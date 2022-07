Les revenus canadiens ont augmenté en 2020 au milieu du CERB: données de recensement

OTTAWA –

C’était en mars 2020, juste avant les premiers confinements de la pandémie de COVID-19, et Stéphanie Fortin, résidente d’Ottawa, avait récemment perdu son emploi à temps plein dans le commerce de détail.

Dès que les commerces ont fermé leurs portes dans le respect des mesures de santé publique, il est devenu quasi impossible pour Fortin de se trouver du travail. Elle a donc demandé la Prestation canadienne d’urgence, un programme gouvernemental mis en place à la hâte qui offrait aux bénéficiaires éligibles 500 $ par semaine du 15 mars au 26 septembre.

Fortin fait partie des quelque 20,7 millions de Canadiens qui ont reçu du soutien en cas de pandémie en 2020, selon les données du recensement de 2021 que Statistique Canada a publiées mercredi.

Les données montrent que les revenus canadiens ont augmenté de 9,8 % au début de la pandémie par rapport à cinq ans plus tôt, l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador ayant enregistré les seules baisses globales. Le revenu médian des ménages après impôt était de 73 000 $, ce qui reflète la faible croissance du revenu d’emploi sur cinq ans et la hausse des transferts gouvernementaux en 2020 en particulier.

Bien que moins de Canadiens aient touché un revenu d’emploi pendant la pandémie, les transferts ont fait baisser le taux de faible revenu à 11,1 % en 2020 contre 14,4 % en 2015, la plus forte baisse depuis 1976. Statistique Canada attribue également une diminution de l’inégalité des revenus aux programmes. .

Les experts ont averti que les données sur le revenu, qui sont basées sur les dossiers fiscaux et de prestations de l’Agence du revenu du Canada, formeraient une image compliquée du début de la pandémie et devraient être considérées comme un instantané dans le temps – des facteurs à plus long terme sont en jeu pour comprendre comment le Le paysage a évolué depuis.

Pendant la période où elle a reçu le CERB, Fortin a pu couvrir ses factures, poursuivre des passe-temps abandonnés depuis longtemps et planifier à l’avance ses prochaines étapes vers une éducation qui lui permettrait d’obtenir un emploi mieux rémunéré et plus satisfaisant.

“Pour beaucoup d’entre nous, c’était la première fois que nous ne pouvions pas nous identifier comme notre travail. Nous devions vraiment comprendre qui nous étions”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Et cette pause, à la fois mentale et financière, où je n’avais pas à me soucier de l’argent, m’a permis d’envisager ce que je voulais pour moi-même à l’avenir.”

L’année dernière, Fortin s’est inscrite à un programme d’assistante dentaire à La Cité, un collège francophone d’Ottawa, et après avoir obtenu son diplôme ce printemps, la trentenaire travaille comme assistante dans un cabinet dentaire.

Dans chaque crise économique, il y a une tendance mesurable des jeunes travailleurs à poursuivre leurs études pour se rendre plus attrayants pour les employeurs, a expliqué l’économiste Armine Yalnizyan avant la publication des données du recensement.

Yalnizyan, qui est le boursier Atkinson sur l’avenir des travailleurs, a fait valoir que les jeunes âgés de 15 à 34 ans ont actuellement “la plus grande longueur d’avance de toutes les générations depuis les années 1950” pour trouver les types d’emplois qu’ils souhaitent. Bien que le CERB ait joué un rôle en aidant certains jeunes à atteindre ces objectifs, elle a déclaré que le facteur le plus important auquel il faut prêter attention est le vieillissement de la population.

Un demi-million d’adultes âgés sont entrés dans la tranche démographique des plus de 65 ans depuis le début de la pandémie, et de nombreux autres ont pris une retraite anticipée. Cela affecte la mobilité des jeunes adultes sur le marché du travail, a déclaré Yalnizyan, mais faussera également les tendances du revenu moyen, car les retraités forment un grand bloc de population et ont tendance à toucher des revenus fixes plus faibles.

“Ce que la pandémie a fait, c’est en fait accélérer l’histoire principale du marché du travail au cours des 10 dernières années”, a déclaré Yalnizyan, faisant référence aux effets du vieillissement de la population. “Cela n’a fait qu’accélérer ce qui allait se passer de toute façon.”

Cette tendance à plus long terme se reflète dans les données du recensement, qui montrent que plus de 20 % de la main-d’œuvre appartenait déjà à la catégorie des 55 à 64 ans d’ici 2020.

Un autre facteur qui, selon Yalnizyan, influencera les tendances globales des revenus et du travail à la suite de la pandémie est l’élargissement des programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada, qui admettent un plus grand nombre de non-résidents pour lesquels la croissance des salaires est généralement stagnante.

Le budget fédéral de cette année a promis de remédier aux pénuries de main-d’œuvre, y compris dans des secteurs tels que le commerce de détail, la restauration et les soins de santé, en assouplissant les restrictions sur le nombre de travailleurs temporaires pouvant être recrutés et sur la durée de leur travail.

Cette pénurie de main-d’œuvre reflète la rapidité avec laquelle les taux d’emploi sont revenus à quelque chose qui semblait normal après la crise initiale de la pandémie, selon Casey Warman, professeur d’économie à l’Université Dalhousie.

“Le rebond a été incroyablement rapide. Étonnamment rapide”, a-t-il déclaré dans une interview avant la publication des données du recensement. “À mi-chemin de 2021, nous sommes complètement revenus là où nous étions avant.”

Pourtant, les chiffres de 2020 offrent un aperçu précieux des sources de revenus des gens pendant la pandémie, a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse mercredi matin, le chef de Statistique Canada, André Bernard, a déclaré qu’il était difficile de déballer ce qui se serait passé en 2020 sans l’impact des transferts gouvernementaux, bien que certaines statistiques d’une année sur l’autre montrent l’impact négatif de la pandémie lorsqu’elle est vue dans isolation.

La proportion de Canadiens touchant un revenu d’emploi a diminué par rapport à 2019, plus de femmes que d’hommes ayant abandonné le marché du travail. L’écart de rémunération entre les sexes persistait, les hommes gagnant 35 % de plus que les femmes, selon les taux de revenu médian.

En 2020, 113 835 Canadiens de moins ont touché un revenu d’emploi qu’en 2019, et 415 585 de plus ont gagné moins de 20 000 $.

Pris isolément des avantages de la pandémie, les revenus d’emploi médians étaient en baisse par rapport à 2019 dans la plupart des provinces. Les pertes les plus importantes sont survenues en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan, riches en ressources, en baisse de 6,3%, 6% et 4,2% respectivement – ​​des pertes attribuées en partie aux prix record du pétrole.

Les revenus médians plus élevés en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les trois territoires reflètent les pertes d’emplois dans les secteurs à faible revenu, a rapporté l’agence, car les personnes qui ne gagnaient aucun revenu ne sont pas prises en compte dans les calculs du revenu médian.

Plus des deux tiers des adultes canadiens, soit 68,4 %, ont reçu des prestations gouvernementales liées à la COVID-19, 27,6 des adultes recevant des prestations fédérales d’urgence et de rétablissement, le plus souvent le CERB.

Plus de la moitié des adultes ont également reçu des compléments aux programmes fédéraux existants, dont 90,5 % des personnes âgées, et 4,2 millions d’adultes canadiens ont également reçu de l’argent par le biais de programmes d’aide provinciaux ou territoriaux.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 juillet 2022