walmart avait le mauvais mélange de produits. Après tout, combien de personnes cherchent maintenant à acheter un téléviseur ? Si vous en vouliez un, il y a de fortes chances que vous ayez fait des folies pendant la pandémie alors que nous étions tous enfermés dans nos maisons. Le détaillant a également enregistré de faibles performances dans les ventes de vêtements et d’articles de sport, légèrement compensées par de meilleures performances dans les catégories automobile et de la rentrée scolaire. La faiblesse des vêtements pourrait être le résultat du retrait des consommateurs de cette catégorie ou du fait que les consommateurs recherchent une meilleure valeur pour les articles de marque. Nous pensons que c’est ce dernier – étant donné les résultats de TJX, qui possède les chaînes TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods. TGT YTD mountain Performance cible depuis le début de l’année Target a annoncé mercredi un deuxième trimestre qui reflétait la faiblesse des ventes ainsi qu’un ralentissement des dépenses discrétionnaires. Tout en livrant un rythme de rentabilité, le détaillant a raté des revenus, les ventes des magasins comparables ayant diminué de 5,4 % bien plus que prévu. Target a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année sur les tendances à la baisse des ventes. Les ventes de produits alimentaires et de boissons ont enregistré une croissance inférieure à 10 chiffres, tandis que les catégories discrétionnaires, notamment les vêtements, la maison et les produits durables, ont toutes enregistré des baisses de ventes comparables dans les taux inférieurs à deux chiffres jusqu’au milieu de l’adolescence au cours du deuxième trimestre. Les résultats ont pris un coup, car les acheteurs de Target ont alloué plus de dollars discrétionnaires à des services tels que les loisirs et les voyages, laissant moins d’argent à dépenser pour les produits discrétionnaires que le détaillant vend. Le PDG de Target, Brian Cornell, a déclaré lors de l’appel aux résultats que les catégories Food & Beverage et Essentials « absorbent une part beaucoup plus élevée du budget des consommateurs ». Mais il a reconnu que « les consommateurs choisissent d’augmenter leurs dépenses dans des services tels que les voyages d’agrément, les divertissements et la restauration hors domicile », ce qui, selon l’équipe, exerce une pression sur les ventes de biens discrétionnaires. La société prévoit une baisse des ventes comparables pour le reste de l’année. Pourquoi? Il se peut que les consommateurs se retirent globalement des biens discrétionnaires, mais compte tenu de ce que nous voyons ailleurs, nous pensons qu’il est plus probable que Target n’ait tout simplement pas la bonne gamme de produits. L’augmentation des dépenses de services peut exercer une pression sur les dépenses de certains produits discrétionnaires – mais si elles étaient généralisées, nous verrions alors plus de pression sur tous les biens vendus chez les détaillants. Ce n’est pas le cas. TJX YTD mountain TJX Companies Performance YTD TJX raconte une histoire différente. Le détaillant hors prix a connu un solide deuxième trimestre grâce à une forte croissance du chiffre d’affaires, à une accélération des dépenses discrétionnaires, à un trafic client robuste et à de meilleures marges. Le nom Club a enregistré de fortes ventes au deuxième trimestre dans ses vêtements, ses accessoires et ses divisions domestiques. Dans l’ensemble, la société a enregistré une augmentation de 6 % de ses ventes comparables d’une année sur l’autre. La plus grande division de l’entreprise, Marmaxx (Marshalls et TJ Maxx combinés) a augmenté de 8 % tandis que HomeGoods s’est amélioré, affichant une augmentation de 4 % des ventes de maquettes, revenant à une croissance positive des ventes de maquettes au cours du trimestre. TJX a également relevé ses prévisions pour l’année complète. Le PDG Ernie Herrman a déclaré dans le communiqué de presse sur les résultats qu’il voyait « d’excellentes opportunités pour augmenter les ventes et le trafic client, conquérir des parts de marché et accroître la rentabilité ». Pourquoi la direction de TJX voit-elle de la force dans l’habillement alors que l’équipe de Walmart voit de la faiblesse ? TJX a la bonne combinaison de produits et offre aux acheteurs des marchandises de haute qualité au meilleur rapport qualité-prix. La composition des ventes de TJX comprend des vêtements, des chaussures et des articles d’ameublement, des articles qui appartiennent à la catégorie des biens discrétionnaires. Mais son objectif est beaucoup plus concentré que ce que nous voyons chez Target ou Walmart. Heureusement, il se concentre sur ce qui fonctionne. