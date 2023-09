Les révélations émotionnelles de BTS V sur sa défunte grand-mère vous laisseront les larmes aux yeux

Kartik Aaryan est l’une des plus grandes célébrités de Bollywood de la génération actuelle. L’acteur a récemment été vu dans le film musical romantique Satyaprem Ki Katha et a conquis la critique et le public grâce à sa performance. Bien que l’acteur soit dans l’industrie depuis plus d’une décennie, ce n’est qu’il y a quelques années qu’il est devenu l’un des acteurs les plus recherchés de l’industrie. Dans une récente interview, le cinéaste Anurag Kashyap a réfléchi au succès de Kartik et a déclaré que s’il était devenu célèbre au début de sa carrière, il l’aurait perdu.

Anurag Kashyap réagit au fait que Kartik Aaryan obtienne son dû à Bollywood

Anurag Kashyap a récemment expliqué comment les acteurs de l’industrie reçoivent leur cotisation tard dans leur carrière. Le cinéaste a cité l’exemple de Kartik Aaryan et a déclaré Villa Rose, « Mais je pense que sabko time leke due milna chahiye. Agar isko bohut jaldi mil jata hai toh usko bohut jaldi kho bhi deta hai. Baki bhi stars ko dekhlo. Kartik Aaryan kabse aur kab jake hua. Kisi ko bhi dekh lo. Usko jaldi milta na usko utna jaldi kho bhi deta hai wo. » (Je pense que tout le monde devrait obtenir son dû dans sa carrière. S’ils l’obtiennent tôt, ils le perdent aussi tôt. Prenez Kartik Aaryan par exemple, il est dans l’industrie depuis tant d’années, mais ce n’est que récemment qu’il a obtenu son dû. S’il était devenu célèbre au début, il aurait également perdu sa célébrité très tôt.)

Lorsqu’un membre de l’équipe du film de Kartik a partagé son expérience de travail avec lui

Membre de l’équipe de Kartik sur le film Satyaprem Ki Katha a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager son expérience de travail sur le film avec l’acteur. L’assistant réalisateur n’a pas tari d’éloges sur l’acteur et a partagé à quel point il travaille dur.

« Au milieu de cette immense vague d’appréciation pour #satyapremkikatha et de la magnifique performance de ‘Sattu’, je souhaite prendre un petit moment et remercier @kartikaaryan du plus profond de mon cœur. Ce film et tous ses aspects comptent pour moi. « De la pré-production à la sortie, cela a été un merveilleux voyage qui fait chaud au cœur. Et l’une des principales raisons en est cette merveilleuse superstar qui a toujours été la plus humble sur et en dehors du plateau de tournage », peut-on lire dans la note. .

Il a ajouté: « Extrêmement respectueux envers les HO D et envers nous, les assistants. C’est à cause de son attitude travailleuse que nous avons eu envie de donner notre 100% pour chaque prise. Sur le moniteur, nous avons ri avec vous, pleuré avec vous. et j’ai appris à « aimer » grâce à « Sattu ». Je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ce film. ? Je sais que c’est un long article mais « Sach bolneke pehele sochneka kya ? »

Les prochains films de Kartik

Kartik tourne actuellement pour le réalisateur de Kabir Khan Champion Chandu. L’acteur sera également vu dans le film d’Anees Bazmee Bhool Bhulaiyaa 3.