Les retrouvailles des Spice Girls sont menacées à cause de Victoria Beckham

Le Fille aux épices La tournée de retrouvailles semble être en danger en raison de la querelle en cours entre les membres du groupe et de la position de Vicktoria Bechkam.

Pour ceux qui ne le savent pas, Melanie Brown, chanteuse, compositrice, personnalité de la télévision et actrice, a partagé son aventure romantique avec son camarade de groupe Geri Horner.

En 2019, Brown a partagé cela dans une émission télévisée avec Piers Morgan ; Depuis, l’amitié entre Horner et Mélanie s’est tendue.

Maintenant le Courrier quotidien rapporte que les deux Filles aux épices ne sont toujours pas en bons termes, ce qui rend difficile pour le groupe de planifier une tournée de retrouvailles.

Il semblerait qu’ils ne trouvent pas de manager qui puisse les aider à régler les choses entre eux et le nouveau manager du groupe. doit être « très doué pour gérer les arguments ».

Les membres du groupe ne veulent pas que Simon Fuller, le premier à avoir créé le groupe, soit impliqué, et ils ne veulent pas non plus que Modest Management, la société qui a géré leur tournée de 2019, les aide à ces retrouvailles.

La source a également rapporté que le groupe de filles adorerait que Posh (Victoria Beckham) les rejoigne car elle rendrait la tournée beaucoup plus rentable.

Une source interne a même déclaré qu’elle pourrait rendre leurs revenus « dix fois plus élevés ».

Notamment, même si les membres du groupe le lui ont demandé, Victoria dit très clairement que ce chapitre de sa vie est « fermement fermé » et elle craint que participer à une tournée « ruine sa crédibilité » en tant que grande créatrice de mode.

L’initié a déclaré : « Victoria est l’attraction. Les autres filles se sont déjà réunies et ça a été génial, mais Posh est la dernière partie du puzzle.

Sans Victoria, organiser des retrouvailles à quatre seulement Filles aux épices ne semble pas « excitante » pour les managers potentiels, mais elle « ne bouge tout simplement pas ».

Il est pertinent de mentionner qu’il y a cinq ans, le Filles aux épices se sont réunis et ont fait 13 spectacles en Irlande et au Royaume-Uni.

Ils ont commencé à Croke Park à Dublin avec plus de 74 000 fans dans le public et ont terminé au stade de Wembley, gagnant 70 millions de livres sterling grâce à la vente de billets.