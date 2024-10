Les « Révélations » d’Alvin Ailey ressuscitent au Whitney Museum

Les danseurs de l’Alvin Ailey American Dance Theatre étendent leurs bras comme des ailes. Aussitôt, leurs coudes se lèvent grâce à la force de leurs épaules, le bout des doigts pointés. Ils sont baignés d’une lumière ambrée alors qu’ils lèvent lentement la tête hors de l’ombre et vers le haut.

C’est l’image emblématique d’Alvin Ailey Révélations que les fans connaissent aujourd’hui. Ailey a créé son œuvre phare en 1958, composée de 16 sections remplies de danse et d’un chœur vocal en direct. Lors de sa première deux ans plus tard au 92nd Street Y à New York, il l’avait réduit à 10 sections, même si le film durait encore plus d’une heure. Puis, en 1962, Ailey l’a condensé en trois sections afin qu’il puisse tourner à travers les États-Unis, laissant une grande partie du génie original de l’œuvre dans la salle de montage.

La société n’a pas réalisé la version originale de 1960 de Révélations depuis.

Cela changera à partir de novembre, lorsque le chorégraphe Matthew Rushing, directeur artistique par intérim de la compagnie, présentera une version réinventée du long métrage Révélations dans le cadre de la série de performances de l’exposition qui vient d’ouvrir au Whitney Museum et qui se concentre sur le travail et l’héritage d’Ailey. Intitulée « Edges of Ailey », il s’agit de la première exposition muséale à grande échelle célébrant le pionnier de la danse moderne et couvre toutes les parties de sa vie, depuis son enfance dans le Sud jusqu’à son déménagement à New York, où il a établi sa danse désormais par excellence. troupe. Le travail de Rushing, Chants sacrésvise à honorer l’approche d’Ailey en matière de mouvement et de connexion à la spiritualité en la présentant au public d’aujourd’hui.

« Pour pouvoir démarrer tout le projet, j’avais besoin d’un pourquoi », a déclaré Rushing. ARTactualités dans une récente interview. «J’avais besoin de mon propre pourquoi et de la raison pour laquelle je fais ça. Il ne suffisait pas de dire : « Je veux honorer Révélations.’»

Jack Mitchell, Alvin Ailey, Myrna White, James Truitte, Ella Thompson, Minnie Marshall et Don Martin dans « Revelations »1961. ©Alvin Ailey Dance Foundation, Inc. et Smithsonian Institution/Collection du Smithsonian National Museum of African American History and Culture et Alvin Ailey Dance Foundation, Inc.

Il avait initialement prévu de créer Chants sacrés pour célébrer le 60e anniversaire de la représentation de 1960 Révélations en 2020 au Lincoln Center, mais la pandémie a annulé ces plans. Lorsqu’Adrienne Edwards, conservatrice principale et directrice associée des programmes de conservation au Whitney, a commandé une œuvre à Rushing pour « Edges of Ailey », l’idée derrière Chants sacrés est revenu en relisant la biographie d’Ailey par Jennifer Dunning en 1996.

Rushing a rejoint la compagnie Ailey en tant que danseur en 1992, environ deux ans après la mort prématurée du fondateur en 1989, avant de devenir directeur des répétitions en 2010 ; il a accédé au poste de directeur artistique associé en janvier 2020. Il avait un lien étroit et une familiarité avec l’œuvre, gravitant vers les spirituels en Révélations. Lors de la conceptualisation Chants sacrésson objectif était de ressusciter, voire de revitaliser, les chansons omises.

« Moi dansant Révélations pendant des décennies, l’une des choses qui m’ont permis de rester frais était la musique », a-t-il déclaré. « C’était tellement riche. »

Du’Bois A’Keen pendant la répétition musicale de Chants sacrés à 92 ans. Photo David Dini

Rushing considère sa nouvelle œuvre comme une production de théâtre-danse car il ne s’agit pas seulement de danse. Pour vraiment rendre hommage à l’original Révélationsla pièce devait aussi être un concert avec une chorale. Pour atteindre cet objectif, il a fait appel à l’aide du directeur musical Du’Bois A’Keen.

