Les revendications concurrentes sur la Crimée montrent pourquoi la Russie et l’Ukraine ne peuvent pas faire la paix

Après neuf mois de morts et de destructions, la clé de la guerre de la Russie contre l’Ukraine se trouve dans la péninsule escarpée et balayée par la mer de Crimée – avec ses plateaux calcaires et ses rangées de peupliers – que la Russie a illégalement annexée en 2014.

C’est en Crimée en février 2014, et non en février 2022, que l’invasion et l’occupation de l’Ukraine par la Russie ont commencé. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que ce n’est qu’en reprenant la Crimée que la guerre prendra fin, l’Ukraine battant ses envahisseurs russes.