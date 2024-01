Les réunions américano-chinoises n’aboutissent pas à une avancée décisive dans les attaques contre les navires en mer Rouge

“Pékin dit qu’ils soulèvent cette question avec les Iraniens… mais nous allons certainement attendre avant de commenter davantage sur l’efficacité avec laquelle nous pensons qu’ils soulèvent cette question”, a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’un appel téléphonique lors de la réunion de Sullivan samedi. .

L’administration Biden a fait valoir auprès de Pékin qu’elle devrait aider « à calmer certaines de ces attaques, mais si elle choisit d’utiliser cet effet de levier de cette manière, je pense que cela reste à voir », a déclaré le responsable.

L’administration Biden se heurte également à un mur de briques en essayant d’inciter Pékin à convaincre son proche allié, la Corée du Nord, de réduire ses

programme d’armes nucléairesréduction

soutien à la guerre de la Russie contre l’Ukraine et alléger de plus en plus

rhétorique hostile envers la Corée du Sud.

“Je ne qualifierais rien de constructif récemment” en termes d’influence de Pékin sur Pyongyang, ont déclaré les responsables.

Sullivan a eu plus de chance de dialoguer avec Wang sur le conflit civil en cours en Birmanie, où

une offensive militaire par une alliance de milices ethniques lancée en octobre a infligé une série de défaites aux forces gouvernementales.

Une grande partie des combats, qui ont alimenté une crise humanitaire en déplaçant un grand nombre de civils, ont eu lieu le long de la frontière entre la Birmanie et la Chine, qui a

fermer

liens avec la dictature militaire birmane. Sullivan et Wang « ont discuté de la crise en cours et nous espérons avoir des discussions de suivi à des niveaux inférieurs dans les semaines et les mois à venir », a déclaré le responsable.

Compte rendu de la réunion du ministère chinois des Affaires étrangères

publié samedi a qualifié les pourparlers Sullivan-Wang de « francs, substantiels et fructueux », mais n’a fait aucune mention spécifique de la crise du transport maritime en mer Rouge.

Le communiqué décrit plutôt la menace perçue de l’indépendance de Taiwan comme « le plus grand défi pour les relations sino-américaines ».

La déclaration a également réitéré les inquiétudes de Pékin quant au fait que les États-Unis utiliser des restrictions à l’exportation “pour contenir et supprimer le développement d’autres pays” et a déclaré que les deux pays discuteraient de “la frontière entre la sécurité nationale et les activités économiques” lors de leurs prochaines réunions.

La réticence de la Chine à utiliser son poids diplomatique et économique pour soutenir les mesures américaines visant à remédier aux perturbations de la mer Rouge ou à tempérer les provocations de la Corée du Nord souligne les limites des efforts de sensibilisation diplomatique de l’administration Biden auprès de Pékin au cours des huit derniers mois.

Cela comprend une série de voyages de responsables du cabinet à Pékin, qui ont culminé avec la visite du président Joe Biden et du dirigeant chinois Xi Jinping.

réunion à San Francisco en novembre.

Biden et Xi donneront suite à cette réunion par un appel téléphonique « ce printemps et à un moment donné dans les mois à venir », a déclaré le responsable. Mais la sourde oreille de Pékin aux appels américains à l’aide chinoise en mer Rouge et dans la péninsule coréenne suggère que la Chine considère qu’il est plus avantageux de rester à l’écart de deux crises internationales en cours plutôt que de se ranger activement du côté des États-Unis contre deux alliés clés.

La réunion de deux jours faisait suite à celle de Wang

visite à Washington en octobre à l’approche de la rencontre Biden-Xi à San Francisco en novembre. Cette réunion s’est terminée par des accords visant à reprendre les contacts militaires, à renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre les stupéfiants et à entamer des discussions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Les efforts bilatéraux visant à respecter ces accords portent leurs fruits. Un groupe de travail américano-chinois sur la lutte contre les stupéfiants tiendra une réunion inaugurale mardi à Pékin, a indiqué le responsable. Et une série de contacts militaires que Pékin a suspendus en 2022 en représailles au voyage à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, y compris « la communication entre les commandants de théâtre et au niveau des ministres et des secrétaires », reprendront dans les mois à venir, selon le communiqué. a déclaré un responsable.

Une initiative américano-chinoise visant à aborder « la sécurité et les risques posés par les formes avancées d’IA » aboutira à une réunion conjointe « au printemps », a ajouté le responsable.