Les revenus de Disney pourraient définir la façon dont l’industrie envisage l’avenir du streaming

C’est particulièrement important pour le PDG de Disney, Bob Chapek, qui a confirmé en février sa prévision selon laquelle Disney + compterait entre 230 et 260 millions d’abonnés d’ici la fin de 2024. Cela donne à l’entreprise 11 trimestres supplémentaires, dont celui rapporté mercredi, pour atteindre son but. Disney devra ajouter en moyenne environ 8,5 millions d’abonnés par trimestre pour atteindre le bas de gamme.

Si Disney atteint ou dépasse cette prévision, les investisseurs et les dirigeants des médias peuvent classer le trimestre comme celui qui a montré des tendances mitigées pour l’industrie. Cela suggérera que le marché mondial du streaming n’est pas proche de la saturation. Avec le bon produit, dans certaines régions du monde, Disney peut montrer que les sociétés de divertissement sont encore capables d’ajouter plusieurs millions d’abonnés en un trimestre.

Si l’ajout net de Disney + est bien inférieur à 10 millions ou, pire encore, inférieur à 8,5 millions, le dernier trimestre sera désastreux pour les sociétés de médias et de divertissement qui se précipitent pour développer leurs activités de streaming.

Il y a des preuves que les investisseurs de Netflix pensent que la société a atteint un creux temporaire plutôt qu’un ralentissement prolongé. Les actions de Netflix ont augmenté de 19 % depuis que la société a annoncé ses résultats trimestriels le 19 juillet. Ce gain suggère que l’on croit que Netflix sera en mesure de revigorer la croissance des abonnés et des revenus au cours des prochains trimestres, stimulée par un niveau moins cher financé par la publicité Netflix, un partage de mot de passe la répression et la poussée de l’entreprise dans les jeux vidéo.

L’ajout de 10 millions d’abonnés au cours du trimestre et la prévision de 10 millions supplémentaires au cours du prochain contribueront à convaincre les investisseurs que la croissance soudaine au point mort de Netflix ne reflète pas l’ensemble de l’industrie du divertissement. Netflix fait état d’une perte d’un million d’abonnés au cours du trimestre et prévoit un gain de seulement 1 million d’abonnés pour son troisième trimestre. Netflix compte 221 millions d’abonnés dans le monde.

Cette augmentation de prix devrait déplacer davantage d’abonnés ESPN + solo vers le forfait, augmentant ainsi le nombre de clients Disney +. Disney a également lancé Disney + dans 42 nouveaux pays et 11 territoires en juin, ce qui devrait contribuer à stimuler à la fois son troisième trimestre fiscal et son trimestre en cours.

Disney prend déjà des mesures pour assurer la poursuite de la croissance de Disney+. Il prévoit de lancer un niveau moins cher financé par la publicité d’ici la fin de l’année. Le mois dernier, Disney a également augmenté le prix d’ESPN+ de 43 % à 9,99 $ par mois, mais a maintenu son offre groupée ESPN+, Disney+ et Hulu stable à 13,99 $ par mois.

Un quartier Disney décevant, en revanche, serait une preuve supplémentaire de l’argument selon lequel la croissance du streaming est en déclin.

NBCUniversal de Comcast a suivi les revenus de Netflix en ne signalant aucun gain d’abonnés pour Peacock, et Warner Bros. Discovery a rapporté la semaine dernière HBO Max et Discovery + n’ont gagné que 1,7 million d’abonnéscombiné.

Si la croissance du streaming dans le monde ralentit, il est possible que beaucoup moins de ménages souhaitent s’abonner à plus de services qu’on ne le pensait auparavant. Netflix, par exemple, a dit il s’attend à ce que le marché total adressable pour les abonnés soit de 800 à 900 millions de foyers dans le monde en dehors de la Chine.

Déjà, les analystes prédisent que Disney devra peut-être abaisser ses prévisions de 230 millions à 260 millions, surtout après que la société n’a pas renouvelé les droits de diffusion de l’Indian Premiere Leaguela meilleure ligue indienne de cricket, pour Disney+ Hotstar.

“À un moment donné, nous pensons que Disney devra peut-être réduire ses prévisions de streaming”, a écrit l’analyste des médias de Barclays, David Joyce, dans une note aux clients. “Cependant, il est peut-être un peu tôt pour que l’entreprise revienne sur Disney+

conseils (ex Hotstar) même si l’entreprise prévoyait de le faire.”

Un quartier pauvre de Disney pourrait potentiellement marquer ce trimestre comme un tournant pour l’ensemble de l’industrie, lorsque les plus grandes sociétés de médias et de divertissement ont réalisé que la poursuite des abonnés au streaming n’était plus un plan gagnant.

Divulgation: NBCUniversal de Comcast est la société mère de CNBC.

