Piers Morgan a décrit ses retrouvailles tendues avec Jeremy Clarkson 16 ans après leur tristement célèbre coup de poing et a comparé l’ancienne star de Top Gear au personnage de Jack Nicholson dans The Shining.

La star de Good Morning Britain, 55 ans, s’est retrouvée face à face avec son vieil ennemi après avoir accepté d’apparaître dans un épisode de Celebrity Who Wants To Be A Millionaire?

Le couple est célèbre et a souffert d’une querelle de 10 ans qui a culminé avec Clarkson, 60 ans, frappant Morgan à la tête aux British Press Awards 2004.

L’ancien rédacteur en chef du journal Morgan a admis qu’il était bouleversé après avoir accepté d’apparaître sur l’animateur opposé Millionaire Clarkson et qu’ils ont enduré une réunion tendue dans la salle verte avant de se rendre sur le plateau.

Dans sa chronique pour le Mail on Sunday, Morgan a écrit: « Il s’est affalé dans la salle verte avec un énorme sourire narquois sur son visage. » Morgan, je ne peux pas croire que tu as accepté de faire ça! – Moi non plus, grimaçai-je.

« Eh bien, ne vous inquiétez pas, ‘sourit-il avec la joie non dissimulée d’un bourreau public sadique qui se fait plaisir de guillotiner les gens,’ maintenant vous avez été assez stupide pour dire oui, j’ai bien l’intention de donner au public britannique exactement ce que c’est veut…’







« Clarkson a alors gloussé comme Jack Nicholson dans The Shining, ce qui suggérait qu’il s’imaginait – probablement à juste titre – que le public britannique ne voudrait rien de moins que moi souffrant d’une humiliation catastrophique mettant fin à sa carrière. »

Pendant le tournage, Clarkson a présenté Morgan à l’ensemble en disant: « Veuillez accueillir notre premier invité … qui est un être humain vraiment horrible! » «

L’ancien animateur de Top Gear a également montré le doigt qu’il s’était cassé en frappant son ennemi à la tête, tandis que Morgan prétend avoir encore une cicatrice sur la tempe à cause de l’altercation.

La star de GMB Morgan a poursuivi en décrivant la rencontre du couple sur Millionaire comme ce qui se passe lorsque « deux cerfs humains fous d’ego et en rut, avec une relation mêlée de violence physique, s’affrontent finalement à la télévision nationale ».







Le coup de poing aux Press Awards en 2004 a été qualifié de « Rumble in the (tabloid) Jungle » et Morgan a affirmé plus tard que Clarkson l’avait frappé trois fois.

S’exprimant lors d’une apparition sur Play to the Whistle, il a déclaré: «C’était en fait trois coups de poing.

«Il m’a marqué de façon permanente au-dessus de ma tempe parce qu’il portait une bague, mais la bonne nouvelle est qu’il s’est cassé son petit doigt en me frappant la tête parce que je suis si dur …







« J’ai pris ses trois meilleurs coups de poing puis je lui ai dit: » Mon enfant de trois ans me frappe plus fort que ça « , ce que je pensais être une bonne réplique. »

Il a poursuivi en insistant sur le fait qu’il ne l’avait pas frappé de peur de perdre son emploi au Mirror, ajoutant: « La raison pour laquelle je ne l’ai pas frappé était parce que j’étais aux British Press Awards et que je pensais être renvoyé. .

« Mais j’ai été renvoyé trois semaines plus tard de toute façon, donc j’aurais dû le frapper. »

Célébrité qui veut être millionnaire? diffusé le lendemain de Noël à 21h30 sur ITV.