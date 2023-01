Les révélations les plus choquantes du chanteur masqué de la star américaine aux juges des acteurs de la télévision ne pouvaient pas deviner

THE Masked Singer revient à la télévision ce soir – avec 12 nouvelles célébrités cachées derrière des masques à deviner.

La quatrième série de la compétition ITV très appréciée, qui doit diffuser son premier épisode le jour de l’An, présente même un duo de célébrités à deviner par les fans.

TVI

Monster a laissé les fans deviner tout au long de la série[/caption] TVI

Il a été révélé plus tard qu’il s’agissait de Cee Lo Green[/caption]

Cependant, alors que les fans et le jury sont occupés à deviner chaque série, toutes les identités de célébrités ne sont pas déjouées avant d’être révélées et démasquées.

Certaines des stars se rendent jusqu’à la fin de la compétition en gardant leur véritable identité cachée.

Et avec cela, il y a souvent des surprises lors du démasquage du spectacle, avec des révélations à couper le souffle de grandes célébrités.

De Cee Lo Green à Ne-Yo, nous revenons sur certaines des révélations de spectacles les plus choquantes au fil des ans.

Cee Lo Green en tant que monstre

En 2020, le grand personnage câlin et poilu Monster est apparu sur les écrans – épatant les fans à la maison avec sa voix impressionnante.

Et alors qu’il était déjoué par les fans – qui se sont rendus sur Twitter en masse pour démasquer la star en tant que Cee Lo Green – le jury a eu du mal à le comprendre.

Malgré sa voix chantante distinctive, leurs suppositions étaient loin, avec Jonathan Ross catégoriquement, la star était Noel Fielding.

Lorsque le chanteur de Forget You a été démasqué, il a quitté le panel et le public du studio en direct dans un silence stupéfait.

“Je n’arrive pas à croire que tu sois là, c’est tellement génial”, pouvait-on entendre dire Rita Ora alors que Cee Lo, 47 ans, était démasqué.

“Je suis un fan”, a déclaré Cee Lo à propos de l’émission. “J’ai eu la chance de chanter des chansons classiques que j’aimais tant en grandissant.”

TVI

De nombreux fans étaient confus à propos de Viking[/caption]

Morten Harket comme Viking

L’idole norvégien Morten Harket s’est révélé être sous le masque de Viking en 2021.

La star de A-Ha a trompé les juges et les fans à la maison, car ils étaient confus par ses indices d’identité.

Morten, 63 ans, a même interprété l’une de ses propres chansons, Take On Me, comme un double bluff sur les juges dans un mouvement de choc.

Lorsqu’il a été démasqué, il a laissé le panneau complètement abasourdi, alors qu’Alan Carr hurlait sous le choc.

“Vous plaisantez j’espère?!” Davina McCall a déclaré, tandis que Rita, 30 ans, se couvrait la bouche et disait: “Oh mon dieu, je suis sans voix.”

TVI

Il s’est avéré que c’était le chanteur d’A-Ha Morten Harket[/caption] TVI

Bush Baby s’est avéré être John Thompson[/caption]

John Thompson comme Bush bébé

Bush Baby a confus les fans et les juges pendant de nombreux épisodes de la compétition, en raison d’un certain nombre d’indices cryptiques.

La star mystérieuse a même mis un faux accent australien pour déconcerter tout le monde – et cela a fonctionné à merveille.

En allant loin dans la compétition, avec des fans en faveur de la victoire de Bush Baby, il a fallu un certain temps pour que John Thompson soit démasqué.

L’acteur et comédien, qui a joué dans Cold Feet et Coronation Street, s’est qualifié pour les huit derniers.

John, 53 ans, a même réussi à tromper son vieil ami Jonathan, 62 ans, avec qui il avait travaillé dans plusieurs émissions comiques.

En retirant le masque, il a ri tandis que le comédien Mo Gilligan secouait la tête en disant: “C’est un bon homme.”

TVI

John avait essayé de jeter le panneau avec un faux accent australien[/caption] TVI

Badger a atteint les deux derniers en 2021[/caption]

Ne-Yo comme blaireau

Alors que Cee Lo Green était une pop star majeure qui a honoré le spectacle, il n’était pas le seul à être le seul grand hitmaker.

Après sept semaines de téléspectateurs essayant désespérément de comprendre l’identité de Badger, il a été démasqué en tant que grande star du R&B.

Ne-Yo a choqué tout le monde sauf le juge invité Nicola Roberts, qui a réussi à déjouer son identité.

Le chanteur a atteint la finale de la compétition avant de perdre face à sa co-star Sausage alors qu’il était démasqué.

Ne-Yo, 43 ans, qui est surtout connu pour son morceau Miss Independent, a fait hurler et sauter le public à sa révélation.

“Lauréat d’un Grammy Award et acteur hollywoodien, Ne-Yo”, a déclaré l’animateur Joel Dommett, presque incrédule, en retirant son masque.

TVI

Les fans ont été choqués de voir Ne-Yo[/caption] TVI

Sausage a fait deviner les fans pendant sept semaines de spectacles[/caption]

Joss Stone comme saucisse

Badger a raté la première place de la compétition grâce à la sensation de chant Sausage, qui a laissé les fans deviner.

Participant à la deuxième série de l’émission en 2021, les fans et les juges étaient totalement convaincus que la star était Sheridan Smith ou Stacey Solomon.

Ils n’ont pas pu déterminer le ton distinctif de la voix du personnage, ni son accent – ​​qu’ils pensaient être faux.

Alors que Rita et Jonathan étaient sûrs qu’il s’agissait d’une star de la télévision, la célébrité masquée s’est avérée être le chanteur soul Joss Stone.

Elle a réussi à passer totalement inaperçue des juges tout au long de la série et à remporter le titre de Masked Singer.