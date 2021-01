Apple a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices du trimestre de vacances qui ont dépassé les attentes de Wall Street, les nouveaux iPhones 5G ayant contribué à propulser les revenus des téléphones à un nouveau record et à déclencher une augmentation de 57% des ventes en Chine. Apple a expédié sa gamme d’iPhone 12 plusieurs semaines plus tard que d’habitude, mais un nombre accru de modèles et un nouveau look ont ​​attiré la demande de mises à niveau, en particulier en Chine. La société a également enregistré de fortes ventes de ses ordinateurs portables et iPad Mac au cours du trimestre, grâce à des consommateurs travaillant, apprenant et jouant à domicile pendant la pandémie.

Le chiffre d’affaires d’Apple pour le trimestre clos le 26 décembre a augmenté de 21% à 111,44 milliards de dollars. Le bénéfice par action est passé à 1,68 USD contre 1,25 USD, dépassant les objectifs de Wall Street, selon les données IBES de Refinitiv. Les ventes d’iPhone s’élevaient à 65,60 milliards de dollars et ont battu un record établi il y a trois ans. Le directeur financier, Luca Maestri, a déclaré aux investisseurs que la croissance des revenus allait probablement s’accélérer d’une année à l’autre au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours et que les marges brutes seraient probablement similaires au taux du premier trimestre de 39,7%. Il a également déclaré que le chiffre d’affaires du segment des services de la société était confronté à une comparaison difficile avec l’année précédente, lorsque la pandémie avait augmenté les ventes, et que la croissance d’une année à l’autre du segment des appareils portables de la société ralentirait.

Les actions d’Apple ont baissé de 2,6% à 138,33 $ dans le commerce après les heures d’ouverture après le rapport, mais ont augmenté de près de 12% depuis le 15 janvier. Les actions d’Apple ont augmenté de 85% par rapport à l’année précédente, contre 46% pour le Nasdaq 100, dont il est Un composant.

«Leur défi est de maintenir le succès pour justifier la valorisation désormais premium», Trip Miller, associé directeur de l’investisseur Apple Gullane Capital Partners.

Apple, la plus grande société publique cotée en bourse aux États-Unis en termes de capitalisation boursière avec une valeur de 2,4 billions de dollars, a prospéré pendant une pandémie qui l’a forcée à fermer plusieurs de ses magasins, mais a incité de nombreux consommateurs à acheter ou à mettre à niveau leurs appareils.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters dans une interview que la société dispose désormais d’une base installée active de 1,65 milliard d’appareils, contre 1,5 milliard d’appareils il y a un an. Cook a également déclaré qu’Apple disposait désormais d’une base installée de plus d’un milliard d’iPhones, une augmentation par rapport aux 900 millions que la société a récemment révélés en 2019.

La Chine s’est avérée un marché solide pour l’iPhone, avec des ventes globales en hausse de 57% pour atteindre 21,31 milliards de dollars.

« Nous avions deux des trois smartphones les plus vendus en Chine urbaine », a déclaré Cook à Reuters dans une interview, ajoutant que « les améliorateurs en particulier ont établi un record absolu en Chine. »

Les ventes de Mac ont atteint 8,68 milliards de dollars. Les ventes d’iPad, de services et d’appareils portables ont dépassé les objectifs de Wall Street. Les revenus de l’iPad s’élevaient à 8,44 milliards de dollars et l’activité de services, qui comprend son nouvel ensemble Apple One de services de télévision, de musique et de stockage en nuage, avait 15,76 milliards de dollars de revenus.

Cook a déclaré à Reuters que les ventes de Mac, d’iPad et du modèle iPhone 12 Pro se heurtaient toutes à des «contraintes d’approvisionnement». Il a déclaré que «les semi-conducteurs sont très étanches», mais que d’autres domaines de la chaîne d’approvisionnement ont également contribué aux contraintes.

Apple compte 620 millions d’abonnés payants sur sa plate-forme, en avance sur son objectif de 600 millions d’abonnés d’ici la fin de 2020, a déclaré Cook.

Le segment des services comprend également les ventes de l’App Store d’Apple, dont les pratiques de facturation sont devenues un point d’éclair de conflit avec le créateur «Fortnite» Epic Games et dont les règles de confidentialité ont coché une dispute publique avec Facebook Inc.

Le segment des appareils portables et accessoires d’Apple, qui comprend les gammes de produits Apple Watch et AirPods, a atteint un chiffre d’affaires de 12,97 milliards de dollars. En décembre, Apple a publié les AirPods Max, un ensemble d’écouteurs sans fil supra-auriculaires de 550 $, dont les dates d’expédition s’étendent sur des mois dans le futur quelques heures après le lancement du produit. Cook a déclaré que la pénurie d’AirPods Max pourrait se poursuivre au cours du deuxième trimestre fiscal actuel de la société.