Rushing a contacté A’Keen avec les idées, les sons et les sensations qu’il souhaitait obtenir. Ils ont testé ces expériences lors d’une résidence de deux semaines au 92nd Street Y, au même endroit. Révélations avait été créée il y a plus d’un demi-siècle. A’Keen a réuni un groupe et des chanteurs pour collaborer. L’objectif principal de Rushing était de rendre les spirituals lisibles pour les jeunes d’aujourd’hui. « Afin de rendre cette idée accessible à une nouvelle génération, la musique devait être réinventée et il fallait un nouveau son pour aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Jack Mitchell, Alvin Ailey, Myrna White, James Truitte, Ella Thompson, Minnie Marshall et Don Martin dans « Revelations »1961. ©Alvin Ailey Dance Foundation, Inc. et Smithsonian Institution/Collection du Smithsonian National Museum of African American History and Culture et Alvin Ailey Dance Foundation, Inc.

Au cours de ces deux semaines de juin, A’Keen a réorganisé les chansons et les a présentées d’une nouvelle manière qui correspondait à la vision de Rushing. Même si la musique peut paraître différente, elle se concentre sur trois thèmes principaux : la lamentation, la foi et l’espoir/la joie.

« En approfondissant ces trois idées, j’ai réfléchi à l’importance d’utiliser la musique de manière cathartique, comme les esclaves l’utilisaient à leur époque », a déclaré Rushing. « Cette façon de traiter leur douleur et de la transformer en pouvoir à travers la musique est une idée intemporelle. »

Il ne veut pas perdre les chansons qui ont alimenté le talent artistique d’Ailey. Il les considère comme sacrés, d’où le nom de la pièce. « Ce qui les rend sacrés et intemporels n’est pas seulement le son, mais aussi l’esprit qui est capturé dans la chanson », a déclaré Rushing. « Je pense que c’est ce que je voulais faire : capturer l’esprit, la pureté du spirituel. »

Il relie l’idée du traitement de la douleur au moment présent, en particulier à l’impact de la pandémie. La musique l’a gardé au sol pendant l’isolement. Même si sa playlist ne comprenait peut-être pas de spiritualité, les chansons « m’ont donné la force de me lever littéralement du lit et de continuer à vivre », a-t-il déclaré.

Matthew Rushing, directeur artistique par intérim de l’Alvin Ailey American Dance Theater, a réinventé l’emblématique du danseur décédé. Révélations comme une nouvelle œuvre, Chants sacrés. Photo Andrew Eccles

Rushing a commencé à travailler sur Chants sacrés sérieusement en juin, répétant avec des danseurs le week-end. Les répétitions se poursuivront jusqu’aux débuts de l’œuvre, du 1er au 3 novembre au Whitney, dans son espace théâtral du troisième étage ; Chants sacrés fait également partie de la saison de l’AAADT et sera joué au New York City Center plus tard cette année.

Réaliser Chants sacrésRushing a travaillé avec des danseurs de Extension Aileyun groupe de danseurs non professionnels qui ont d’autres carrières, allant de neurochirurgien à policier, mais qui ont également une passion pour la danse. Leur expérience a apporté un nouveau ton collaboratif dans la salle de répétition. Le processus a commencé par des discussions approfondies sur les thèmes des spiritualités.

Alors que les danseurs se rassemblaient dans le studio de répétition, Rushing leur a demandé : « Quelles sont les questions difficiles du jour ? Un danseur a répondu : « Suis-je suffisant ? » ; un autre a dit : « Vais-je atteindre mon objectif ?

Ces questions stimulantes ont guidé le processus, leurs requêtes étant incorporées dans une œuvre musicale qui figure dans Chants sacréshonorant leurs contributions et capturant ce moment de collaboration. « Entendre la chanson, cela me ramène à cette époque où les gens étaient si vulnérables et si ouverts et partageaient une partie de leur cœur », a déclaré Rushing.

Une répétition pour Matthew Rushing Chants sacrésavec le directeur musical Du’Bois A’Keen au micro. Photo Danica Paulos Photographie

Rushing envisageait initialement de chorégraphier deux versions de Chants sacrés pour cette saison, l’une avec les danseurs d’Extension et l’autre avec la compagnie AAADT, afin de pousser le spectacle à un autre niveau. Cependant, au fur et à mesure des répétitions, il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’autre niveau à atteindre. Il a appris à embrasser la simplicité qu’il avait acquise avec les danseurs d’Extension. Et ce faisant, Rushing estime qu’il honore la simplicité inhérente à l’œuvre d’Ailey.

