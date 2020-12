Gorka Marquez a enfin retrouvé sa petite amie Gemma Atkinson et leur petit bébé Mia après 78 longs jours d’intervalle.

Ils n’ont pas pu se voir en personne depuis que Gorka a formé sa bulle Strictly Come Dancing en octobre, aux côtés de la célèbre partenaire Maisie Smith.

Gemma a posté une jolie photo du retour à la maison du danseur professionnel et après plus de deux mois à ne pas se voir, ils ont hâte de rattraper le temps perdu.

La star de Strictly a ensuite mis sa propre photo sur Instagram en donnant à sa fille un énorme câlin avec le mot HOME et un grand cœur disant à tout le monde à quel point il est ravi d’être de retour.

La star espagnole dit qu’être éloigné de sa jeune famille pendant si longtemps a été plus difficile qu’il ne l’avait jamais imaginé.







(Image: glouiseatkinson / Instagram)



Les fans et les autres stars de Strictly ont ressenti son émotion après avoir téléchargé les jolies photos.

Dianne Buswell a écrit: « Love love love » tandis que le co-danseur Giovanni Pernice a déclaré: « La meilleure photo de tous les temps! »

Gorka est allé jusqu’à la finale, échouant juste alors que lui et Maisie Smith ont perdu contre le Glitterball samedi soir.

Il apparaît sur It Takes Two aux côtés de son partenaire célèbre avant la finale de ce week-end.















(Image: glouiseatkinson / Instagram)



Il a admis qu’il était difficile de passer si longtemps loin de sa famille car les acteurs et l’équipe devaient s’isoler ensemble.

L’animateur Rylan Clark Neal a déclaré: «Gorka, vous avez également passé deux mois loin de votre famille, nous savons à quel point vous les aimez.

« Arriver à la finale maintenant avec Maisie en plein chemin est un peu une consolation pour ça? »

Gorka a répondu: « De toute évidence, il y a eu des moments où je me suis dit » Qu’est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne rentre pas chez moi? «







(Image: glouiseatkinson / Instagram)



«Il est très difficile d’être loin de Gemma et Mia.

« Mais venir en studio tous les jours et y avoir Maisie qui pousse et sourit en essayant d’être à son meilleur, ça paye. »

L’ancienne star de Hollyoaks, Gemma, a partagé ses sentiments sur le fait que son partenaire soit absent depuis si longtemps dans un post Instagram sincère la semaine dernière.

L’actrice a écrit: « Nous avons tous des circonstances et des situations différentes. Je reçois beaucoup de messages de la part de personnes qui me demandent comment j’ai réussi à jongler avec ma mère et ma vie professionnelle seule …

« Premièrement, ma famille est proche et m’aide massivement! Nana et grand-père de Mia sont incroyables et je ne pourrais pas le faire sans eux. J’ai toujours été bon par moi-même aussi.

«Cela ne veut pas dire que Gorks ne me manque pas, il me manque terriblement et j’ai hâte de le ramener à la maison. Mais je vis seul depuis mes 17 ans, et depuis que nous avons rencontré nos emplois, nous avons toujours pris l’un de nous. loin pendant quelques semaines à la fois … «