Les réunions indiennes du G-20 au Cachemire sur les troubles de la région

SRINAGAR, Inde – Les célèbres péniches, ornées de lumières et ornées du logo du G-20, étaient à peine visibles derrière les rangs de la police en uniforme stationnée autour du magnifique lac Dal au Cachemire. Tous les 20 pieds le long du front de mer se trouvait une affiche annonçant des sites pittoresques du Cachemire – avec un soldat en tenue de camouflage se tenant derrière.

Les panneaux du forum intergouvernemental du G20 que l’Inde accueille cette année proclament le pays comme « la mère de la démocratie », mais cette réunion pour le tourisme a eu lieu dans une région fortement militarisée qui n’a pas vu d’élections pour sa législature depuis près d’une décennie .

Le fait que les délégués des 20 pays les plus riches du monde se réunissent pour discuter du tourisme au milieu de la majestueuse beauté himalayenne du Cachemire indien montre ce que l’Inde dit être le retour de la paix et de la prospérité dans la région. Mais les conversations vantant une nouvelle normalité sont survenues au milieu d’une forte présence de sécurité et contrastaient fortement avec les voix juste à l’extérieur des locaux barricadés des conférences.

« Que va-t-il advenir de ce développement ? Nous devons d’abord avoir la paix dans nos cœurs », a déclaré un commerçant – qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler librement du gouvernement – ​​au cœur de la vieille ville de Srinagar, une zone qui a souvent été témoin de violences. Il a déclaré que la police avait menacé les magasins voisins de rester ouverts pour donner un semblant de normalité sur le territoire.

Pendant qu’il parlait, une douzaine de membres de la police paramilitaire fédérale, suivis par leur énorme véhicule blindé sans fenêtre, se sont arrêtés pour fouiller un groupe de jeunes garçons. « La délégation devrait venir ici et voir cela et nous parler », a déclaré le commerçant. « Ils devraient parler de la question du Cachemire. Sinon, à quoi bon ? »

La décision de mettre l’une des dizaines de réunions du G-20 cette année au Cachemire n’est pas passée sans controverse. La Chine a boycotté l’événement, il a été condamné par le Pakistan voisin et le rapporteur spécial de l’ONU sur les questions des minorités, Fernand de Varennes, a publié une déclaration fulgurante disant que le gouvernement indien « cherche à normaliser ce que certains ont décrit comme une occupation militaire ».

Le Cachemire, la seule entité à majorité musulmane de l’Inde, a longtemps été la fierté et la joie du pays avec ses magnifiques panoramas sur les montagnes. C’était autrefois un lieu de tournage incontournable pour les films et une destination de lune de miel convoitée, même lorsqu’il était coincé dans un bras de fer continu entre le Pakistan et l’Inde qui a provoqué plusieurs guerres.

Après des élections contestées en 1987, le mécontentement latent a éclaté en une violente insurrection et une répression gouvernementale qui ont assombri la réputation du Cachemire. Après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi a lancé « l’opération Tous dehors » – une offensive de 2017 contre les militants qui a tué des centaines de personnes et a dramatiquement détérioré les relations avec le Pakistan.

Après que Modi ait remporté un second mandat en 2019, son gouvernement a révoqué le statut autonome spécial de l’État négocié après l’indépendance et en a fait un territoire directement gouverné par New Delhi. Toute dissidence a été étouffée par des restrictions sévères, y compris la plus longue coupure d’Internet dans une démocratie et l’enfermement de hauts dirigeants politiques, journalistes et militants.

Le gouvernement soutient que la suppression du statut spécial de la région lui a permis de la contrôler correctement et d’inaugurer une nouvelle ère de développement, notamment en assouplissant les lois foncières pour autoriser les étrangers et les investissements, ce que la réunion du G-20 présente.

« Le fait que nous le tenions à Srinagar est en soi une sorte de réussite », a déclaré Jitendra Singh, un ministre du gouvernement qui est également membre du parlement de la région, lors d’une conférence de presse. « C’est l’occasion de voir de vos propres yeux de quoi il s’agit. L’homme ordinaire est passé à autre chose.

Le Cachemire a vu un nombre record de touristes l’année dernière, près de 2,6 millions, tandis que 13 000 autres touristes étrangers sont venus cette année, principalement d’Asie du Sud-Est, pour voir les célèbres montagnes et tulipes de la région. Le gouvernement espère que de nouveaux terrains de golf, des lignes de train et des efforts pour supprimer les avis de voyage sur le Cachemire ouvriront plus d’Européens et d’autres.

