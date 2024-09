Les révélations de Masked Singer qui ont laissé les fans bouche bée

Vous n’avez pas besoin de masquer votre enthousiasme pour ce spectacle.

Le chanteur masquéLa 12e saison de est sur le point de commencer.

« C’est une douzaine », a déclaré l’animateur Nick Cannon a récemment dit Page Sixavant de faire référence à sa progéniture démesurée. « J’ai le même nombre d’enfants. »

En plus du retour de Cannon en tant que maître de cérémonie, Jenny McCarthy, Ken Jeong, Rita Ora et Robin Thicke reviennent en tant que panélistes. Et ils devront garder les yeux et les oreilles ouverts pour trouver des indices s’ils veulent découvrir la véritable identité des candidats.

Car si les concurrents seront au micro, ils porteront également des costumes très élaborés. Parmi les déguisements qui seront sur scène cette saison, on retrouve Buffalo, Leaf Sheep, Show Bird, Woodpecker et Ship. Parmi les autres, on retrouve Chess Piece, Dust Bunny, Blue Bell, Wasp et Goo, et certains artistes seront déguisés en Sherlock Hound, Royal Knight, Strawberry Shortcake, Ice King et Macaron.

Alors que les fans devront simplement rester à l’écoute pour découvrir qui est qui, Cannon a fait donne quelques indices sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre, en disant à E! que c’est « la meilleure saison de talents que nous ayons eue jusqu’à présent ».