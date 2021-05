T

Les réunions d’engagement du gouvernement Windrush excluent celles qu’ils visent à aider, ont déclaré des militants et des victimes du scandale.

Les représentants du ministère de l’Intérieur ne participent pas non plus régulièrement à des événements consultatifs organisés par des organisations de base telles que la Windrush National Organization, ajoutent-ils.

Avant les restrictions de Covid-19, le Home Office a organisé une série d’événements publics dans toute la Grande-Bretagne pour sensibiliser le public au programme de compensation Windrush et au travail du groupe de travail Windrush. Des événements ont maintenant lieu en ligne sur une base mensuelle.

Cependant, ceux-ci ont été qualifiés de «perte de temps» par les participants et le plus récent, qui s’est tenu le 27 avril, n’a pas fait exception.

Parler à L’indépendant, la militante Ngozi Chinegwundoh a déclaré que l’inefficacité de ces sessions l’avait récemment incitée à déposer une plainte officielle auprès du gouvernement.

conseillé

«Il y a de nouveaux orateurs que nous ne connaissons pas; vous ne pouvez pas parler à la fin; ils n’ont pas la séance habituelle de questions et réponses où les gens peuvent lever la main et poser une question », a expliqué le Londonien, faisant référence aux réunions en personne précédentes.

Les participants peuvent soumettre des questions au cours de ces sessions – mais seuls certains recevront des réponses à la fin, ce qui amènera les participants à se demander si le ministère de l’Intérieur filtre délibérément les requêtes pour éviter un examen approfondi.

«Le ministère de l’Intérieur doit permettre aux gens de s’exprimer et ils doivent organiser des événements où les personnes qui ont soumis des réclamations, que ce soit pour une indemnisation ou pour régulariser leur statut, peuvent se renseigner», a ajouté Mme Chinegwundoh.

Le scandale Windrush a continué de se dérouler. (PENNSYLVANIE)

L’avocate spécialisée en immigration Jacqueline McKenzie a qualifié la dernière réunion de fiançailles d ‘«insultante», suggérant en outre qu’elle constituait une preuve supplémentaire du manque de respect du ministère de l’Intérieur pour les victimes du scandale Windrush.

Au cours de la récente session, les participants ont été choqués d’apprendre par un conseiller du gouvernement que les demandeurs d’indemnisation n’ont pas besoin d’être assistés par des avocats.

Des demandeurs tels que Glenda Caesar recevaient auparavant des offres modestes du ministère de l’Intérieur avant de demander à des professionnels du droit de plaider en leur nom. Elle a dit qu’on lui avait initialement offert des «cacahuètes», mais qu’elle était «vraiment satisfaite» de son offre ultime.

«Ils traitent les victimes du scandale Windrush avec mépris. Comment organiser un événement de fiançailles sans engagement? Les informations ne sont même pas exactes, (c.-à-d.) Indiquant aux gens qu’ils n’ont pas besoin d’avocats. Certaines personnes auront besoin d’avocats, d’autres non, ce qu’elles doivent dire aux gens, c’est que c’est leur choix », a déclaré Mme McKenzie.

«Le Home Office est l’auteur du délit, la personne qui a fait le mal. Il n’y a pas de lien de dépendance entre la puissance du ministère de l’Intérieur, avec toute son équipe d’avocats, et un petit vieil homme des Caraïbes, qui a 80 ans, qui souhaite déposer une demande d’indemnisation.

«Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore montré qu’il était sérieux dans la résolution des torts du scandale Windrush. Il y a beaucoup de travail à faire et ils n’ont même pas commencé.

Seules 15% des victimes de Windrush réclamant une indemnisation ont reçu des paiements, selon les chiffres officiels.

Les militants disent que Groupe de travail intergouvernemental (CGWG), mis en place par le ministre de l’Intérieur à l’été 2020, a eu peu d’engagement public avec les victimes jusqu’à sa récente apparition à la réunion Zoom de l’organisation nationale Windrush en avril qui L’indépendant également assisté.

Euen Herbert-Small, un descendant de Windrush de deuxième génération, était présent et a déclaré que la présence du groupe avait été «éclipsée par un échec massif d’empathie envers les victimes», ce qui comprenait un comportement «choquant» tel qu’un membre du CGWG semblant rire des graves préoccupations venant de une victime, Anthony Brown, qui était frustrée par les processus du régime d’indemnisation.

Un échange houleux s’est également ensuivi entre ce membre et la militante de Windrush, Mme Caesar, tandis que la plupart des caméras des membres du CGWG sont restées éteintes.

(Fourni)

«Le groupe évite la plupart du temps les accusations contre son groupe et le ministère de l’Intérieur au lieu de retenir les graves préoccupations des victimes pour réflexion et promesse de faire mieux», a déclaré M. Herbert-Small.

«Nous avons un énorme scandale, des excuses du gouvernement et des promesses de faire mieux, mais rien ne se reflète dans les attitudes du ministère de l’Intérieur.»

Né à Saint-Kitts en tant que sujet britannique, M. Herbert-Small, 41 ans, est un ingénieur informatique qui a lui-même eu du mal à obtenir son statut d’immigrant en raison des politiques environnementales hostiles du ministère de l’Intérieur.

«L’idée du transgresseur dans cette affaire étant le ministère de l’Intérieur et aussi l’administration de la justice pour réparer ses propres torts met les victimes à risque d’être exposées à plus de préjudices. Il est déjà assez difficile pour une victime d’avoir à faire face à son agresseur, encore moins de compter sur ledit agresseur pour obtenir réparation », a-t-il ajouté.

(Glenda César)

Mme Caesar, militante de Windrush, a déclaré que la réputation du CGWG est si mauvaise au sein de la communauté Windrush qu’il est officieusement appelé le «groupe de travail non».

«Ils ne nous représentent pas. Ils nous ont donné l’impression qu’ils sont censés servir d’intermédiaire entre Priti Patel et les victimes. Comment connaîtrez-vous les problèmes si vous ne parlez pas aux victimes et aux défenseurs? », A-t-elle dit L’indépendant.

«C’est comme s’ils se mettaient dans une autre classe loin de nous et ne voulaient pas comprendre ce que nous traversons. Peu importe à quel point nous leur demandons de s’engager avec nous, ils ne le font pas.

Elle a ajouté: «Tous les membres du groupe de travail ont un penchant plus juste en termes de politique et c’est une autre raison pour laquelle ils ne nous représentent pas.»

Faisant écho au point de vue de M. Herbert-Small, Mme Caesar a déclaré que «le régime d’indemnisation doit être retiré du ministère de l’Intérieur».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous sommes déterminés à redresser les torts de la génération Windrush et à faire en sorte qu’ils obtiennent la compensation qu’ils méritent pour les injustices auxquelles ils ont été confrontés. C’est pourquoi nous proposons un large éventail d’opportunités d’engagement, chacune d’entre elles étant soigneusement conçue pour différents publics et développée à la suite des commentaires des participants sur ce qu’ils cherchent à tirer de ces sessions.

«Près de 160 événements de sensibilisation et d’engagement ont eu lieu, touchant plus de 3 000 personnes. Cela comprend plus de 40 événements d’engagement de sensibilisation du public sur une plateforme numérique depuis mars 2020.

«Les réunions d’engagement en ligne ne sont qu’un moyen pour la génération Windrush d’entrer en contact avec le siège social.»