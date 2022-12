Les réunions du conseil municipal de Sycamore doivent-elles commencer avant 19 heures ? Le conseil considère le changement – ​​Shaw Local

SYCOMORE – Le fait de commencer les réunions plus tôt le soir susciterait-il davantage de participation des résidents de Sycamore ? C’est ce que le conseil municipal de Sycamore s’est demandé à haute voix au cours de cette semaine.

Le directeur municipal Michael Hall a déclaré que c’était le personnel du bureau de la ville qui avait demandé de changer l’heure habituelle de début de 19 heures pour les réunions du conseil municipal de Sycamore à 18 heures. C’est un changement de politique qu’il a dit que lui et le personnel apprécieraient.

“La raison pour laquelle, je pense, est juste à cause de [dinner] et la famille et être avec les gens, et le décalage temporel entre [5 p.m.] l’heure d’arrêt et le [7 p.m.] heure de début », a déclaré Hall.

Tout au long de l’automne et de la fin de l’été, la ville de Sycamore a parfois organisé des réunions spéciales qui ont commencé à 18 heures.

L’échevin du troisième quartier, Nancy Copple, a déclaré que la bibliothèque publique de Sycamore tenait ses réunions mensuelles du conseil d’administration à 17h30 et se demandait quand le district de Sycamore Park se réunissait, bien que personne ne connaisse facilement la réponse.

“Je suis bien avec [6 p.m.]”, a déclaré Copplé. “Je l’aimerais plus tôt.”

L’échevin du premier quartier, Josh Huseman, a déclaré qu’en tant que parent d’un élève du district communautaire de Sycamore 427, si le conseil municipal passe à une heure antérieure, il pourrait être empêché d’assister aux activités parascolaires.

Huseman a suggéré que le personnel des services municipaux qui n’ont rien à voir avec les points à l’ordre du jour des réunions ne devrait pas être obligé d’assister à la réunion.

“C’est probablement un concours de popularité, mais je vote juste pour rester à [7 p.m.]”, a déclaré Huseman.

Ce n’est pas la première fois que Sycamore envisage de modifier ses horaires de réunion publique.

L’échevin du deuxième quartier, Chuck Stowe, a déclaré qu’il faisait partie du conseil lorsque les réunions avaient lieu à 20 heures et qu’il préfère une heure de début à 19 heures.

“La raison pour laquelle j’aime vraiment le 7 [p.m.] plus que le 18 (pm), c’est que le dernier emploi que j’occupais, j’aurais du mal à arriver ici à 18 (pm) », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il y a beaucoup de monde comme ça.”

Stowe a déclaré qu’il pensait que la plupart des résidents auraient l’occasion de dîner avant d’assister à la réunion.

“Il n’y a aucune science derrière cela, mais il semble bien que lorsque nous nous rencontrions à 18 heures, il y avait beaucoup moins de monde dans cette salle”, a déclaré Stowe.

L’échevin du premier quartier, Alan Bauer, a déclaré qu’il était partisan de l’heure de réunion de 19 heures. D’autres n’avaient pas d’opinion tranchée.

“Je suis d’accord avec l’un ou l’autre”, a déclaré l’échevin du deuxième quartier Pete Paulsen. “Je pars au travail à 4 (pm) le matin donc je suis fatigué en ce moment.”

L’échevine du quatrième quartier, Virginia Sherrod, a déclaré qu’elle était également d’accord avec l’une ou l’autre option.

“Je manque un peu le [6 p.m.] parce qu’alors je peux sortir et j’ai beaucoup d’obligations à la maison », a déclaré Sherrod. « Mais alors le [7 p.m.] est sympa aussi, donc de toute façon je vais bien.

Sherrod a ensuite demandé si le conseil pouvait faire un compromis en commençant à 19 heures quelques mois de l’année, puis à 18 heures les autres mois de l’année.

“Je pense juste que ce serait vraiment déroutant pour le grand public qui sait depuis des années, en fait, probablement presque des décennies maintenant que [7 p.m.] C’est le moment où ils peuvent venir ici et ils peuvent se présenter, être assermentés et dire leur paix à nous tous », a déclaré Bauer.

“Vous dites cela, Al, mais aucun de nous ne savait quand avait lieu la réunion de Park District”, a déclaré le maire de Sycamore, Steve Braser.

L’idée, qui a été présentée comme une ordonnance modifiant le code de la ville, a été déposée après que les membres du conseil municipal n’ont pas pu parvenir à un accord.