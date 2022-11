Les revenus de Fox ont été augmentés par les revenus publicitaires du service de streaming Tubi

Fox Corporation Le pari de . sur son service de streaming gratuit financé par la publicité Tubi semble porter ses fruits pour l’entreprise.

Mardi, la société a annoncé ses résultats pour son premier trimestre fiscal, notant que Tubi avait contribué à augmenter ses revenus publicitaires. Le service propose des films et des émissions de télévision à la demande, ainsi que des chaînes qui reproduisent le format traditionnel de la télévision payante.

“Au cours d’un trimestre où les revenus de la publicité numérique semblaient être sous pression, Tubi a enregistré une croissance exceptionnelle de ses revenus de près de 30 %”, à environ $165 millions, a déclaré le PDG de Fox, Lachlan Murdoch.

Fox a déclaré que ses revenus publicitaires au cours du trimestre avaient également été propulsés par des publicités politiques menant aux élections de mi-mandat. Dans l’ensemble, les revenus pour la période ont augmenté de 5% par rapport à il y a un an pour atteindre 3,19 milliards de dollars.

Lors d’un appel avec des investisseurs, Murdoch a déclaré que les revenus de Tubi dépassaient pour la première fois les revenus publicitaires générés par Fox Entertainment “de manière significative”. Cela a entraîné une augmentation de 50% du temps de visionnage total, marquant la plus haute audience trimestrielle de Tubi à 1,3 milliard d’heures, a déclaré Murdoch.

L’augmentation des revenus publicitaires de Tubi survient alors que les réseaux de télévision linéaires de Fox ont été touchés par la coupure de cordon, et que beaucoup craignent un ralentissement du marché publicitaire en raison de vents contraires économiques et d’une éventuelle récession.

Fox fait partie des sociétés de médias qui ont acquis un service de streaming gratuit ces dernières années pour augmenter les revenus publicitaires alors que les guerres de streaming ont décollé avec des services d’abonnement tels que Netflix et Disney+ de Walt Disney Co.

Fox a acheté Tubi en 2020 pour une valorisation estimée à 490 millions de dollars. Comcast Corp. a acquis Xumo la même année pour un montant non divulgué, tandis que Paramount mondial a acquis Pluto, un concurrent principal de Tubi, pour 340 millions de dollars en 2019.

Paramount propose un service de streaming premium Paramount +, qui comprend des options sans publicité et moins chères financées par la publicité. Mais il a déclaré au cours des derniers trimestres que l’audience de Pluton continuait d’augmenter et d’ajouter à sa croissance globale en streaming. La société publie ses résultats mercredi.

Les entreprises de médias se sont efforcées d’ajouter plus d’abonnés payants à leurs plateformes de streaming, avec Netflix, Disney+ et Découverte de Warner Bros. HBO Max investit massivement dans les budgets de contenu. Plus récemment, ils se sont également tournés vers des options d’abonnement moins chères qui sont soutenues par des publicités.

Pendant ce temps, des services comme Tubi et Pluto ont discrètement généré des revenus publicitaires pour les entreprises de médias.

La direction de Fox a déclaré que Tubi était sur la bonne voie pour continuer à augmenter ses revenus au cours du prochain trimestre, ajoutant que la société avait investi environ 50 millions de dollars dans le streamer au cours du trimestre.

Murdoch a qualifié l’investissement de “très modeste” par rapport aux services de streaming par abonnement premium. Il a ajouté que la société continuera d’investir dans Tubi, qu’elle considère comme un “investissement sûr” qui a le potentiel de devenir le gagnant dans la catégorie du streaming gratuit et financé par la publicité.

Divulgation: CNBC appartient à Comcast Corp.