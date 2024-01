Les révélations d’Adams sur la collecte de fonds révèlent d’importantes dépenses en matière de défense juridique et de donateurs milliardaires

Adams a encore près de 300 000 $ dans son fonds de défense juridique et prévoit de continuer à rechercher des contributions, a déclaré à POLITICO un représentant de la fiducie.

La majeure partie de ses dépenses juridiques pour sa défense – 397 000 $ – est allée à WilmerHale, le cabinet de chaussures blanches qui emploie les avocats d’Adams, Boyd Johnson et Brendan McGuire. McGuire a travaillé comme conseiller juridique principal d’Adams à l’hôtel de ville avant de démissionner l’été dernier.

Un paiement plus modeste d’environ 6 000 $ a été versé à la société Haystack pour la « collecte de données médico-légales » – un engagement de l’équipe juridique pour examiner les enregistrements électroniques, a expliqué le représentant, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement.

L’avocat chargé de la conformité de la campagne d’Adams, Vito Pitta, est l’avocat du trust et son cabinet a reçu jusqu’à présent 7 500 $ pour son travail. Artus Group, une société de détectives privés, a reçu 18 664 $ pour examiner les donateurs potentiels.

La fiducie est supervisée par le Conseil des conflits d’intérêts de la ville et doit respecter des limites strictes quant aux personnes pouvant donner : il est interdit aux employés de la ville, aux lobbyistes et aux membres de leur famille, entre autres, de faire un don.

La fiducie a déclaré avoir collecté plus de 732 000 $ en huit semaines auprès d’environ 223 donateurs individuels, dont environ la moitié ont donné le don maximum autorisé de 5 000 $.

Parmi les contributeurs figurent Alexander Rovt, un homme d’affaires milliardaire qui a été accusé de diriger un « fief » en tant que président du conseil d’administration d’un système de santé de Brooklyn. Deux membres de la famille de Rovt, Olga et Maxwell, ont également donné 5 000 $ chacun.

La députée Jenifer Rajkumar, une alliée fidèle du maire qui est régulièrement vue à ses côtés lors d’événements officiels, a donné 2 500 $. Elle semble être la seule élue à faire un don.

L’ancien maire Mike Bloomberg a fait un don, comme l’a rapporté POLITICO pour la première fois avant le dépôt. “Mike pense qu’il est dans l’intérêt de la ville que le maire Adams réussisse, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la ville qu’il se laisse distraire”, a déclaré Howard Wolfson, conseiller de longue date de Bloomberg.

Autres milliardaires qui ont donné incluent l’investisseur en crypto-monnaie Brock Pierce et l’homme d’affaires lié à la Russie Leonard Blavatnik, a rapporté pour la première fois le Daily News.

Frank Carone, l’ancien chef de cabinet d’Adams qui dirige aujourd’hui un cabinet de conseil, a donné 5 000 $, tout comme trois membres de sa famille. Les personnes ayant des affaires devant la ville ne sont pas autorisées à contribuer, mais Carone – qui reste proche du maire – n’est pas un lobbyiste enregistré.

La liste des donateurs comprend de nombreux noms peu connus dans les cercles politiques new-yorkais.

La plupart des donateurs ont indiqué des adresses dans les cinq arrondissements, mais certaines personnes vivant en Géorgie, en Californie et en Floride ont versé des chèques.

“Les gens connaissent mon caractère et ils ont dit que nous voulions aider”, a déclaré Adams lors d’une conférence de presse indépendante mardi. « Parfois, vous ne réalisez pas à quel point les gens apprécient votre vie de service. Je remercie simplement les New-Yorkais qui ont répondu.

Adams a sollicité des dons par téléphone, mais la fiducie n’a organisé aucun événement de collecte de fonds, a déclaré le représentant. D’autres personnes ont envoyé des chèques de leur propre chef.

On ne sait pas de combien de représentation juridique supplémentaire Adams aura besoin. Les téléphones portables du maire ont été brièvement saisis par le FBI en novembre, dans le cadre d’une enquête fédérale sur l’influence turque.

Adams a clamé son innocence et a déclaré qu’il n’avait été que coopératif. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a refusé à plusieurs reprises de commenter l’enquête, et aucune accusation n’a été portée.

La campagne de réélection d’Adams a rapporté 525 000 $ depuis juillet, soit environ 400 000 $ après avoir traité quelque 125 000 $ de remboursements aux personnes qui ont donné au-delà des limites ou qui se sont vu interdire de faire un don. Il a dépensé 304 000 $, y compris les paiements à Suggs, un collecteur de fonds de 25 ans qui, selon Adams, ne collecterait plus de fonds pour lui après le raid du FBI. Il a déclaré qu’elle continuerait à jouer un rôle dans sa campagne de réélection.

Alors qu’Adams faisait face à l’enquête et aux chiffres record des sondages, sa campagne politique a montré une période de collecte de fonds relativement faible. Le représentant a attribué cette baisse au fait que l’attention s’est portée sur le Fonds de défense juridique au cours des dernières semaines de 2023.

Parmi les principaux collecteurs de fonds pour la réélection d’Adams : l’ancien représentant de Staten Island Max Rose, un démocrate qui a servi un mandat avant de perdre son siège en 2020 et est depuis devenu lobbyiste. Rose a récolté 41 450 $, dépassant de loin les quatre autres personnes répertoriées comme ayant regroupé leurs dons pour la candidature de 2025. Rose s’est récemment jointe au cabinet de Carone.

Malgré ses ennuis, aucun challenger sérieux ne s’est encore présenté pour se présenter contre Adams. Les spéculations politiques demeurent quant à savoir si le maire démocrate est vulnérable à une contestation.