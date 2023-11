Les revenus calendaires du troisième trimestre de Madison Square Garden Entertainment sont en baisse de 3 % sur un an à 142,2 millions de dollars en raison d’une baisse de l’activité des concerts

Les revenus de Madison Square Garden Entertainment au cours de son premier trimestre fiscal 2024 (T3 civil) ont diminué de 3 % sur un an, soit de 4,2 millions de dollars, à 142,2 millions de dollars, selon les résultats de la société. publié mardi (7 novembre).

Divertissement MSG possède des salles, notamment le Madison Square Garden de New York, le Theatre at Madison Square Garden, le Radio City Music Hall et le Beacon Theatre ; et le Théâtre de Chicago.

Les revenus liés aux événements ont diminué de 8,3 millions de dollars par rapport à la même période l’an dernier.

“Cette diminution reflète principalement une diminution du nombre de concerts organisés dans les salles de la société par rapport au trimestre de l’année précédente, partiellement compensée par des revenus par concert plus élevés au cours de la période de l’année en cours”, a déclaré MSG Entertainment.

MSG Entertainment a noté que les chiffres de l’année précédente avaient été renforcés par un nombre important de concerts qui avaient été reportés en raison de la pandémie, ce qui a contribué à des chiffres d’affaires plus élevés.

Malgré la baisse des revenus, la société a signalé une augmentation de 2,7 millions de dollars de ses revenus sous réserve du partage des conditions économiques avec Madison Square Garden Sports, ce qui a contribué à amortir la baisse globale des revenus. Ces revenus proviennent des accords de licence d’arène.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier de MSG Entertainment, Dave Byrnes, a exprimé son optimisme quant à l’avenir, déclarant que les salles de la société sont sur le point de dépasser leurs objectifs de concerts pour l’année.

Byrnes a souligné que l’entreprise avait organisé 130 événements et accueilli plus de 800 000 invités au cours du trimestre. Toutefois, les réservations pour le premier trimestre fiscal ont diminué par rapport à l’année précédente, les chiffres de l’année dernière ayant été soutenus par des concerts reportés en raison de la pandémie.

“Je voudrais également noter que le jardin a accueilli la résidence historique de 15 nuits de Harry Styles au cours de la période de l’année précédente”, a déclaré Byrnes aux analystes.

“Malgré ces vents contraires, le Garden n’était qu’à deux concerts du nombre record de concerts de l’année dernière pour un premier trimestre fiscal dans cette salle, ce qui témoigne de la demande soutenue pour les événements en direct”, a déclaré l’exécutif.

Ce premier trimestre fiscal marque le début d’un exercice complet pour MSG Entertainment en tant que société publique indépendante. Créée en 2020, MSG Entertainment a vu le jour lorsque Madison Square Garden Co. (maintenant connue sous le nom de MSG Sports) a séparé ses actifs non sportifs pour fonctionner de manière indépendante, négociée à la Bourse de New York sous le symbole MSGE.

Décomposer le rapport financier du premier trimestre, MSG Entertainment a enregistré une perte d’exploitation de 33,4 millions de dollars, soit une hausse de 22,1 millions de dollars par rapport aux 11,3 millions de dollars il y a un an. La perte d’exploitation ajustée s’est élevée à 715 000 $ au cours du trimestre, contre un bénéfice d’exploitation ajusté de 11,5 millions de dollars l’an dernier.

La société a attribué l’augmentation de ses pertes aux frais de restructuration, à la hausse des frais de vente, généraux et administratifs et à la baisse des revenus.

« La société continue de voir son calendrier de réservations pour le reste de l’exercice 2024 se remplir et reste en bonne voie pour atteindre un faible pourcentage de croissance à deux chiffres des événements dans son activité de réservation pour l’exercice. » Divertissement au Madison Square Garden

Les dépenses d’exploitation directes de MSG Entertainment au premier trimestre sont restées pratiquement stables à 101,7 millions de dollars, l’augmentation des dépenses liées au partage des coûts avec MSG Sports concernant les accords de licence d’arène ayant été compensée par une baisse des dépenses liées aux événements de 4,7 millions de dollars.

Cependant, la société a enregistré une augmentation de 22 % sur une base annuelle des frais de vente, généraux et administratifs de 48,8 millions de dollars, reflétant les coûts associés à sa transition pour devenir une société autonome.

Face aux résultats médiocres, MSG Entertainment a réaffirmé ses prévisions fiscales 2024 précédemment publiées, estimant des revenus de 900 à 930 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice, un bénéfice d’exploitation de 85 à 95 millions de dollars et un résultat d’exploitation ajusté de 160 à 170 millions de dollars.

“La société continue de voir son calendrier de réservations pour le reste de l’exercice 2024 se remplir et reste en bonne voie pour atteindre un faible pourcentage d’augmentation à deux chiffres des événements dans son activité de réservation pour l’exercice”, a-t-il déclaré.

En octobre, les New York Knicks et les New York Rangers sont revenus au Madison Square Garden Arena pour le début de leur saison régulière 2023-24. La semaine prochaine, le Spectacle de Noël la production revient au Radio City Music Hall pour sa 90e saison des fêtes.

MSG Entertainment a déclaré avoir récemment ajouté deux représentations à la programmation de cette année en raison de la forte demande globale pour la production de cette année. Il compte un total de 187 spectacles prévus contre 181 spectacles au cours de l’exercice 2023.