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’un nouveau téléviseur chaque année. Mais, un rafraîchissement de la garde-robe peut venir avec les saisons, ou peut-être simplement le besoin d’une nouvelle tenue pour les vacances à venir. TJX propose également de meilleures marchandises car de nombreux grands détaillants doivent se débarrasser de leur inventaire, ce qui crée une expérience de chasse au trésor pour l’achat de marchandises de qualité. N’oubliez pas que la liquidation des stocks des grands magasins représente une opportunité d’achat phénoménale pour TJX, car la direction peut récupérer les stocks excédentaires à des prix réduits et répercuter les économies sur leurs clients. « Le marché regorge d’opportunités d’achat exceptionnelles et nous sommes convaincus que nous continuerons d’offrir un formidable mélange de marques et un assortiment exceptionnel de cadeaux à nos acheteurs pendant les saisons de vente d’automne et des fêtes », a déclaré la direction lors de son appel aux résultats. Ross Stores (ROSS), un concurrent hors prix de TJX, a raconté une histoire similaire – en livrant des bénéfices et des revenus au deuxième trimestre et une augmentation des prévisions. Les ventes comparables au deuxième trimestre ont augmenté de 5 % d’une année sur l’autre, grâce à l’augmentation du trafic piétonnier et au bon assortiment de marchandises. Les cosmétiques et les accessoires ont été les catégories les plus fortes, tandis que les performances de la maison et des chaussures ont également été supérieures à la moyenne. Bien que les résultats de Ross soutiennent la puissance du détaillant hors prix dans cet environnement, nous pensons que TJX est l’opérateur le plus puissant de la catégorie. « TJX est la vedette du salon de la vente au détail », a déclaré Jim jeudi. « Pour ceux qui ne sont pas dans TJX, vous voudrez peut-être en acheter. » Il a ajouté: « TJX est le détaillant le mieux géré du lot. Le meilleur quart de tous les détaillants. » COST YTD montagne Costco YTD performance Pour l’avenir, Costco devrait publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 26 septembre. « Vous n’allez pas nous voir échanger Costco » avant le rapport, a déclaré Jim jeudi. Cependant, Costco est différent des autres détaillants car il publie des rapports mensuels sur les ventes, ce qui donne aux investisseurs comme nous beaucoup plus de visibilité sur les performances de l’entreprise. La tendance mensuelle des ventes est positive depuis le dernier trimestre, caractérisé par une expansion des marges . Les ventes comparables de Costco aux États-Unis pour juillet ont augmenté de 4,5 % d’une année sur l’autre, grâce à un trafic important. C’est une belle accélération par rapport à l’augmentation de 2 % du mois de juin et à l’augmentation de 1,7 % en mai. Nous considérons ces résultats comme favorables, car un trafic élevé tend à être un bon signe que le détaillant en gros continue d’attirer les acheteurs. Costco achète ses marchandises directement auprès des fabricants en grande quantité, ce qui lui permet de proposer des prix de ses produits de haute qualité inférieurs à ceux de ses concurrents. Ces marchandises sont séparées en catégories Aliments et articles divers, Aliments frais et Non alimentaires. Les membres de Costco achètent ces articles en vrac, il y a donc une rotation élevée des stocks. Dans de nombreux cas, Costco vend l’inventaire avant qu’il ne soit tenu de le payer. Compte tenu de la valeur ajoutée massive que Costco offre à ses membres, nous pensons que ce n’est qu’une question de temps avant que l’entreprise ne décide d’augmenter ses frais d’adhésion. Ce serait l’un des deux catalyseurs pour le stock. L’autre serait un éventuel paiement de dividende spécial. Ces deux actions possibles sont en retard par rapport à des mouvements similaires dans le passé. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long TJX, COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les clients font la queue pour régler leurs achats au magasin Costco le 28 juin 2023 à Teterboro, New Jersey. Costco réprime le partage de cartes de membre dans ses magasins. Kena Betancur | Actualités Corbis | Getty Images