« Je constate que ce simple mouvement fonctionne aussi bien pour les professionnels que pour les non-professionnels, et c’est magnifique », a-t-il déclaré. « Je pense que cela a beaucoup à voir avec son humanité. »

Bien que l’esprit d’Ailey influence l’œuvre, Rushing a déclaré qu’il ne voulait pas copier les mouvements du défunt danseur un pour un. Bien sûr, certains mouvements d’Ailey demeurent, puisque Rushing danse ses œuvres depuis des décennies : c’est dans son corps. « Il y a certains moments où j’ai permis que cela se produise, et puis à certains moments, je me suis dit : ‘Un peu trop similaire.’ Repensons la qualité du mouvement », a-t-il déclaré.

Vue de l’installation, « Edges of Ailey », 2024, au Whitney Museum, New York. Photo Jason Lowrie, BFA.com/©2024 BFA

« Edges of Ailey » est organisé en 10 sections, réparties sur le cinquième étage du Whitney. Parmi les thèmes abordés par l’exposition figurent l’intérêt d’Ailey pour la spiritualité noire, la libération des Noirs, la Grande Migration, la musique noire, etc. Tout au long de l’exposition, les visiteurs découvrent, à travers les carnets d’Ailey, comment les arts visuels ont influencé les danses qu’Ailey allait créer.

« Une fois que nous avons vraiment parcouru tous ses cahiers personnels, ce qui a pris beaucoup de temps dans ces milliers de pages de papier, j’ai été vraiment époustouflé et en fait profondément, profondément encouragé par ce que nous avons trouvé là-bas, qui était si profond et abondant. intérêt pour les arts visuels », a déclaré Edwards, le conservateur de Whitney.

La curation d’Edwards s’inspire directement de ce qu’elle a trouvé dans ces cahiers, qu’elle a consultés pendant six ans. (Ils sont actuellement prêtés à long terme aux Black Archives of Mid-America à Kansas City, grâce à la personnalité de la communauté locale Allan Gray, à qui Ailey a légué les cahiers.) Edwards a rappelé qu’Ailey faisait référence à la danse comme à des « mouvements pleins d’images ». » a-t-elle dit, ajoutant que les danseurs d’Ailey parlaient souvent de la façon dont Ailey « insistait pour qu’ils aillent dans les musées d’art lorsqu’ils étaient en tournée. Partout où ils allaient, il disait : « Tu dois aller dans un musée d’art. »

Si les visiteurs peuvent voir visuellement les inspirations artistiques dans l’espace d’exposition du Whitney, ils peuvent également les voir dans la série de performances. La série comprend des semaines au cours desquelles la compagnie Ailey dirigera des cours et des ateliers du programme Ailey Extension, des performances de ses deux compagnies de répertoire, AAADT et Ailey II, et dirigera des présentations de The Ailey School. Pendant ce temps, Edwards a également commandé un certain nombre de danseurs célèbres, dont Rushing, Trajal Harrell, Bill T. Jones, Ralph Lemon avec Kevin Beasley, Sarah Michelson, Okwui Okpokwasili avec Peter Born, Will Rawls, Yusha-Marie Sorzano et Jawole Willa Jo Zollar. .

Pour Rushing, il a constaté que l’exposition expose qui a influencé Ailey et qui il a influencé. Certains sont évidents, comme lui-même, mais d’autres sont inattendus, comme Lemon, « montrant les contours d’Ailey que nous ne connaissons peut-être pas, les points de contact et les vies qui ont été affectées », a-t-il déclaré.

Mickalène Thomas, Katherine Dunham : Révélation2024, vue d’installation dans « Edges of Ailey », 2024, au Whitney Museum, New York. Photo David Tufino

Par exemple, l’artiste Mickalene Thomas a vu Révélations pour la première fois après son déménagement à New York en 1995. La danse est rapidement devenue une partie de la pratique artistique et de la vie de Thomas. Pour l’exposition, elle a créé une œuvre centrée sur Katherine Dunham, la danseuse légendaire à qui Ailey a rendu hommage au Carnegie Hall à la fin des années 80. Dans cette œuvre, elle superpose trois images de Dunham avec une double exposition afin qu’elles se fondent les unes dans les autres et capturent la chorégraphe en vol, l’entourant de teintes orange et de textures hachurées.

Révélations est une pierre de touche pour tous. Rushing ne lance pas souvent le mot, mais il fait une exception pour une figure comme Ailey, dont le travail, bien que facile à comprendre, a eu un impact démesuré sur le paysage artistique actuel.

« Si vous êtes noir et que vous dansez depuis son arrivée, que vous soyez avec lui ou que vous vous différenciiez de lui et de sa chorégraphie, vous le traversez toujours », a déclaré Edwards. « Vous continuez à lutter contre cet héritage. »