Arun Kumar Mehta, secrétaire en chef du territoire, a déclaré qu’environ 250 millions de dollars sur les 8 milliards de dollars de projets d’investissement proposés ont été achevés, l’argent provenant du Moyen-Orient en particulier pour les complexes commerciaux.

« 2022 a été une année historique de développement », a-t-il déclaré. « La vie était normale pour la première fois depuis de très nombreuses années. Je vois un tel désir chez les gens ordinaires de revenir à la normale. La paix survient lorsque les gens ont un intérêt dans la paix. Et il est très évident que les gens ont un intérêt dans la paix. Le lieutenant-gouverneur du territoire, Manoj Sinha, a également déclaré que « l’écosystème de la terreur parrainé par notre voisin a été presque démantelé ».

Depuis la répression, le recrutement de militants a chuté, selon un haut responsable de la sécurité, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

Mais un homme de 28 ans qui travaille dans un centre commercial à Srinagar a noté que, « s’ils sont si confiants, alors ils auraient dû ouvrir les portes du [G-20 center] pour que les habitants fassent partie de l’événement et ne le tiennent pas sous une couverture de sécurité aussi serrée. Seul le gouvernement est en fête. Il a parlé sous le couvert de l’anonymat pour parler librement.

En particulier, le gouvernement a vanté un nouveau multiplex de cinéma de grande envergure dans la ville, marquant le retour des salles de cinéma dans la région après avoir été ciblées par des militants dans les années 1990 et toutes fermées.

Khushboo Farooq, une jeune de 21 ans qui y travaille, a déclaré qu’elle avait enfin trouvé un endroit où elle se sent vraiment en sécurité après son ouverture l’année dernière. « Nous avons besoin de divertissement dans nos vies, après ce que nous avons traversé. »

« La réalité est que le Cachemire a déjà changé, et nous n’avons pas pris conscience de cela », a déclaré Vikas Dhar, le propriétaire du théâtre, qui espérait que l’événement du G-20 déplacerait le récit du Cachemire au-delà du conflit. Il a décrit son théâtre comme « une réponse à la demande que les gens suscitent ».

Alors que les gens aimeraient aller au cinéma, ces types de développement ne sont pas « le cœur de ce qu’ils veulent vraiment », a répliqué Anuradha Bhasin, rédactrice en chef du Kashmir Times, qui a déclaré que la demi-douzaine d’affaires intentées par le gouvernement contre son journal avaient l’a paralysé. « Ils embellissent certaines zones, mais les gens sont absents de l’histoire. Ensuite, vous avez de grands jamborees comme le G-20, cela sent un peu l’indifférence du gouvernement envers le peuple.

Bhasin a déclaré que même si les signes apparents de violence peuvent diminuer, sans médias libres et bruyants, il est difficile de savoir si le militantisme augmente ou non.

Mehbooba Mufti, un ancien ministre en chef qui a été détenu après la révocation du statut semi-autonome de la région, a déclaré que ce développement et cette prospérité apparents ont une main lourde.

« Ils essaient d’utiliser le tourisme comme un signe de normalité », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une centaine de jeunes hommes avaient été détenus avant la réunion du G-20 dans le cadre d' »arrestations préventives ».

« Si tout va bien, pourquoi cette suppression ? Peut-être qu’aujourd’hui, c’est calme. Mais la quantité de puissance qui est utilisée pour garder les choses ainsi ne peut pas être utilisée comme ça tout le temps. Et quand Dieu nous en préserve, ça éclate, ça peut être très gros. Vous connaissez le Cachemire, cela peut arriver à tout moment », a-t-elle déclaré.

Mohammad Sayeed Malik, un journaliste à la retraite de la région, a déclaré que les élections à l’assemblée du territoire pourraient offrir une « percée ».

Alors que de telles élections pourraient avoir lieu « bientôt », selon les responsables de l’événement du G-20, le gouvernement se concentre pour l’instant sur les élections locales pour renforcer la politique à partir de la « base » au milieu des craintes que les candidats à l’Assemblée puissent alimenter les sentiments séparatistes, en particulier si financé par le Pakistan.

L’employé du centre commercial a déclaré qu’il avait renoncé à la tenue prochaine d’élections. Il a convenu que les campagnes de Modi ont attiré des touristes, mais « ils viennent, profitent de la beauté et repartent sans se soucier de nous demander à quoi nous sommes confrontés ou comment nous avons fait ».