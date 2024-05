Les réunions secrètes de Manchester United avec le personnel de l’UEFA pourraient être devenues sans valeur

La ligne d’arrivée de cette saison est en vue et Manchester United s’y rapproche.

United a eu l’opportunité de terminer la saison en beauté, mais le mois d’avril n’a pas été tendre et ils envisagent désormais la possibilité de ne pas réussir à se qualifier pour le football européen.









Erik ten Hag regarde le canon d’une arme et pourrait devenir le premier manager de United depuis David Moyes à superviser une campagne qui ne parvient pas à se qualifier pour l’Europe.

« C’est très préjudiciable », a déclaré Ten Hag à propos de la possibilité de rater l’Europe après la défaite 1-0 de dimanche contre Arsenal. « C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous pouvons toujours y arriver afin d’avoir les opportunités de les saisir et de nous battre, même lorsque les problèmes sont énormes.

« Il faut le mériter, surtout les fans, ils nous ont suivis lundi [at Selhurst Park against Crystal Palace] et ils comprennent dans quelle position nous nous trouvons. Aujourd’hui, ils sont derrière nous dès le premier coup de sifflet, ils voient que l’équipe a besoin de soutien et de soutien donc nous sommes unis, c’est très bien.

Sir Jim Ratcliffe a réitéré l’importance de se qualifier pour la Ligue des champions lorsque son investissement dans le club a été signé, mais cela semble plus long qu’il y a quelques mois à peine. Les résultats de United sont encore pires et ils ressemblent à une équipe de milieu de tableau.

United compte 54 points au classement de la Premier League et se situe derrière Chelsea et Newcastle, qui comptent tous deux 57 points et ont des différences de buts nettement meilleures.

Il ne reste que deux matchs à jouer et United doit encore jouer à Newcastle et Brighton. Ils se battent pour se qualifier pour la Ligue Europa ou l’UEFA Conference League, mais certains fans préféreraient rater complètement l’Europe plutôt que de regarder United dans cette dernière compétition.

United se qualifiera pour la Ligue Europa s’il remporte la FA Cup, mais les bookmakers ont donné aux Reds un prix élevé de 17/2 pour soulever le trophée contre Manchester City.

Si City l’emporte à Wembley, la sixième place de la Premier League se qualifiera pour la Ligue Europa, la place de la Ligue Europa Conference reculant d’une place à la septième. Newcastle et Chelsea occupent actuellement respectivement les sixième et septième places et si United termine la campagne huitième, ils ne participeront pas à l’Europe la saison prochaine.

Plus tôt dans la saison, on craignait que United ne soit potentiellement exclu de la Ligue Europa si l’équipe française de Nice se qualifiait également pour la compétition.





Ratcliffe a acheté Nice en 2019 et le règlement de l’UEFA stipule que les clubs appartenant aux mêmes propriétaires ne seront pas autorisés à participer aux mêmes compétitions de l’UEFA.

Nice semble susceptible de se qualifier pour la Ligue Europa, ce problème aurait donc pu se poser, mais on pense que United a eu des entretiens avec des responsables de l’UEFA et a reçu l’assurance que le problème serait résolu. Quelques mois plus tard, ces discussions avec l’UEFA pourraient devenir superflues, car il semble peu probable que United se qualifie pour la Ligue Europa avec Nice, propriété d’INEOS.





Le tableau d’ensemble, mis à part cet effort inutile pour parvenir à un accord avec l’UEFA, est que United manquera une énorme part de ses revenus s’il ne concourait pas en Europe. United a régulièrement insisté sur le fait qu’il travaillerait dans le respect des contraintes du fair-play financier et que l’absence de revenus télévisuels européens aurait inévitablement un impact sur les activités de transfert.

Certains fans accepteraient ce coup dur s’ils n’avaient pas à regarder United dans la Conference League relativement récemment créée. United jouant dans la Conference League serait considéré comme embarrassant et ce n’est pas une compétition digne du plus grand club d’Angleterre.

Mais United s’est éloigné de ce statut cette saison.