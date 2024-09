Les retrouvailles entre le prince Harry et le roi Charles sont hors de question en raison du programme chargé du monarque

Le prince Harry devrait revenir au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci pour les WellChild Awards, mais des retrouvailles avec le roi Charles sont hors de question, a révélé un nouveau rapport.

Le duc de Sussex assistera à la cérémonie le 30 septembre, tandis que le roi et la reine Camilla devraient être en Écosse à la même date.

Charles et Camilla seraient en Écosse pour assister à une célébration spéciale du 25e anniversaire au Parlement écossais le 28 septembre, a rapporté The Telegraph.

Le rapport affirme que le couple devrait rester dans le pays quelques jours supplémentaires après l’événement, ce qui rendrait peu probable que le monarque voie le prince Harry au Royaume-Uni.

Harry a vu Charles en février de cette année après s’être envolé pour le pays suite à l’annonce du palais de Buckingham concernant le diagnostic de cancer du monarque.

Cependant, Charles a snobé Harry la prochaine fois qu’il était dans la ville pour le 10e anniversaire des Jeux Invictus, invoquant un emploi du temps chargé.

Harry est revenu au Royaume-Uni pour une « visite secrète » afin d’assister aux funérailles de son oncle Robert Lord Fellowes en août. Mais il n’a pas vu Charles lors de sa brève visite.

Dans une déclaration confirmant sa visite au Royaume-Uni le 30 septembre, Harry, qui est le parrain de WellChild depuis plus de 16 ans, a déclaré : « Je suis une fois de plus honoré d’assister aux WellChild Awards de cette année, qui célèbrent le courage et les réalisations remarquables des enfants vivant avec des besoins médicaux complexes. »

« Ces jeunes incroyables, ainsi que les soignants, les infirmières et les professionnels dévoués qui les soutiennent sans relâche, nous inspirent tous », a-t-il ajouté.

« C’est un véritable privilège de récompenser des individus aussi extraordinaires. »